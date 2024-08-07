«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море

Черноморские курорты любят многие, но сколько из них вы можете назвать, не задумываясь? Сочи? Геленджик? Анапа? Аивидеоблогер Сергей Бобин из Самары вывез свою семью на отдых в маленький поселок Новомихайловский под Туапсе, и отдых там оказался ничуть не хуже. Публикуем его авторскую колонку о красотах и расценках:
— Ещё зимой решили с семьёй, с женой и трехлетней дочкой, наконец-то поехать на море. Выбор пал на Краснодарский край, район Туапсе, посёлок Новомихайловский. Место очень живописное — окружено десятками горных вершин, высотой до 1 километра, посёлок вытянут к морю и плавно спускается к нему. Все морские развлечения находятся в бухте Михайловской, с лазурной водой, с двух сторон она защищена горами, которые возвышаются как стражи!
Средством передвижения выбрали поезд, так как не знали, как дочка перенесет самолёт. Билеты туда и обратно — почти 40 000 рублей, это за двоих взрослых, ребенок бесплатно. Поездка в 1,5 суток прошла отлично и комфортно, спасибо Российским железным дорогам! От Туапсе ехали на рейсовом автобусе, стоимость 58 рублей на человека, 40 минут по горной дороге до посёлка городского типа Новомихайловский.
Жильё нашли на известном агрегаторе объявлений, 800 метров от моря, ЖК «Заречье», 4 новых 6-этажных корпуса, въезд через шлагбаум, несколько детских площадок, оборудованные зоны для шашлыка, с верандами и навесами от дождя. Стоимость: в июнь — 2500 рублей в сутки, в июле — 3000. Квартира — студия со всеми удобствами, кухней, кондиционером и шикарным видом из окна — в 500 метрах горы, чуть правее — лазурное море.
Еда — в основном мы готовили в квартире. Магазинов очень много вокруг, в том числе сетевых, но для тех, кто хочет отдохнуть от кухни, Новомихайловский предлагает множество точек питания — от закусочных до огромных столовых, в которых можно полноценно питаться. Обед на троих обойдется в 600–800 рублей. Фрукты — это просто вкусовой взрыв!!! Невероятные персики, сладкие абрикосы, нежнейшая клубника, насыщенная черешня, разнообразные сухофрукты, необычная шелковица и многое другое, на любой вкус!
Рыба — очень люблю её и здесь можно питаться только ею! Местные жители день и ночь поставляют разнообразные дары моря к столу привередливых гурманов. Нашёл исключительное место на берегу, там подают утром уху, только от запаха которой можно вспомнить все приятные слова о еде, днём — свежекопченую рыбу, десятки видов, вкуснее ничего я не ел. А вечером — жареную.
Развлечения. Туристам доступны рестораны, парк развлечений, разноплановая активность в бухте, большое количество детских площадок. Вечером — готовка на открытом огне, шашлык, экскурсии на яхтах и катамаранах. А самое главное — море! Оно здесь насыщенно-лазурного цвета, то игриво-волнистое, то нежно-ласковое, но одинаково привлекательное! Я развлекал себя съёмкой видео, монтажом роликов и написанием постов вечером. Испытывал новую камеру «Инста 360 Х4». Для блогера — это просто песня!
Советую подняться на небольшие горы, которые обрамляют бухту, оттуда открываются просто потрясающие виды. Мне на две недели добрый человек предоставил велосипед — это мой любимый вид транспорта. Очень удобно перемещаться на нём по посёлку Новомихайловский, а когда ты едешь вдоль моря, ощущаешь такое счастье!
В один из дней я решил покорить одну из самых высоких окружающих поселок горных вершин — Пляхо, что означает — «смотрящий». 20 километров по дороге на велосипеде мимо детского лагеря «Орлёнок», села Широкая Щель, Лермонтово — и наконец я въехал в Тенгинку, у подножья. Оставив велосипед внизу, начал увлекательное восхождение в погоне за красотой. На вершину идёт неплохая тропа, почти на всём протяжении выложенная камнем. Местами подъём начинает нагружать мышцы ног и пульс возрастает до 140 ударов в минуту, но когда ты вдыхаешь этот южный горный воздух, насыщенный неизвестными ароматами, стремишься к желанной цели, понимаешь., что скоро откроется красивый вид, радость переполняет сердце. Обратный путь пролегал через хребет, который местные называют «Козьи тропки» — панорамная долина, спускающаяся к морю. Я искупался в теплом море и, переполненный красотой, въехал в ставший уже родным, посёлок Новомихайловский.
Можно ещё много рассказать об этом уникальном месте, но самое главное — обязательно находите время отдохнуть, сменить полностью картину перед глазами, только тогда вы полноценно восстановитесь и сможете достигать больших целей. А про оздоровление на морском и горном курорте, думаю, ничего не нужно говорить — заряд энергии вам обеспечен на месяцы.
Что касается нашего финансового итога, за две недели семейного отдыха мы отдали 110 тысяч рублей. Еще 10 тысяч ушли на подготовку к поездке, закупку одежды и купальников.
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Если вы только планируете свою поездку, обязательно прочитайте историю семьи Борисовых. Они решили рвануть в Турцию на машине. Ранее мы публиковали рассказы екатеринбуржцев об отдыхе в Сочи и Португалии. А от российского юга с переполненными пляжами многие не в восторге — и это еще мягко говоря. Уральцы также подсчитывали, сколько потратили на отпуск. Все материалы по теме летнего отпуска мы собираем в специальном разделе.