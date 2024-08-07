«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море

Семья запланировала поездку еще зимой Источник: Сергей Бобин











Черноморские курорты любят многие, но сколько из них вы можете назвать, не задумываясь? Сочи? Геленджик? Анапа? Аивидеоблогер Сергей Бобин из Самары вывез свою семью на отдых в маленький поселок Новомихайловский под Туапсе, и отдых там оказался ничуть не хуже. Публикуем его авторскую колонку о красотах и расценках:

— Ещё зимой решили с семьёй, с женой и трехлетней дочкой, наконец-то поехать на море. Выбор пал на Краснодарский край, район Туапсе, посёлок Новомихайловский. Место очень живописное — окружено десятками горных вершин, высотой до 1 километра, посёлок вытянут к морю и плавно спускается к нему. Все морские развлечения находятся в бухте Михайловской, с лазурной водой, с двух сторон она защищена горами, которые возвышаются как стражи!

Источник: Сергей Бобин











Вид с одной из гор, обрамляющей бухту Источник: Сергей Бобин











Вид с противоположной горы Источник: Сергей Бобин











Средством передвижения выбрали поезд, так как не знали, как дочка перенесет самолёт. Билеты туда и обратно — почти 40 000 рублей, это за двоих взрослых, ребенок бесплатно. Поездка в 1,5 суток прошла отлично и комфортно, спасибо Российским железным дорогам! От Туапсе ехали на рейсовом автобусе, стоимость 58 рублей на человека, 40 минут по горной дороге до посёлка городского типа Новомихайловский.

Источник: Сергей Бобин











Жильё нашли на известном агрегаторе объявлений, 800 метров от моря, ЖК «Заречье», 4 новых 6-этажных корпуса, въезд через шлагбаум, несколько детских площадок, оборудованные зоны для шашлыка, с верандами и навесами от дождя. Стоимость: в июнь — 2500 рублей в сутки, в июле — 3000. Квартира — студия со всеми удобствами, кухней, кондиционером и шикарным видом из окна — в 500 метрах горы, чуть правее — лазурное море.

Вот такой шикарный вид открывался из окна квартиры Источник: Сергей Бобин











Еда — в основном мы готовили в квартире. Магазинов очень много вокруг, в том числе сетевых, но для тех, кто хочет отдохнуть от кухни, Новомихайловский предлагает множество точек питания — от закусочных до огромных столовых, в которых можно полноценно питаться. Обед на троих обойдется в 600–800 рублей. Фрукты — это просто вкусовой взрыв!!! Невероятные персики, сладкие абрикосы, нежнейшая клубника, насыщенная черешня, разнообразные сухофрукты, необычная шелковица и многое другое, на любой вкус!

Местные фрукты и ягоды Источник: Сергей Бобин











Рыба — очень люблю её и здесь можно питаться только ею! Местные жители день и ночь поставляют разнообразные дары моря к столу привередливых гурманов. Нашёл исключительное место на берегу, там подают утром уху, только от запаха которой можно вспомнить все приятные слова о еде, днём — свежекопченую рыбу, десятки видов, вкуснее ничего я не ел. А вечером — жареную.

Копченая рыба с невероятным вкусом Источник: Сергей Бобин











Развлечения. Туристам доступны рестораны, парк развлечений, разноплановая активность в бухте, большое количество детских площадок. Вечером — готовка на открытом огне, шашлык, экскурсии на яхтах и катамаранах. А самое главное — море! Оно здесь насыщенно-лазурного цвета, то игриво-волнистое, то нежно-ласковое, но одинаково привлекательное! Я развлекал себя съёмкой видео, монтажом роликов и написанием постов вечером. Испытывал новую камеру «Инста 360 Х4». Для блогера — это просто песня!

Источник: Сергей Бобин











Источник: Сергей Бобин











И собаки тоже любят море Источник: Сергей Бобин











Источник: Сергей Бобин











Источник: Сергей Бобин











Источник: Сергей Бобин











Советую подняться на небольшие горы, которые обрамляют бухту, оттуда открываются просто потрясающие виды. Мне на две недели добрый человек предоставил велосипед — это мой любимый вид транспорта. Очень удобно перемещаться на нём по посёлку Новомихайловский, а когда ты едешь вдоль моря, ощущаешь такое счастье!

В один из дней я решил покорить одну из самых высоких окружающих поселок горных вершин — Пляхо, что означает — «смотрящий». 20 километров по дороге на велосипеде мимо детского лагеря «Орлёнок», села Широкая Щель, Лермонтово — и наконец я въехал в Тенгинку, у подножья. Оставив велосипед внизу, начал увлекательное восхождение в погоне за красотой. На вершину идёт неплохая тропа, почти на всём протяжении выложенная камнем. Местами подъём начинает нагружать мышцы ног и пульс возрастает до 140 ударов в минуту, но когда ты вдыхаешь этот южный горный воздух, насыщенный неизвестными ароматами, стремишься к желанной цели, понимаешь., что скоро откроется красивый вид, радость переполняет сердце. Обратный путь пролегал через хребет, который местные называют «Козьи тропки» — панорамная долина, спускающаяся к морю. Я искупался в теплом море и, переполненный красотой, въехал в ставший уже родным, посёлок Новомихайловский.

Вид с горы Пляхо, 618 метров Источник: Сергей Бобин











Можно ещё много рассказать об этом уникальном месте, но самое главное — обязательно находите время отдохнуть, сменить полностью картину перед глазами, только тогда вы полноценно восстановитесь и сможете достигать больших целей. А про оздоровление на морском и горном курорте, думаю, ничего не нужно говорить — заряд энергии вам обеспечен на месяцы.

Что касается нашего финансового итога, за две недели семейного отдыха мы отдали 110 тысяч рублей. Еще 10 тысяч ушли на подготовку к поездке, закупку одежды и купальников.