Заниматься в кружках ярославские дети будут на удалёнке

С 23 марта кружки и секции переходят на дистанционный режим работы. Об этом сообщили в департаменте образования Ярославской области. Решение принято в рамках борьбы с распространением коронавируса.



— Режим свободного посещения в организациях дополнительного образования продлится до 22 марта, — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — С понедельника, 23 марта, все организации, вне зависимости от формы собственности — государственные, муниципальные и частные — должны перевести реализацию своих программ с очного режима на дистанционный.

