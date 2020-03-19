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Заниматься в кружках ярославские дети будут на удалёнке

С 23 марта учреждения дополнительного образования перейдут на дистанционный режим работы

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Кружки в Ярославской области переходят в дистанционный режим работы

Кружки в Ярославской области переходят в дистанционный режим работы

С 23 марта кружки и секции переходят на дистанционный режим работы. Об этом сообщили в департаменте образования Ярославской области. Решение принято в рамках борьбы с распространением коронавируса.

— Режим свободного посещения в организациях дополнительного образования продлится до 22 марта, — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — С понедельника, 23 марта, все организации, вне зависимости от формы собственности — государственные, муниципальные и частные — должны перевести реализацию своих программ с очного режима на дистанционный.

Организациям предложено разместить интерактивные материалы на сайтах.

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