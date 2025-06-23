Подготовка к ЕГЭ станет проще: в Рособрнадзоре изменят демоверсии экзамена

Школьники будут знать, где искать нужную тему для повторения материала Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В открытых вариантах ЕГЭ напротив каждого задания появится информация, в каком классе должна была изучаться та или иная тема. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Впервые в августе этого года, когда ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений — прим. ред.) будет публиковать демоверсии, мы постараемся еще один миф вокруг ЕГЭ, вокруг контрольно-измерительных материалов убрать, который существует в обществе. В демоверсиях по всем предметам напротив каждого примерного задания будет написано, в каком классе выпускник проходил эту тему и в какой раздел надо смотреть, чтобы повторить этот материал, готовясь к ЕГЭ», — приводит слова Музаева РИА Новости.

По его словам, данные изменения облегчат ученикам подготовку к экзамену. Также это поможет доказать, что в ЕГЭ нет заданий, которые выходят за рамки школьной программы.