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Образование проблема «Дети ходят по трассе в темноте»: в Ярославской области уволился единственный водитель школьного автобуса

«Дети ходят по трассе в темноте»: в Ярославской области уволился единственный водитель школьного автобуса

Родители ребят требуют исправить ситуацию. Что ответили власти

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10 комментариев

Родители жалуются, что детям приходится идти пешком

В Ярославской области родители школьников пожаловались, что за детьми из села Ефимьево Переславского района перестал приезжать школьный автобус. Ребятам приходится идти до остановки пешком, чтобы попасть на рейсовый транспорт.

— Школьный автобус не ходит! Дети вынуждены идти по трассе в темноте, чтобы добраться до рейсового автобуса и попасть в школу. Это недопустимо! — написали жители района в телеграм-канале «Переславль Live».

В администрации Переславля-Залесского сообщили: о проблеме известно. Она возникла после того, как водитель школьного автобуса решил уйти с работы. На время поиска нового специалиста ученикам предоставили возможность уйти на дистанционное обучение.

— На данный момент в Берендеевской школе, куда доставляются дети из села Ефимьево, водитель школьного автобуса написал заявление об увольнении по собственному желанию. Пока идет поиск водителя, родителям предоставлено право выбора дистанционной формы обучения, прибытия в школу на рейсовом автобусе или личном транспорте. График движения автобуса соответствует началу и окончанию обучения. Посадка, проезд и высадка детей в рейсовом автобусе осуществляется под контролем двух сопровождающих педагогов, — рассказали в администрации.

Также власти уточнили, что договорились с перевозчиком о бесплатном проезде для детей, пока идут поиски нового водителя школьного автобуса.

— Заявка на вакансию размещена на портале «Работа в России», объявления расклеены на территории села и близлежащих населенных пунктов. Надеемся на скорейшее закрытие этой вакансии, — добавили в администрации.

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Комментарии
10
Гость
2 часа
Всё идёт из масквы 👎 это по всей земле русской
Гость
1 час
надо отстраивать многополярный мир, туда идёт водопад гуманитарной помощи и все ресурсы которые мы зарабатываем своим трудом на том же дотационном кавказе всё прекрасно и всё идёт по плану Таврического
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