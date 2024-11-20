«Дети ходят по трассе в темноте»: в Ярославской области уволился единственный водитель школьного автобуса

Родители жалуются, что детям приходится идти пешком Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











В Ярославской области родители школьников пожаловались, что за детьми из села Ефимьево Переславского района перестал приезжать школьный автобус. Ребятам приходится идти до остановки пешком, чтобы попасть на рейсовый транспорт.

— Школьный автобус не ходит! Дети вынуждены идти по трассе в темноте, чтобы добраться до рейсового автобуса и попасть в школу. Это недопустимо! — написали жители района в телеграм-канале «Переславль Live».

В администрации Переславля-Залесского сообщили: о проблеме известно. Она возникла после того, как водитель школьного автобуса решил уйти с работы. На время поиска нового специалиста ученикам предоставили возможность уйти на дистанционное обучение.

— На данный момент в Берендеевской школе, куда доставляются дети из села Ефимьево, водитель школьного автобуса написал заявление об увольнении по собственному желанию. Пока идет поиск водителя, родителям предоставлено право выбора дистанционной формы обучения, прибытия в школу на рейсовом автобусе или личном транспорте. График движения автобуса соответствует началу и окончанию обучения. Посадка, проезд и высадка детей в рейсовом автобусе осуществляется под контролем двух сопровождающих педагогов, — рассказали в администрации.

Также власти уточнили, что договорились с перевозчиком о бесплатном проезде для детей, пока идут поиски нового водителя школьного автобуса.