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Образование «Интересы не учитываются»: школьников массово не берут в 10 класс — вопросом занялась Генпрокуратура

«Интересы не учитываются»: школьников массово не берут в 10 класс — вопросом занялась Генпрокуратура

Больше половины девятиклассников не идут в старшую школу

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2 комментария
Школьников заставляют уходить в колледж

Школьникам массово запрещают идти в 10-й класс. Отказ на переход в старшую школу объясняют отсутствием универсальных классов. На проблему обратили внимание в Генпрокуратуре РФ.

— Вопреки положениям закона и желанию детей им отказывают в зачислении в 10-й класс, так как дальнейшее обучение проводится исключительно по профилям углубленного изучения отдельных предметов. При этом интересы школьников не учитываются, а так называемые универсальные классы попросту отсутствуют, — сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Школы самостоятельно проводят отбор на основе экзаменов и индивидуальных успехов учащихся. Подростков продолжают отчислять несмотря на то, что еще в 2020 году Конституционный суд вынес решение, что своеобразный кастинг в старшие классы не является основанием для того, чтобы не давать детям продолжать обучение.

Такие нарушения обнаружили в Краснодарском крае, Оренбургской области и других регионах. Например, в июле прошлого года 46 подросткам отказали в переходе в 10-й класс из-за того, что их средний балл в аттестате был ниже 4,4. Восстановить права учащихся удалось после вмешательства прокуратуры.

Однако это только один из примеров, когда для школьников всё сложилось удачно. В челябинском лицее № 148 школьников заранее начали готовить к тому, что мест в старшей школе хватит не всем и ребят ждет огромный конкурс. Поэтому им стоит выбрать колледж. Даже без троек в аттестате и с экзаменами по профильным предметам на 4 и 5 гарантии на поступление нет.

В школах, где большой спрос на поступление в 10-й класс, всё решает рейтинг. Он складывается из оценки за ОГЭ, среднего балла аттестата и дополнительных баллов за портфолио (например, олимпиады по профильным предметам). Конкурса может не быть. Всё зависит от количества поданных заявлений.

С таким положением дел не согласна Генпрокуратура. Ведомство уже обратилось с вопросом к министру просвещения РФ Сергею Кравцову и взяло под свой контроль эту ситуацию.

Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, более 60% учеников 9-х классов выбирали обучение в колледжах в 2023 году.

— Мы наблюдаем растущую популярность системы среднего профессионального образования (СПО) среди молодежи, — сказала она.

Похожую статистику приводил и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. По его данным, из 9-го класса уходит в колледжи целых 65% учеников.

Данные по 2024 году не сильно отличаются. Как заявила Голикова, 1,6 млн школьников окончили девятый класс, около 60% из них планируют поступать в колледжи и техникумы.

При этом доподлинно неизвестно, сами ли дети решили пойти в колледж и оставить возможность поступить в 10-й класс. Конечно, есть и те ребята, которые решили покинуть школу, и среди них есть те, кто был круглым отличником. Они решили не терять еще два года, а быстрее получить профессию и выйти на работу.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев еще в 2023 году заявил, что действующая модель перехода девятиклассников в 10-й класс и колледжи в ближайшем будущем должна измениться. Он уточнил, что она может коснуться количества экзаменов и подходов. По его словам, все понимают, что конкурс аттестатов не работает. Помимо этого, он предлагал использовать результаты ОГЭ для поступления в колледжи и техникумы, как это происходит при поступлении в вузы по результатам ЕГЭ.

Безусловно, есть и отстающие от программы дети. По данным 2019 года, порядка 20% учеников при окончании 9-го класса школ не обладают необходимым уровнем подготовки. Это связано в том числе с неэффективностью образовательного процесса, объяснили в Рособрнадзоре.

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Комментарии
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с++
15 августа 2024, 11:37
Вот такое попалось недавно: «По результатам проекта «Общественное мнение», реализованном в 1969-1974 гг. под руководством известного российского социолога Б.А.Грушина, оказалось, что «в 7 случаях из 10 предъявленные читателям газетные тексты интерпретировались ими неадекватно цели сообщения, так что замысел коммуникатора во всех этих ситуациях оставался нереализованным». Адекватно понять смысловые особенности предложенного им газетного текста сумели только 14% респондентов». («Научный результат. Социология и управление», №1, 2023) .. В 2003 году проводилось исследование российских школьников, и оно показало: «Достаточными навыками чтения обладали всего 36% школьников. Из них 25% учащихся способны выполнять только задания средней сложности, например, обобщать информацию, расположенную в разных частях текста, соотносить текст со своим жизненным опытом, понимать информацию, заданную в неявном виде. Высокий уровень грамотности чтения - способность понимать сложные тексты, критически оценивать представленную информацию, формулировать гипотезы и выводы - продемонстрировали только 2% российских учащихся».
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