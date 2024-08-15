«Интересы не учитываются»: школьников массово не берут в 10 класс — вопросом занялась Генпрокуратура

Школьников заставляют уходить в колледж Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Школьникам массово запрещают идти в 10-й класс. Отказ на переход в старшую школу объясняют отсутствием универсальных классов. На проблему обратили внимание в Генпрокуратуре РФ.



— Вопреки положениям закона и желанию детей им отказывают в зачислении в 10-й класс, так как дальнейшее обучение проводится исключительно по профилям углубленного изучения отдельных предметов. При этом интересы школьников не учитываются, а так называемые универсальные классы попросту отсутствуют, — сообщили в Генпрокуратуре РФ.



Школы самостоятельно проводят отбор на основе экзаменов и индивидуальных успехов учащихся. Подростков продолжают отчислять несмотря на то, что еще в 2020 году Конституционный суд вынес решение, что своеобразный кастинг в старшие классы не является основанием для того, чтобы не давать детям продолжать обучение.



Такие нарушения обнаружили в Краснодарском крае, Оренбургской области и других регионах. Например, в июле прошлого года 46 подросткам отказали в переходе в 10-й класс из-за того, что их средний балл в аттестате был ниже 4,4. Восстановить права учащихся удалось после вмешательства прокуратуры.



Однако это только один из примеров, когда для школьников всё сложилось удачно. В челябинском лицее № 148 школьников заранее начали готовить к тому, что мест в старшей школе хватит не всем и ребят ждет огромный конкурс. Поэтому им стоит выбрать колледж. Даже без троек в аттестате и с экзаменами по профильным предметам на 4 и 5 гарантии на поступление нет.



В школах, где большой спрос на поступление в 10-й класс, всё решает рейтинг. Он складывается из оценки за ОГЭ, среднего балла аттестата и дополнительных баллов за портфолио (например, олимпиады по профильным предметам). Конкурса может не быть. Всё зависит от количества поданных заявлений.

С таким положением дел не согласна Генпрокуратура. Ведомство уже обратилось с вопросом к министру просвещения РФ Сергею Кравцову и взяло под свой контроль эту ситуацию.

Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, более 60% учеников 9-х классов выбирали обучение в колледжах в 2023 году.



— Мы наблюдаем растущую популярность системы среднего профессионального образования (СПО) среди молодежи, — сказала она.



Похожую статистику приводил и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. По его данным, из 9-го класса уходит в колледжи целых 65% учеников.



Данные по 2024 году не сильно отличаются. Как заявила Голикова, 1,6 млн школьников окончили девятый класс, около 60% из них планируют поступать в колледжи и техникумы.



При этом доподлинно неизвестно, сами ли дети решили пойти в колледж и оставить возможность поступить в 10-й класс. Конечно, есть и те ребята, которые решили покинуть школу, и среди них есть те, кто был круглым отличником. Они решили не терять еще два года, а быстрее получить профессию и выйти на работу.



Глава Рособрнадзора Анзор Музаев еще в 2023 году заявил, что действующая модель перехода девятиклассников в 10-й класс и колледжи в ближайшем будущем должна измениться. Он уточнил, что она может коснуться количества экзаменов и подходов. По его словам, все понимают, что конкурс аттестатов не работает. Помимо этого, он предлагал использовать результаты ОГЭ для поступления в колледжи и техникумы, как это происходит при поступлении в вузы по результатам ЕГЭ.