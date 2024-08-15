Подготовительные курсы при вузах: кому они помогут поступить

Занятия на курсах чаще всего проводят в группах Источник: Александр Ощепков











Сколько бы дискуссий не вызывало ЕГЭ, хорошие баллы дают абитуриентам свободу выбирать вузы и специальности, а не действовать по принципу «поступить лишь бы куда-нибудь». Но большинству школьников для успешной сдачи экзамена недостаточно самостоятельной подготовки и бесплатных элективов после уроков.





В преддверии нового учебного года родители старшеклассников задумываются о дополнительных занятиях с репетиторами. Но потянуть индивидуальные уроки, которые сегодня стоят от 1000–1500 рублей в час и выше, способен не каждый семейный бюджет. Особенно если родители воспитывают двух и более детей. Альтернативой дорогим репетиторам могут стать подготовительные курсы при вузах. Сколько они стоят, как проходят и когда лучше записываться на занятия выпускникам 2025 года? Все ответы — в этом материале.



Какие бывают курсы и как проходят занятия

По формату подготовительные курсы при вузах можно разделить на очные, очно-заочные, дистанционные в онлайне, а также годичные, экспресс- и индивидуальные. Как правило, школьники занимаются с преподавателем в группах по 10–15 человек. На курсах можно выбрать один или несколько предметов. Среди самых востребованных — математика, русский язык, физика, биология, химия и обществознание.



Как объясняет директор института довузовского образования Челябинского государственного университета Татьяна Садовникова, программы подготовительных курсов выстроены с учетом требований кодификатора ЕГЭ по каждому предмету.



Курсы позволяют школьникам познакомиться с университетом и примерить на себя роль студента Источник: Александр Ощепков











— На занятиях школьникам дают теорию, которую потом закрепляют на практике, решая контрольные измерительные материалы, в которых содержатся задания по ЕГЭ или тесты, составленные преподавателями с учетом кодификатора. У нас есть обязательный входной контроль и итоговая работа. Обучающиеся, которые успешно прослушали курс и выполнили итоговую контрольную работу, могут претендовать на два дополнительных балла в счет индивидуальных достижений при поступлении в ЧелГУ. Это огромный плюс, ведь для кого-то они могут стать решающими, — говорит Татьяна Садовникова.



Занятия при вузе будут полезны тем, кому для поступления нужно сдавать творческие предметы. Так, например, в Костромской государственной сельскохозяйственной академии дети часто ходят на курсы по живописи и рисунку.



— Поскольку у нас в академии есть архитектурно-строительный факультет, то кроме русского языка и математики ребята должны сдать еще и экзамен по рисунку. К нему мы тоже готовим на курсах. Так как дети заранее знают, что от них будет требоваться на экзамене, шанс на поступление увеличивается в разы, — объясняет начальник управления организации приема и подготовки к поступлению Костромской государственной сельскохозяйственной академии Юлия Смирнова.



Кто ведет курсы

Занятия при вузах чаще всего ведут не просто квалифицированные педагоги, а эксперты по ЕГЭ, а иногда даже кандидаты наук. С детьми они не только разбирают КИМы, но и помогают подготовиться к экзаменам психологически.



Как правило, школьники занимаются с преподавателем по 10–15 человек Источник: Александр Ощепков











— Многие педагоги, которые ведут у нас занятия, возглавляют предметные комиссии единого госэкзамена. Они не только дают знания, но и помогают правильно настроиться на саму процедуру. Многие дети боятся видеонаблюдения, досмотров, переживают, что их заподозрят в списывании или использовании телефона. Благодаря подробным объяснениям как себя вести школьники выходят на экзамен подготовленными не только по учебной программе, но и психологически, — говорит проректор по молодежной политике Амурского государственного университета Виктория Ерёмина.



Не менее скрупулезно подходят к выбору педагогов в Челябинске.



— Наше обязательное требование к преподавателю, вне независимости от его возраста и наличия регалий, — опыт подготовки к ЕГЭ. Большая часть преподавателей подготовительных курсов с нами сотрудничает уже не первый год, многие из них являются экспертами ЕГЭ, что, конечно, для нас особенно ценно, — считает директор института довузовского образования ЧелГУ Татьяна Садовникова.



Сколько стоят курсы при вузе

Занятия в вузах становятся альтернативой репетиторам Источник: Александр Ощепков











Цены зависят от вуза, количества человек в группе, выбранных предметов и длительности подготовки. В ЧелГУ, например, прайс на 2024/2025 год начинается от 4200 рублей и заканчивается 18 000 рублей за годовой курс занятий, который включает 84 часа.



В среднем можно ориентироваться на сумму от 200 рублей за академический час. Именно столько стоят курсы в Костромской государственной сельскохозяйственной академии. Годовой абонемент по одному предмету в 2023/2024 году там обошелся родителям в 10 000 рублей.



Кстати, часто бывает так, что на предмет записалось не 10 или 15 человек, а всего лишь 3–5. Это не значит, что занятий не будет. В таких случаях вуз организует малую группу, а школьники работают с преподавателем практически в индивидуальном порядке.



Работа в группах: плюсы и минусы

Подготовительные курсы при вузе имеют профориентационный потенциал Источник: Александр Ощепков











Работа в группах может стать дополнительным бустером во время подготовки. С этим солидарна начальник управления организации приема и подготовки к поступлению Костромской государственной сельскохозяйственной академии Юлия Смирнова.



— Подготовительные курсы в вузе, безусловно, можно рассматривать как альтернативу репетиторству. В некотором смысле это даже лучшая альтернатива, поскольку, когда ребята работают в группах, они помогают друг другу, а иногда даже выполняют роль педагога, объясняя материал. Такая системная подготовка увеличивает шансы на поступление. Некоторые ребята приходят на курсы, потому что им сложно организовать себя и готовиться к экзаменам самостоятельно, а на курсах педагог помогает не только систематизировать имеющиеся знания, но и организует эффективную работу на ближайший год, — говорит Юлия Смирнова.



В этих словах на личном опыте убедился студент Виталий Пантелеев. В этом году он завершил обучение на четвертом курсе и скоро получит заветный диплом о высшем образовании. Но, будучи школьником, он даже не рассчитывал поступить в вуз, да еще и на сложную специальность с профилем по физике и информатике. Думал, ему светит максимум техникум или колледж. Но всё решило упорство и подготовка к ЕГЭ, которую он начал за два года до выпуска.



— Самым сложным для меня было сдать физику и профильную математику. Поэтому готовиться к ЕГЭ я начал еще в 10-м классе. Мама настояла, чтобы записался на подготовительные курсы при вузе. Так как там подготовка идет уже прицельно с поступлением в университет. У нас в группе было до 15 человек и очень хороший преподаватель. Мы решали задания по ЕГЭ. Если что-то было непонятно, то останавливались и разбирали вопрос более детально. Дадут ли такие курсы результат или нет, зависит от человека. Кому-то работа в группе дается сложно, таким людям легче нанять репетитора и заниматься индивидуально, так что каждому свое, — считает будущий педагог физики и информатики.



Неочевидные плюсы курсов

Для школьников проводят экскурсии по площадкам вуза Источник: Александр Ощепков











Подготовительные курсы при вузе имеют и профориентационный потенциал. Они позволяют познакомиться с университетом и примерить на себя роль студента. Так школьникам будет проще определиться с будущей профессией и адаптироваться к новому этапу жизни.



В Амурском государственном университете для абитуриентов, например, проводят экскурсии. Они посещают зал археологии и химические лаборатории. На будущие абитуриенты также могут увидеть детали настоящей ракеты и энергоустановки или поучаствовать в мастер-классах.



В Костромской государственной сельскохозяйственной академии для абитуриентов организуют профильные субботы. В течение одного учебного дня дети могут посетить несколько занятий на родственных факультетах и пообщаться с преподавателями.



В ЧелГУ школьники, которые ходят на курсы, первыми узнают о вузовских проектах и становятся их участниками. Большая часть слушателей принимает участие в олимпиадах, а к концу учебного года легко ориентируется в пространстве учебных корпусов.



Когда записываться на курсы

Самые востребованные предметы — математика, русский язык, физика, биология, химия и обществознание Источник: Александр Ощепков











— Если спросить любого педагога, когда начинать готовиться к ЕГЭ, он ответит: как можно раньше. И это не случайно. При должной подготовке даже средние ученики могут рассчитывать на хорошие баллы, — уверена директор института довузовского образования ЧелГУ Татьяна Садовникова.



Начальник управления организации приема и подготовки к поступлению Костромской государственной сельскохозяйственной академии Юлия Смирнова считает, что идеальный вариант — когда дети задумываются о ЕГЭ в 9-м классе. Однако в этом возрасте большинство школьников даже не понимают, какие экзамены будут сдавать и что за специальность выберут в итоге.



Большинство включается в интенсивную подготовку в 11-м классе. В это время школьники уже замотивированы на сдачу экзаменов, а потому они более амбициозны и сосредоточены. В конечном счете всё зависит от самого человека, его усидчивости, трудолюбия и начальной базы знаний.

