Сколько стоит собрать ребенка в школу и как на этом сэкономить?

Больше всего придется потратить на одежду и рюкзак Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











В торговых центрах и на маркетплейсах уже стартовали школьные базары. Традиционно продавцы подготовились заранее и подняли цены. Однако сэкономить на покупке всего необходимого еще можно. О том, сколько стоит собрать ребенка к новому учебному году, — расскажем в материале.



Как изменились цены

— С учетом инфляции и прогнозируемой прибыли в зависимости от сегмента рост цен составил 10–20%, — сообщил независимый финансовый эксперт Александр Патешман.

По данным аналитиков «Платформы ОФД», в июле тратить на школьные принадлежности родители стали на 10% больше, чем в прошлом году. Однако объем покупок заметно сократился — на 14%. Анализируя чеки, специалисты отметили, что высокий спрос наблюдается на канцелярские наборы, тетради и дневники. Однако не все начинают готовиться к учебному году заранее и у многих основные траты еще впереди.

Школьная форма

В некоторых школах ввели единую форму, и все родители сдают фиксированную сумму на покупку и пошив одежды. Однако в большинстве учебных заведений есть только рекомендуемый стиль для внешнего вида ученика и цветовая гамма.

В специализированных магазинах, где продают только одежду для школы, и на школьных базарах цены будут дороже, а выбор может быть небольшим. Однако на маркетплейсах стоимость костюма-тройки для девочки и для мальчика меньше и стартует от 4000 рублей. Обувь, спортивная форма, теплая одежда обойдется еще минимум в 10–12 тысяч рублей, рассказал Патешман.



При этом необязательно приобретать пять рубашек или пять платьев, если в этом нет большой необходимости или не позволяет бюджет. Чтобы сэкономить, можно взять минимальный набор, который пригодится на первое время, а не то, что рекомендует школа, и конкретных марок. Посмотрите, что осталось с прошлого года и что еще можно носить. Сравнивайте цены на маркетплейсах, посмотрите предложения на сайтах объявлений. Возможно, кто-то выставил на продажу совершенно новую одежду, которая не подошла ребенку.

К сожалению, сейчас далеко не всю форму в магазинах можно назвать качественной. Роскачество составило топ и антитоп брендов школьной одежды. Также специалисты рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе.

Итого на форму уйдет не меньше 14 тысяч рублей.

Рюкзак

Следующей крупной покупкой будет рюкзак. Здесь всё зависит, для какого он возраста и какого он качества. Для первоклассника профессиональный и качественный портфель с ортопедической спинкой обойдется минимум в 5000 рублей. Модели получше будут стоить в пределах 10000 рублей. Для старшеклассников же можно найти хороший вариант подешевле.

Как только найдете подходящую модель, поищите ее в интернете. Возможно, будут более выгодные предложения.

— Помните, что после того, как пройдут школьные линейки и начнется учеба, в магазинах появится распродажа на те же самые рюкзаки. Поэтому, если есть возможность, на 1 сентября можно пойти с прошлогодним портфелем, а в конце месяца купить новый с 20–50%-ной скидкой, — подчеркнул финансовый эксперт.

Итого на покупку портфеля нужно закладывать от 5000 рублей.

Канцелярские товары, папки, пеналы

Список и объем зависят от класса и возраста ребенка. Иногда школа централизованно закупает тетради и ручки на всех учеников. Оптом выходит дешевле. Если это не предусмотрели, можно предложить другим родителям в классе сделать совместный заказ на канцелярские товары, чтобы сэкономить.

Не спешите всё и сразу покупать новое. Посмотрите, что осталось с прошлого года в отличном состоянии, а недостающие вещи приобретите в минимальном количестве на первое время. Если это не оптовый заказ, покупать сразу тетради до конца учебного года не стоит — вы переплатите.

Итого, по подсчетам Патешмана, на это уйдет от 3000 рублей.

Учебники

Основные учебники по школьной программе предоставляет школа. Покупать их приходится по тем предметам, в которых изменился учебный план или они еще не закуплены. В среднем это около 2–3 учебников по цене от 1000 рублей.

Перед их покупкой стоит спросить сначала у учеников более старших классов. Возможно, у них остались нужные вам книги и они отдадут их за небольшую стоимость или бесплатно. Также отлично в этом случае работают сайты объявлений.

Итого придется потратить от 3000 рублей.

Общий итог

Одежда и обувь для ребенка влетит в копеечку Источник: Мария Романова / Городские порталы











Собрать ребенка в школу в среднем вышло от 25 тысяч рублей, но у всех сумма будет разной. Всё зависит от возраста ученика, списка необходимых товаров и ценового сегмента, в котором вы планируете их покупать.



Считается, что дороже всего обходятся сборы в первый класс, особенно если это первый или единственный ребенок. В этом случае всю одежду, обувь, канцелярию и другие товары нужно покупать с нуля. Более того, ребенку нужно рабочее место — стол, стул, настольная лампа и компьютер при необходимости.



Что понадобится первокласснику в первую очередь Источник: Филипп Сапегин / E1.RU









