«Простому человеку такая ситуация выгодна»: экономисты объяснили падение доллара — рассказываем, когда он снова вырастет

Ситуация, которая удивила всех: за последние дни курс доллара опустился до показателей 2023 года. На 21 мая Центробанк установил курс, равный 70,9509 ₽. Журналист NGS.RU узнала у эспертов-экономистов, какие причины привели к падению американской валюты, как это отразится на нашей с вами жизни и что будет дальше.

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Эдуард Коложвари отметил, что в стране сложился профицит торгового баланса: мы экспортируем больше, чем импортируем, и долларов стало больше, чем экономика могла бы потребить.

«Таковы реалии, но простому человеку такая ситуация выгодна, — отметил Эдуард Коложвари. — Импортные товары не будут дорожать, а должны и дешеветь. Инфляция снизится, стоимость наших квартир и машин в долларах станет больше, мы все в теории становимся богаче».

Доцент НГУЭУ, кандидат экономических наук Геннадий Ляскин предположил, что сыграл свою роль и пересмотр решения Минфина о покупке валюты в рамках бюджетного правила: в мае произошел всплеск предложения при относительно стабильном спросе. Также, добавил эксперт, предложение валюты выросло в результате роста цен на нефть на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

Старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Тлеш Мамахатов добавил, что причины есть глобальные и локальные, российские, поэтому ослабление доллара происходит неравномерно: на мировом рынке его позиции в последние дни даже укрепились, тогда как к рублю он значительно ослаб.

Это явление экономист считает краткосрочным и связывает его с военной кампанией США против Ирана и растущим госдолгом США. Также Тлеш Мамахатов напомнил о неопределенности в руководстве Федеральной резервной системы (ФРС) США: предполагается, что скоро оно поменяется, а вместе с ним изменится и монетарная политика.

«Еще можно обозначить влияние общемирового тренда на дедолларизацию. Многие страны мира, включая Китай и страны Европы, стремятся снизить зависимость от доллара в международных расчетах и резервах, наращивая долю других валют и золота, что медленно, но устойчиво снижает стоимость мировой валюты», — объяснил Тлеш Мамахатов.

При этом он подчеркнул, что ослабление доллара по отношению к российскому рублю выражено гораздо сильнее и связано с уникальной ситуацией в российской экономике.

«Из-за геополитической нестабильности цены на нефть марки Urals взлетели почти до 95 долларов за баррель, и, поскольку санкции с продажи российской нефти были временно сняты, это определило приток доходов в бюджет нашей страны», — пояснил экономист.

Как и другие эксперты, он обратил внимание на предложение и спрос, который остается низким из-за высоких ставок по рублевым кредитам и снижения потребительской активности.