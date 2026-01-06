Ждать ли доллар по 100 рублей? Эксперты рассказали, что будет с курсами валют в 2026 году

Максимальный за полтора года объем валюты россияне скупили в октябре 2025 года Источник: Сергей Коньков / Fontanka.ru

После снижения ключевой ставки на последнем заседании Центробанка, прошедшем в декабре прошлого года, рубль начал дешеветь по отношению к доллару. 74.RU обсудил с экспертами, что происходит на валютном рынке, как изменится курс доллара после Нового года и чего ждать от заветной зеленой бумажки в 2026 году.

Рубль крепчал

В 2025 году рубль оказался существенно крепче, чем ранее прогнозировалось, отметили эксперты.

«Курс доллара ослаб к рублю на 27%. Это стало возможным за счет ряда важных факторов. Во-первых, повышенные ставки по рублям. С уровня 21% в начале года ключевая ставка ЦБ РФ была снижена лишь до 16% к концу декабря. Чем выше ставки по рублям, тем меньше отток средств в валютные активы. Во-вторых, высокие объемы продажи валюты из резервов со стороны ЦБ. Чем ниже опускались цена на нефть, тем выше становились объемы продажи валюты со стороны регулятора, — объяснил аналитик ФГ „Финам“ Александр Потавин. — Также в минувшем году выросли объемы расчетов в рублях за экспорт и импорт. Доля расчетов в рублях, по данным ЦБ, с уровня 34% в начале 2024 года выросла до 55% к ноябрю 2025-го».

Среди факторов, оказавших влияние на курс доллара, эксперт отметил повышенные объемы продажи валюты экспортерами. В октябре они составляли около 93%, несмотря на то что с 22 августа вступил с силу нулевой норматив обязательной продажи валютной выручки.

«Продолжился приток денег со счетов зарубежных банков во внутренний контур от физлиц. Всего за январь — октябрь россияне вернули в страну из-за рубежа более 216 миллиардов рублей (более 2 миллиардов долларов), — добавил Александр Потавин. — Свою роль сыграли закрытые каналы по выводу валюты за рубеж. Ряд крупных иностранных банков, которые свернули или существенно сократили деятельность в РФ в 2025 году».

С начала 2025 года укрепление рубля к доллару составляет около 24%, к евро — 14%, к юаню — 21%, оценил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. По словам эксперта, итоги осенней торговой сессии закрепили сильные позиции национальной валюты и позволили рассчитывать на ее дальнейшее укрепление в декабре в рамках складывающегося годового тренда.

Максимальный за полтора года объем валюты купили россияне в октябре 2025 года — на 158,6 миллиарда. Об этом Банк России сообщил в обзоре рисков финансовых рынков. В ноябре темпы чуть снизились — до 148,8 миллиарда. Однако всё равно остались выше средних значений 2025 года (91,8 миллиарда рублей).

«Основными причинами восстановления позиций рубля в этом году выступили высокая ставка ЦБ и слабое на этом фоне восстановление импорта; геополитика, которая периодически вызывает всплеск оптимизма на национальном рынке капитала; профицит торгового баланса страны, который продолжает формировать основное предложение иностранной валюты на внутреннем рынке», — перечислил Александр Шнейдерман.

Неслучайно эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер назвал рубль самой сильной валютой 2025 года в мире.

«Курсы основных инвалют относительно рубля потеряли от 20 до 25%. На днях в долларе и юане было дно с конца весны аж 2023 года. Но это уже был явный перебор, и в последние сессии идет бодрый отскок курсов: примерно +5% со дна. Правда, это вряд ли изменит место рубля в глобальном рейтинге — останется первым», — указал Михаил Зельцер.

Чего ждать в 2026-м

В первой половине наступающего года рубль с высокой вероятностью начнет плавное ослабление к ключевым мировым валютам, указали эксперты.

«Этому будут способствовать смягчение денежно-кредитной политики, снижение объема валютной выручки, снятие лимитов на переводы денежных средств за рубеж и рост импорта, — уверен экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода. — Вполне вероятно, что уже к весне доллар восстановит позиции до 90 рублей».

Но в перспективе 2026 года ожидается ряд важных факторов, которые будут способствовать постепенному ослаблению курса рубля.

По мнению Александра Потавина, к ним можно отнести:

ожидаемое снижение ставок ЦБ РФ. С текущей ставки 16,5% ключевая ставка Центробанка может быть снижена до 12% в течение 2026 года. Чем ниже будут опускаться ставки по рублям, тем больше внимания население и бизнес будут уделять валютным активам;

запланированное сокращение объемов продажи валюты из ФНБ со стороны Центробанка;

на мировом рынке нефти ожидаются более низкие цены на нефть в 2026 году ввиду превышения предложения над спросом;

финансовые власти с лета не просто давали понять, что не желают иметь слишком крепкий курс рубля, который вредит нашей экспортоориентированной экономике и снижает госдоходы, но и стали делать шаги в этом направлении.

Факторов давления на российскую валюту, которые могли бы существенно и надолго ее ослабить, пока нет, акцентировал другой эксперт.

«Внешний фон остается неопределенным, проблема с дефицитом бюджета, вполне вероятно, будет решаться Минфином в обход политики девальвации рубля. Заметное давление на рубль может проявится позже, когда санкционное давление на энергетический сектор РФ существенно снизит выручку сырьевых компаний-экспортеров, а Банк России пойдет на более решительные меры по смягчению денежно-кредитной политики», — объяснил свою позицию Александр Шнейдерман.

Прогнозы курса

В новом году возможно ослабление национальной валюты до 90 с лишним рублей за доллар. Такой прогноз в интервью телеканалу «Россия 1» дал в декабре глава ВТБ Андрей Костин.

«Нам кажется, что будут, конечно, факторы действовать, которые способствуют снижению курса рубля, и может, выйти на траекторию 90+. Ряд факторов — это уменьшение внебюджетной продажи валюты со стороны Центрального банка и, конечно, сокращение доходов бюджета за счет снижения цен на нефть и увеличения дисконтов», — заявил Андрей Костин.

При этом глава ВТБ не видит ничего плохого в небольшом ослаблении рубля.

«Для экспортеров и для бюджета выход стоимости рубля на траекторию 90 плюс будет иметь положительный результат», — передали слова Андрея Костина в пресс-службе ВТБ.

Михаил Зельцер также считает, что на будущий год курсы иностранных валют будут выше и рубль ослабнет.

«На фоне замедления инфляции снижение ставки ЦБ может продолжиться, профицит внешней торговли сократится. Поэтому прогнозируем возврат доллара над 85, а в отдельные моменты года на фоне волатильности рынка не исключаем и ближе к 90. Евро видится по 100 рублей, а юань — над 12 рублями», — перечислил Михаил Зельцер.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин выделил три возможных варианта развития событий.

«В базовом сценарии мы ожидаем, что средний курс доллара по 2026 году будет около 85 рублей, а прогноз на конец года по USD/RUB — в районе 92 рублей. При негативном сценарии (конфронтация с Западом и сохранение санкций) курс доллара может подняться к концу 2026-го в район 98–100 рублей, — прокомментировал эксперт. — При позитивном сценарии (отмена части санкций на российский экспорт и начало нормализации отношений с США) курс доллара в перспективе года может восстановиться лишь до 85–88 рублей».

По словам Александра Шнейдермана, до конца 2025 года можно было наблюдать устойчивое положение рубля с возможностью закрепления в пределах диапазона 75–82 рубля за доллар, 85–94 рубля за евро и 10,50–11,50 рубля за юань.