Турецкая лира упала до минимума. Узнали, что теперь будет с ценами на фрукты, текстиль и путевки

О скачках курсов рубля и лиры волнуются экономисты и туристы, а вот стамбульских котиков эта проблема совершенно не беспокоит Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Турецкая лира установила новый антирекорд — ее курс по отношению к рублю упал до исторического минимума. Валютный скачок может повлиять на целый ряд сфер, важных для россиян: от стоимости турецких товаров до цен на туристические поездки. Журналист MSK1.RU узнала у экспертов, станет ли отдых в Турции доступнее, подешевеют ли турецкие товары и как это скажется на российской экономике в целом.

«Не первый раз турецкая валюта пробивает дно»

Курс турецкой лиры к рублю продолжил стремительное падение и 8 декабря достиг рекордно низкой отметки, составив всего 1,75 рубля.

«Турецкая лира действительно обновила исторический антирекорд. Такое стремительное ослабление отражает глубинные экономические сложности внутри страны и растущую нестабильность в финансовой сфере», — объясняет MSK1.RU финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Курс турецкой лиры по отношению к российскому рублю демонстрировал устойчивую тенденцию к удешевлению на протяжении всего 2025 года. Если в январе за одну лиру давали почти 3 рубля, то к концу года ее стоимость упала до 1,75 рубля. Наиболее резкое снижение произошло в первой половине года — к июню турецкая валюта достигла отметки в 1,99 рубля. Несмотря на небольшой отскок осенью, к декабрю лира обновила антирекорд, продолжив падение. В итоге почти за год турецкая валюта подешевела более чем на 40%.

«Это уже не первый раз, когда турецкая валюта пробивает дно. Турецкая экономика живет в таких условиях с 2023 года», — подчеркивает эксперт по Турции Екатерина Караджа.

Почему подешевела лира

Почему турецкая лира достигла исторического минимума к рублю? Аналитики объясняют эту ситуацию комплексом экономических причин.

«На курс лиры в первую очередь влияет сложный клубок макроэкономических факторов. Турция годами борется с высокой инфляцией, а стандартные методы вроде повышения ставки Центробанка пока не дают нужного результата. В итоге это приводит к постоянному снижению курса национальной валюты», — считает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова.

Падение лиры объясняется сразу двумя факторами. С одной стороны, турецкая экономика сталкивается с внутренними вызовами. С другой — российский рубль укрепляется.

«В 2023–2025 годах лира продолжала терять стоимость к доллару — до 25 лир за USD, что свидетельствует о хронической инфляции, слабой монетарной политике и высоких инфляционных ожиданиях, — добавляет инвестиционный советник в реестре Банка России, эксперт по экономике, партнер Российского Экспортного Центра Сергей Варфоломеев. — Рубль же укрепляется на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России (ключевая ставка — 16,5% годовых), высоких доходов от экспорта и умеренного спроса на валюту».

Падение лиры на фоне укрепления рубля выгодно для туристов из России Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Читатели MSK1.RU, живущие в Турции, также прокомментировали ситуацию с курсами валют.

«Рубль крепнет по отношению к доллару. Правильнее сказать — ЦБ работает», — комментирует читатель MSK1.RU.

«Смотрю на график TRY/RUB и не вижу какого-то серьезного падения сегодня, всё в пределах нормы. С утра он падал с 1,82 до 1,775, а к вечеру поднялся обратно до 1,8, а так, последние недели скорее правильно сказать, что рубль укрепляется, а не падает лира», — считает читатель MSK1.RU Максим.

«Может стимулировать импорт»

Хроническое ослабление лиры делает страну менее привлекательной для долгосрочных инвестиций. Нестабильность увеличивает риски для бизнеса и отталкивает иностранный капитал.

«Лира продолжает обесцениваться ежедневно, — подчеркивает Рута Абрамова. — Единственный стабилизирующий фактор для Турции — приток валюты от туризма, но этого недостаточно. Более того, высокая инфляция усугубляется растущими долгами и неплатежами, что создает классическую инфляционную спираль. Проблемы носят системный характер, и для их решения, на мой взгляд, необходима глубокая реформа денежно-кредитной политики».

Для российских компаний, работающих с Турцией, ослабление лиры не всегда означает однозначную выгоду.

«Импортерам, сотрудничавшим с турецкими производителями, текущее укрепление рубля относительно лиры может принести дополнительные издержки, — считает Татьяна Волкова. — Это связано с тем, что поставки зачастую привязаны к другим валютам или к ценовым условиям, которые турецкие партнеры, несмотря на падение лиры, далеко не всегда готовы пересматривать».

Связи между российским и турецким бизнесом стабильны, несмотря на колебания курсов валют Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

«Турция — важный торговый партнер, но объемы двусторонней торговли несопоставимы с торговлей с Китаем. Ослабление лиры не оказывает системного влияния на российский платежный баланс, но может стимулировать рост импорта», — считает Сергей Варфоломеев.

«В Турции эта схема не работает»

Можно ожидать, что ослабление лиры создаст выгодные условия для туристов из России: еда, транспорт, сувениры становятся дешевле при оплате в лирах. Это увеличивает покупательную способность россиян в Турции.

«Обычно, если местная валюта дешевеет, это выгодно туристам: вслед за ней должны упасть цены. Но в Турции эта схема не работает. Инфляция держит цены на стабильно высоком уровне, — подчеркивает Екатерина Караджа. — Большинство турецких предпринимателей давно считает в долларах и евро. Поэтому они просто перепишут цены по новым курсам. Также и цены на отели считаются в твердой валюте, поэтому я бы не ждала снижения цен на путевки в Турцию».

Стамбул перестал быть бюджетным направлением, как много лет назад Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Наиболее остро последствия и турецкой инфляции, и укрепления рубля ощущают россияне, которые живут и работают в Турции. Вот как они оценивают ситуацию.

«Тем, кто живет в Турции, работает удаленно и получает зарплату в рублях, хорошо. Рубль укрепляется, и это небольшая подмога в борьбе с небывалой инфляцией здесь», — поделилась с MSK1.RU москвичка Алла.

«Когда я приехала в Турцию в конце нулевых, курс был 1 к 17, и лира была стабильной валютой», — вспоминает читательница MSK1.RU Мария.