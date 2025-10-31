«Разуверовали, что нужны России»: почему аграрии не хотят разводить коров

На то, чтобы вырастить корову, уходят годы, на выращивание урожая — месяцы Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

Хороший урожай и крайне низкие цены на зерно в этом году наблюдаются во многих регионах страны. При этом обратная тенденция наблюдается на молочном рынке: стоимость сырого молока за последний год серьезно увеличилась. По словам самих фермеров, если год назад литр молока у них в среднем покупали по 37–38 рублей, то теперь он стоит 48–50 рублей. Резкого увеличения числа молочных ферм не наблюдается, а общее поголовье скота сокращается по всей стране.

Наши коллеги из NGS55.RU спросили у самих аграриев и экспертов, почему фермеры не хотят заниматься животноводством, разводить коров и буквально залить свежим и натуральным молоком страну. Ведь его производство сейчас — это настоящая золотая жила.

На селе не осталось людей

Животноводство — трудозатратная отрасль Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

Крупный фермер из Омской области Виталий Елкин согласен, что последний год условия для развития молочного животноводства благоприятные. Но для реальной организации этого бизнеса проблем хоть отбавляй. И если лет 30 назад в его родном Одесском районе только в сельхозпредприятиях было более 7 тысяч коров, то теперь их осталось несколько сотен.

«Пожалуй, основное — это огромный кадровый голод. Даже если откроем ферму, то кто будет работать там? Трудоспособные мужчины уезжают на вахту и на СВО, чтобы получать 200–300 тысяч рублей. Мы даже в растениеводстве не можем закрыть кадровую проблему и кое-как успеваем всё сделать за год. Людей в деревне нет».

Второе — это необходимость вложения гигантских средств в новые фермы. У аграриев на фоне нулевой рентабельности растениеводства просто нет «живых» денег.

«Одно дело — когда забираешь уже готовую ферму обанкротившегося сельхозпредприятия (таких уже нет), другое — когда строишь ее с нуля. А это десятки миллионов рублей инвестиций. Нужно построить помещения, закупить оборудование, скот, который тоже стоит немало. Это очень сложно», — рассуждает Виталий Елкин.

Заготовка кормов для коров — самая затратная статья расходов в животноводстве Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

Коров нужно не только где-то содержать, но и чем-то кормить. Необходимо либо купить (от 50 тысяч за гектар), либо арендовать землю (от 3 тысяч рублей за гектар), приобрести кормоуборочную технику — один комбайн обойдется в 30–40 миллионов рублей. Фермеры не хотят играть в рулетку.

«Будет ли окупаемость вложенных затрат? Это очень рискованно. А у нас в районе еще и засуха в 7 из каждых 10 лет. Возникает дефицит кормов. Может быть, окупится высокопродуктивное стадо или мраморная говядина, но это вложения средств на десятки лет, огромные инвестиции. Да, есть фанаты своего дела — фермеры и ЛПХ, которые разводят скот. Но их мало, и поголовье у них небольшое», — говорит аграрий.

По словам Виталия Елкина, многие его коллеги, которые фермерствовали по 10–15 лет, отказываются от бизнеса и распродают землю. Здесь уже не до жиру, быть бы живу.

Купить корма — дорого. Тонна сена стоит от 5 тысяч рублей. Это как 100 литров молока Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

«Диспаритет цен в растениеводстве усугубляется, зарабатывать становится в разы сложнее, доходы падают. Зарабатываем меньше, чем платим за аренду земли. Откуда взять средства, чтобы вложить их еще и в животноводство? Где их взять? Растениеводство убыточно. И в молочном животноводстве волатильность по ценам и доходности. Животноводство с учетом всего этого не просчитывается, оно бесперспективно».

В итоге в южных районах области животноводством занимаются в основном личные подсобные хозяйства, владельцы которых получают зерно от паев и пасут коров на муниципальной земле.

Аналогичная ситуация и в других хозяйствах. Фермер Сергей Якимчик занимается разведением быков-герефордов на мясо — такая мраморная говядина стоит 600–800 рублей за килограмм. Но и у него проблемы.

«Я не знаю, как донести, что в любой отрасли сельского хозяйства полный крах, катастрофа! Почему правительство не задумывается об этом? Кадров нет — все алкаши. Пять человек выполняют работу одного, а других кадров нет. Как работать? Цены на всё растут».

Не дают выпускать качественную молочку

На полке молоко стоит в два раза дороже, чем его закупают у аграриев Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Один из тех аграриев, который с нуля создал ферму, — это фермер Сергей Ложкин из Большереченского района Омской области. 16 лет назад он открыл молочное производство в селе Курносово и не пожалел об этом. Теперь у него более 200 коров.

«Начали всё в 2009 году. И попали в точку — чувствовали, что зерно на фиг никому будет не нужно. Так оно и получилось. Начали заниматься именно молочным животноводством, потому что молоко каждый день приносит доход, "живую" копейку. Прошло 16 лет, и оказывается, мы были правы. Зерно ненужное сейчас гниет в полях, а молоко востребовано, мясо тоже. Цены позволяют не упасть в пропасть, но и развиваться с ними сложно».

Сергей Ложкин несколько раз получал гранты от Минсельхоза на развитие фермы, а потом решил пойти дальше — организовать собственную переработку молока, чтобы выпускать сметану, сливки, творог. Но аграрий столкнулся с бюрократическими барьерами.

«Построил цех по переработке молока, но не смог его запустить по причине сертификации, постановки на учет и лицензирования продукции. Много бюрократических препонов. Минсельхоз всегда готов помочь, но порой даже он бывает некомпетентен в бюрократических вопросах. Ждем, что, может, изменятся правила, тогда и откроем переработку. Пока сдаем молоко приемщикам», — делится фермер.

Сергей Ложкин назвал две причины, по которым фермеры не хотят открывать фермы.

Чтобы сделать тонну масла, нужно больше 22 тонн молока. Это более 100 тысяч рублей Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

«Первое — крестьяне разуверовали, что они нужны России. И второе — это лень. Платят огромные детские пособия, и никто в деревне не хочет работать. Взрослые, здоровые люди живут на выплаты. Это кощунственно. На современной технике даже не хотят работать. А так — всё нормально. Хотя в области и по стране дефицит молока».

Примечательно, что на фоне подорожания молока население резко сокращает его потребление. Об этом NGS55.RU рассказал владелец завода «Сибсыр» Ашот Нахшкарян. По словам предпринимателя, дефицит молока сменился его избытком.

«С поставкой молока нормально. Ажиотажа нет, как в прошлом году. Просто продажи сыра сильно упали, рынок стоит. У всех большие накопленные запасы продукции».

По словам Ашота Нахшкаряна, на селе огромный дефицит кадров, поэтому аграрии не хотят заниматься животноводством.

«Не будет фермы — не станет деревни»

Разрушенные фермы можно повсеместно увидеть в Омской области. Обычно их разбирают на блоки, из которых затем строят жилые дома и магазины Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

А что говорят представители власти? Председатель комитета заксобрания по аграрной политике, директор одного из крупнейших производителей молока АО «Нива», где более 2500 коров, Владимир Пушкарев уверен, что не всё так плохо и в будущем фермеры поймут, что заниматься молоком выгодно.

«Цена на молоко приличная только год, поэтому, может быть, в будущем начнут этим заниматься. Зерно невыгодно продавать, его лучше скормить скоту и произвести молоко, мясо. И не только заниматься молоком, но и выращивать птицу, бройлеров. Говядина рублей 600 стоит за килограмм, и то ли еще будет», — рассуждает депутат-аграрий.

Как заявляет Владимир Пушкарев, сырого молока в Омской области сейчас производится примерно на 10 тонн в день больше, чем в прошлом году.

«Строятся, реконструируются фермы. Этим занимаются небольшие фермеры. Раньше крупные хозяйства не выращивали бычков, а в 10-дневном возрасте продавали их. Может быть, теперь начнут выращивать, потому что говядина дорогая. В маленьких деревнях можно создавать откормочные площадки. Есть новые технологии — электропастухи. Еду из Омска в Павлоградку и вижу, что огородили электропастухами старые дачи и пасут бычков. Всё налаживается, кто быстрее за это возьмется — тот и будет в выигрыше».

Свое видение у Владимира Пушкарева и на кадровую проблему, о которой постоянно говорят. По словам руководителя сельхозпредприятия, на селе дефицит рабочих рук был всегда.

«Кадров всегда не хватало. Помню, еще в 1980-е говорили, что последний год — и всё, работать некому будет. 40 лет прошло, и по-прежнему коров доим, яйца получаем. Но если в деревне не стало фермы, не будет детского сада. Нет сада — не будет школы, значит, не будет свадеб и в конце концов не станет деревни. Всё начинается с фермы».

Что говорят власти?

В региональном Минсельхозе NGS55.RU сообщили, что 48 омских фермеров за последние 3 года стали животноводами. В фермерские хозяйства было приобретено 1653 головы КРС, 831 овца и 1171 голова птицы. Фермеры получают субсидии для организации ферм.

Существенную поддержку начинающим фермерам оказывает проект «Агростартап». В текущем году выплаты по нему получили 14 новых фермеров-животноводов из 13 районов области. Общая сумма субсидий — 66 миллионов рублей. На эти деньги они будут разводить коров, овец и птицу.

В Минсельхозе заявляют о росте производства животноводческой продукции в текущем году. По итогам третьего квартала, в хозяйствах произвели мяса на 6,3 тысячи тонн больше, чем в прошлом году, или на 5%. Объем производства яиц вырос более чем на 36 миллионов штук — это на 6% больше уровня прошлого года.

В сельскохозяйственных организациях удалось добиться увеличения производства молока на 1,5 тысячи тонн. Суточная прибавка производства молока к уровню прошлого года в сельхозорганизациях и крупных крестьянских (фермерских) хозяйствах составляет более 40 тонн. Поэтому нельзя говорить о полном упадке животноводства.

По данным Росстата, за январь — август 2025 года поголовье крупного рогатого скота (КРС) в России сократилось на 98,9 тысячи голов, в том числе коров — на 50,6 тысячи. При этом, по данным Росстата, молока производить стали хоть незначительно, но больше. Средний надой на корову за 8 месяцев увеличился до 6432 килограммов против 6105 килограммов годом ранее. При этом из-за роста цен на молочную продукцию спрос на нее, по сравнению с прошлым годом, снизился на 2,8% к концу лета.

