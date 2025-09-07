Франк, иена, юань — экзотика, но «вечнозеленому» альтернативы нет

Какие валюты выбрать? Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Мировая финансовая система стоит на пороге потенциальной трансформации. Долгое время доллар США доминировал в качестве основной резервной валюты, обеспечивая Америке колоссальные экономические преимущества. Однако растущие риски, связанные с экономической политикой США, и усиливающаяся геополитическая нестабильность подталкивают многие страны к поиску альтернативных вариантов и пересмотру списка резервных валют.

MSK1.RU рассказывает, какие валюты могут вытеснить доллар с пьедестала и к чему это приведет.

Экономическая политика администрации Дональда Трампа, особенно его масштабное снижение налогов, по прогнозам, приведет к увеличению госдолга на триллионы долларов, считает экономист из Гарварда Кеннет Рогофф.

«Большой прекрасный закон», как его называл Трамп, не был подкреплен реальными мерами по сокращению расходов, что ставит под угрозу макроэкономическую стабильность США.

Хотя спрос на казначейские облигации США пока остается высоким, растущий долг и риск дефолта, усугубляемый использованием Трампом потолка госдолга в качестве политического рычага, подорвали доверие инвесторов. Это создает серьезные риски для мировой экономики, так как резкое снижение спроса на доллар может привести к финансовому кризису, уверен Рогофф.

Не стоит забывать и об интригах вокруг американской ФРС (аналог российского Центробанка), которая отвечает за финансовую стабильность страны. Дональд Трамп пытается вывести из Комитета по денежно-кредитной политике члена Совета управляющих ФРС Лизу Кук. Хотя ее увольнение в настоящее время рассматривается в судах США, некоторые аналитики считают, что независимость ФРС уже пострадала. Подрыв независимости «американского ЦБ» может подорвать доверие к американской экономике и доллару.

И хотя доллар США пока остается доминирующей резервной валютой, его позиции постепенно ослабевают. Тем более и страны БРИКС активно продвигают идею использования национальных валют во взаимной торговле и создании альтернативной платежной системы, свободной от влияния доллара.

Все больше стран диверсифицируют свои валютные резервы, добавляя в них другие валюты, такие как евро, китайский юань, японская иена и британский фунт стерлингов.

Государства покупают, а вот что делать гражданам? Стоит ли переводить свои кровные из «вечнозеленых» в другие резервные валюты? Или, может, покупать золото и крипту?

Эти вопросы мы задали постоянным экспертам с просьбой поделиться лайфхаками — как сохранить и преумножить.

Профессор Ляндау: отвязаться от доллара невозможно, как кажется

Резервная валюта может использоваться как средство обращения для оплаты импорта и экспорта.

— Например, бразильская компания может продавать кофе российской компании за доллары, а не за реалы или рубли. В резервной валюте часто номинируются цены на мировых товарных рынках (нефть, золото, зерно), — объясняет доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Юрий Ляндау. — Сейчас, когда стало понятно, что нужно всячески отвязываться от доллара и строить многополярный мир, страны БРИКС пытаются создать свою валюту. Но нужно понимать, что это очень сложно.

— Почему? Думаете, турбулентность в американской политике и экономике не заставит отвернуться от доллара инвесторов, как в свое время от британского фунта?

— Экономические и политические процессы так переплетены, что от доллара тяжело отвязаться. США готовы устроить любой военный конфликт или задушить пошлинами, чтобы этого не произошло. Еще и много вопросов, почему такие объемы российских резервов хранились в долларах и евро, а не вкладывались в развитие экономики нашего государства. А теперь европейские страны грозятся отобрать эти резервы. Они бы это уже, конечно, сделали, но понимают, что если такое сделать, доверие к их финансовой системе будет уничтожено, а инвесторы побегут в Азию, таким образом они только поддержат Китай.

Расторгуев: даже швейцарский франк — тихая гавань, но купить-продать сложно

— Главные роли тут у доллара и евро, так как они занимают около 80% мировых резервов. Причина проста: эти валюты стоят за крупнейшими экономиками и используются в огромном числе международных сделок. Именно поэтому хранить сбережения в долларах и евро удобнее и надежнее, чем в иенах или австралийских долларах, которые хоть и входят в список резервных, но применяются гораздо реже и ликвидность у них ниже, — говорит ведущий аналитик финансовой компании AMarkets Игорь Расторгуев. — Резервные валюты — это деньги, которые работают на весь мир, но для личных сбережений разумно выбирать наиболее ликвидные и привычные. Возьмем тот же швейцарский франк: да, это тоже резервная валюта, традиционно считающаяся тихой гаванью. Но в реальной жизни человеку хранить накопления во франках смысла нет. Курс этой валюты может быть стабилен, но пользоваться франками неудобно: их не так просто купить и продать, а доходность по депозитам или облигациям в них минимальна.

Кузнецова: формируйте корзину из нескольких валют, но основа — доллар и евро

Статус «резервная валюта» сам по себе не означает, что валюта автоматически становится удобной и надежной для частных сбережений.

— Здесь решают три фактора: ликвидность (как быстро можно обменять валюту без потерь), глубина рынка (объемы торгов и доверие к экономике) и стабильность государства-эмитента, — объясняет президент Ассоциации инвестиционных советников Юлия Кузнецова. — Доллар и евро доминируют потому, что именно в них идут основные мировые расчеты — за нефть, газ, товары, услуги. Их поддерживает огромный рынок облигаций и ценных бумаг, куда можно разместить резервы без риска «застрять». Поэтому именно эти валюты в портфелях частных инвесторов и занимают наибольший вес.

— Ну а почему, например, не японская иена или австралийский доллар? Тем более что сейчас их можно купить в крупнейших банках.

— Да, эти валюты входят в корзину резервных, но их доля в мировой торговле невелика, рынки менее ликвидны, а валюты подвержены колебаниям. Например, иена зависит от политики Банка Японии по удержанию низких ставок, а австралийский доллар — от цен на сырье. Для частного инвестора это означает большую волатильность.

— И в чем советуете хранить сбережения?