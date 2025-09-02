Эксперты спрогнозировали ослабление рубля. Что ждет нацвалюту осенью?

Эксперты прогнозируют ослабление рубля в диапазоне до 86 за доллар Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Осенью рубль может ослабнуть. Такой прогноз дают опрошенные обозревателем 72.RU эксперты. Исходя из их рассуждений и предположений, доллар по 100 пока что ждать не надо. В этом материале рассказываем, что ждет рубль в ближайшие месяцы.

— На наш взгляд, осенью тренд на умеренное ослабление рубля может продолжиться. В августе рубль по отношению к юаню снизился на 1% (по данным на 27 августа), и данная динамика получит продолжение уже в сентябре. Способствовать этому могут два фактора: сезонная активизация импорта, что повышает спрос на валюту со стороны импортеров, а также смягчение денежно-кредитной политики (уже на заседании в сентябре ЦБ РФ может снизить ставку на 200 б. п., до 16%), — рассуждает Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы ПСБ.

В такой ситуации, продолжает он, осенью рубль будет находиться под умеренным давлением. В ПСБ ожидают, что официальный курс доллара может к концу осени подняться до 85–86 рублей, а пара юань — рубль на валютной секции московской биржи может выйти в район 11,7–12 рублей за единицу китайской валюты.

Рубль в последние месяцы остается сильным благодаря увеличению продаж валюты экспортерами и умеренно растущему спросу на нее со стороны участников рынка, объясняет Сергей Коныгин, старший экономист инвестбанка «Синара».

— Ожидаем снижения ключевой ставки в ближайшие месяцы, которое стимулирует отток капитала. В результате российская валюта ослабнет, а курс USD/RUB (доллар — рубль) к концу года вырастет до 90. Как мы отмечали ранее, спрогнозировать сроки точнее по-прежнему сложно из-за широкого спектра факторов влияния, включая те, о которых не сообщается публично. В последние недели рубль оставался стабильным и превосходил наши оценки, поэтому мы понижаем прогноз по среднему курсу USD/RUB в 2025 году до 86 и в 2026 году — до 95, — добавил он.

По мере изменения положения России в мировом пространстве российский валютный рынок стал меньше реагировать на внешние и внутренние шоки в силу своей закрытости, объясняет Наталия Пырьева, ведущий аналитик компании «Цифра брокер».

— Недоступные зарубежные рынки капитала в совокупности с сокращением внешнего долга России позволяют российской валюте сохранять сильную позицию за счет снижения оттока валюты из страны. Вместе с тем всё еще высокая ключевая ставка сохраняет привлекательность рублевых активов и подталкивает экспортеров держать свободную ликвидность на депозитах под высокие проценты, — продолжает она.

Пырьева добавляет, что одновременно с этим спрос на валюту со стороны импортеров и населения снизился на фоне затоваривания рынка и выбора российскими потребителями сберегательной модели поведения. Дополнительным фактором поддержки рубля, уточняет она, выступает ослабление доллара США вследствие снижения доверия к американской валюте.

Но в сентябре рубль может возобновить умеренную тенденцию к ослаблению, полагают в компании «Цифра брокер».

— Ожидаем, что в сентябре курс рубля будет находиться на уровне 80–85 рублей за доллар США со смещением к верхней границе диапазона, — добавила Наталья Пырьева.