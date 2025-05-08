Стало известно, кому поднимут пенсию до конца года

Выплаты увеличатся на 4,5% Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Военных пенсионеров ждет индексация пенсий. Выплаты поднимут на 4,5%, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.

Индексация касается всех пенсионеров силовых структур, отметила чиновница. Ее планируют провести в октябре этого года.

«С 1 октября планируется увеличение военных пенсий на 4,5%», — сообщила Бессараб.

Ранее мы рассказывали, что ветераны и участники Великой Отечественной войны смогут получить доплату к пенсии в честь Дня Победы. Такие надбавки осуществляются ежегодно, но в этом году размер материальной помощи будет существенно больше.

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