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Экономика Стало известно, кому поднимут пенсию до конца года

Стало известно, кому поднимут пенсию до конца года

Индексацию проведут в октябре

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5 комментариев
Выплаты увеличатся на 4,5% | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВыплаты увеличатся на 4,5% | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Выплаты увеличатся на 4,5%

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Военных пенсионеров ждет индексация пенсий. Выплаты поднимут на 4,5%, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.

Индексация касается всех пенсионеров силовых структур, отметила чиновница. Ее планируют провести в октябре этого года.

«С 1 октября планируется увеличение военных пенсий на 4,5%», — сообщила Бессараб.

Ранее мы рассказывали, что ветераны и участники Великой Отечественной войны смогут получить доплату к пенсии в честь Дня Победы. Такие надбавки осуществляются ежегодно, но в этом году размер материальной помощи будет существенно больше.

Почитайте также, как изменился график выплат пенсий и детских пособий из-за майских праздников. Ситуация нормализуется только после 12 мая.

А если размер начисленной пенсии оказался меньше привычного, загляните в этот материал. Есть пять распространенных причин, почему сумма выплат может внезапно измениться.

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Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Пенсия Выплаты Индексация Военные пенсионеры Госдума Повышение пенсии
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Комментарии
5
280808018
8 мая, 10:23
до октября не дотянут
Гость
8 мая, 22:10
Прибавьте пенсию инвалидам, стыдно жить на 13тысяч рублей в месяц позор России
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