«Невольник чести» и «герой нашего времени»: Насколько хорошо вы знаете биографию и творчество Лермонтова

210 лет назад, 15 октября родился великий русский поэт — Михаил Лермонтов. Он вошел в историю не только отечественной, но и мировой литературы. Современники расходились во мнении насчет его характера: кто-то ненавидел его за колкость и язвительность, а кто-то отмечал его привлекательность и остроумие. Однако мало кто мог поспорить с тем, что Лермонтов был фигурой заметной.