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Культура тест «Невольник чести» и «герой нашего времени»: Насколько хорошо вы знаете биографию и творчество Лермонтова

«Невольник чести» и «герой нашего времени»: Насколько хорошо вы знаете биографию и творчество Лермонтова

10 вопросов о жизни великого поэта

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1 комментарий

В честь 210-летнего юбилея со дня рождения Михаила Лермонтова на экраны выходит художественный фильм Николая Бурляева

210 лет назад, 15 октября родился великий русский поэт — Михаил Лермонтов. Он вошел в историю не только отечественной, но и мировой литературы. Современники расходились во мнении насчет его характера: кто-то ненавидел его за колкость и язвительность, а кто-то отмечал его привлекательность и остроумие. Однако мало кто мог поспорить с тем, что Лермонтов был фигурой заметной.

MSK1.RU приготовил для вас интеллектуальный тест. В честь дня рождения Михаила Лермонтова предлагаем вам вспомнить школьную программу, проверить общий кругозор.

ТЕСТПройден 9 раз
Насколько хорошо вы знакомы с биографией и творчеством Михаила Лермонтова?

Недавно в московском кинотеатре «Октябрь» презентовали фильм «Лермонтов» (6+), режиссером и сценаристом которого выступил Николай Бурляев. Кинокартина должна была выйти в свет еще 38 лет назад. Но ее не пропустила цензура.

О тяжелой судьбе картины рассказал ее создатель Николай Бурляев.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU, там стартовал розыгрыш стайлера Dyson и трех Яндекс Станций Мини среди подписчиков.

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Лермонтов Михаил Лермонтов Биография Творчество Поэт Поэзия
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Комментарии
1
Инженер1
9 минут
На удивление - 10/10! Бурляев - ацтой.
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