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Культура Лучших выставят в Третьяковке: для молодых художников запустили конкурс

Лучших выставят в Третьяковке: для молодых художников запустили конкурс

Об этом стало известно на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур

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Авторы смогут выставляться в галерее в течение года

Третьяковская галерея запускает проект для молодых художников. Речь идет про конкурс «Картина мира». Об этом стало известно на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

— По итогам отбора и прохождения всех конкурсных механик молодые художники получат возможность выставляться в Третьяковской галерее год, — прокомментировал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Он отметил, что это важно для молодых авторов, потому что в их резюме появится строчка об экспонировании работ в Третьяковке. Это может стать трамплином для дальнейшей карьеры. А гендиректор галереи Елена Проничева отметила, что ожидают высокую заинтересованность со стороны художников, в том числе из других стран — конкурс международный и будет касаться и цифровых видов искусства.

Напомним, что форум в Санкт-Петербурге открылся 11 сентября и продлится до 14-го. Основная тема в этом году — «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?». Деловая программа охватывает 10 тематических секций: «Кино», «Театр», «Цирк», «Музеи», «Право на наследие в многополярном мире» и другие.

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