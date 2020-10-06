В Ярославле ЛГБТ-активиста задержали с пакетом конопли

В Ярославле 6 октября полиция задержала активиста ЛГБТ-сообщества «Каллисто» 21-летнего Александра. Информацию об этом разместили в телеграм-канале «Опер слил». В сообщении говорится, что у него изъято более 20 граммов конопли.



Источник 76.RU в правоохранительных органах подтвердил этот факт.



— На 21-летнего молодого человека завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере», — сообщил источник.

