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В Ярославле ЛГБТ-активиста задержали с пакетом конопли

На 21-летнего Александра завели уголовное дело

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У ЛГБТ-активиста нашли пакет с 20 граммами запрещенного вещества

У ЛГБТ-активиста нашли пакет с 20 граммами запрещенного вещества

В Ярославле задержали ЛГБТ-активиста с наркотиками

В Ярославле 6 октября полиция задержала активиста ЛГБТ-сообщества «Каллисто» 21-летнего Александра. Информацию об этом разместили в телеграм-канале «Опер слил». В сообщении говорится, что у него изъято более 20 граммов конопли.

Источник 76.RU в правоохранительных органах подтвердил этот факт.

— На 21-летнего молодого человека завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере», — сообщил источник.

Сам Александр не захотел говорить о ситуации.

— От комментариев отказываюсь, — ответил он на запрос 76.RU.

Если молодого человека признают виновным, ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на три года.

С таким пакетом взяли молодого человека

С таким пакетом взяли молодого человека

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ЛГБТкриминалнаркотики
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