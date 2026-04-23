«Скоро некому будет защищать». Ветеран МВД рассказал, как и почему в Россию возвращаются 90-е

90-е могут вернуться, но в новом виде Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Кто-то вспоминает лихие 90-е с ностальгией, многие — с содроганием. Криминальные авторитеты, рэкет, уличные разборки — немало людей застали всё это вживую. Сегодня жизнь кажется более безопасной и спокойной, но эксперты уверены, что на деле всё не так уж радужно. О том, какой стала преступность и реально ли возвращение 90-х в наши дни, корреспонденту NN.RU рассказал полковник милиции в отставке, бывший руководитель нижегородского УБОП Евгений Макаров.

Евгений Макаров большую часть жизни посвятил работе в сфере борьбы с организованной преступностью, и, по мрачным прогнозам собеседника, криминал в духе 90-х возвращается, правда, в несколько ином виде.

Моя полиция меня бережет?

Основная причина для возвращения 90-х — это проблемы в правоохранительной системе: недостаток кадров, несовершенство системы и отсутствие грамотных специалистов.

«Не хватает порядка 40–50% сотрудников, но дело даже не в количестве, а в качестве. От организованной преступности скоро просто некому будет защищать. Убита престижность работы в полиции, зато есть романтизация криминала. Раньше это была „Бригада“, сейчас — „Слово пацана“. Сколько ребятишек пальто после просмотра „Бригады“ надевали и обрезы делали? Есть проект „Бандитский Нижний“, где я про могилы авторитетов рассказываю. И начинать надо именно оттуда — с кладбища. Вот итог всех бандитов и лже-Робин Гудов».

Евгений Макаров много лет боролся с организованной преступностью Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Макаров уверяет, что раскрываемость преступлений, особенно мошеннических, снизилась, а в отчетах в основном сравнивается статистика за текущий и предыдущий год. При этом, по его словам, если рассмотреть данные за десять лет, то картина предстает иная.

«У нас больше сотни call-центров, где сидит по 30 „звонарей“, которые разводят людей. Раскрываемость — процентов 5 от силы. А сколько ущерба людям возмещается? Если у тебя увели деньги, можно про них забыть. Потому что придумывают эти схемы неглупые люди, а раскрывать их должны те, кто еще умнее, кто просчитывает всё на несколько шагов вперед. В Штатах, к примеру, банки за проблемы с мошенниками отвечают. Если бы наши банки возмещали ущерб от мошеннических операций, может быть, тогда они собрали бы команду башковитых ребят, которые за противодействие мошенникам отвечали бы. Чтобы противостоять организованной преступности, нужно и самим быть организованными», — подчеркивает Макаров.

Преступность в кабинетах

Впрочем, сегодня само понятие организованной преступности, считает полковник Макаров, изменилось. Типичный портрет преступника из 90-х — в кожаной куртке, решающий вопросы кулаками на улице, — давно не актуален.

Современная организованная преступность давно восседает в комфортных офисах, зарабатывая миллионы на мошенничествах, дистанционной продаже наркотиков и коррупционных преступлениях. Последние, уверен ветеран МВД, являются результатом слишком мягкого наказания для провинившихся.

«Чиновники для себя убрали 93-ю статью с расстрелом (хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах независимо от способа хищения в УК РСФСР. — Прим. ред.). Например, мошенничество на 640 миллионов рублей. К ответственности не привлекли организаторов, а „зиц-председатель“ из этой суммы забирает около 40 миллионов и говорит: „Ну отсидел я 2 года за это, но где и как еще я заработаю по 20 миллионов в год ?“»

Евгений Макаров напомнил, что Россия сегодня занимает 157-е место по эффективности борьбы с коррупцией. Китай, например, на 59-м. В Поднебесной, уверяет полковник, за хищение 15 тысяч долларов из бюджета преступнику грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного срока, а ущерб государству в сумме более полумиллиона долларов карается расстрелом.

Богатыри — не вы

Организованная преступность, по словам Евгения Макарова, никуда не делась, но стала более циничной и скрытной. Раньше, уверяет полковник, считалось непозволительным применять насилие к женщинам, старикам, детям, а распространителям наркотиков «руки поленом ломали». Ведь на месте пострадавших мог оказаться кто-то из близких самих бандитов.

«А сейчас что? Ставят „смотрящими“ тех, кто по 228-й (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотиков. — Прим. ред.) сидит. Была хоть какая-то идеология, сейчас за деньги можно всё, и в преступной среде воры-коммерсанты убили все понятия. Раньше, не дай Бог, девчонку обидят, с насильников спрашивали. А сейчас деньги в общак кинули и живут спокойно», — говорит Макаров.

Виной таких перемен бывший полковник считает повсеместный культ денег, который напрямую влияет и на характер преступлений, и на их раскрываемость. Если ситуация в корне не поменяется, уверен полковник в отставке, то новые 90-е уже не за горами. И не исключено, что «лихие времена» прошлого столетия еще покажутся не такими жестокими.