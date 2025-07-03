Крупная моторика. Lada Niva получила радикально новый двигатель — чем он лучше прежнего?

Вместе с новым мотором «Нива Тревел» обзавелась иным дизайном передней части без черной поперечины на радиаторе, доставшейся ей еще со времен Chevrolet Niva Источник: пресс-служба компании АВТОВАЗ

Наконец это произошло: после тридцати лет мучений, посулов и туманных обещаний АВТОВАЗ сумел приспособить к Niva двигатель от переднеприводного семейства «Лад», выпустив очередную эволюцию «восьмерочного» агрегата, разработанного в 80-х под присмотром Porsche. За основу взяли 1,8-литровый мотор ВАЗ-21179, который вместо 16-клапанной головки получил 8-клапанную, а мощность снизилась со 122 л. с. до 90 л. с. На первый взгляд, он лишь немногим способнее нынешнего 1,7-литрового двигателя, развивающего на «Ниве» 83 л. с. Стоила ли овчинка выделки? Обязательно разберемся, а сначала напомним о легендарной эпопее под названием «Нива и ее моторы».

«Жигулевское» наследие

Двигатель был слабым звеном «Нивы» с рождения: постоянный полный привод требовал повышенного момента, особенно на низких оборотах. Но выбора не было: «Нива», построенная на агрегатах классических «Жигулей», получила самый мощный из тогдашних моторов АВТОВАЗа объемом 1,6 литра (80 л. с.).

Уже к началу 90-х стало ясно, что двигателя не хватает, и АВТОВАЗ выпустил модифицированную версию: диаметр цилиндра увеличили с 79 до 82 мм, объем возрос до 1,7 литра. Мотор прописался на «Ниве» на треть века. Со временем он получил впрыск и ряд улучшений, но это не решило проблемы: «жигулевская» конструкция, восходящая к «Фиатам» 1960-х годов, исключала сильную форсировку. Мощность оставалась скромной (80-83 л. с.), как и крутящий момент (125-129 Н*м).

ВАЗ-2121 «Нива» начали выпускать в 1977 году: после уазовской «Буханки», это самая возрастная легковушка в России Источник: Артем Краснов

Разговоры об установке мотора от переднеприводных «Лад» шли еще в 90-х, но кризисный АВТОВАЗ не мог осилить трансплантацию «поперечного» двигателя в «Ниву» с ее классической компоновкой, то есть продольным мотором. Накладывала ограничения и трансмиссия, которая требовала усиления под более мощный двигатель. Эта аргументация будет воспроизводиться АВТОВАЗом неоднократно вплоть до последнего времени.

В 2002 году вышла Chevrolet Niva, построенная на тех же агрегатах, что и ВАЗ-2121. В 2021 году, после окончательного разрыва GM и АВТОВАЗа она превратилась в Lada Niva Travel Источник: Артем Краснов

В начале нулевых АВТОВАЗ подружился с General Motors, вышла Chevrolet Niva, и с 2006 по 2008 год на нее ставили 1,8-литровый мотор Opel Z18XE с коробкой передач Aisin. Но длилось это недолго, с 2006 по 2008 год. Затем GM прекратила производство мотора, да он оказался дорог для бюджетного внедорожника, к тому же перегружал раздатку.

Попутно шли разговоры о скором завершении производства классических «Нив» и запуске нового внедорожника или кроссовера, сначала под эгидой Chevrolet, потом — Renault. Адаптация мотора под старую «Ниву» казалась нерентабельной.

В 2014 году Chevrolet показал убедительный прототип новой «Нивы», но после крымских событий американский концерн ушел из России, и проект так и не реализовался Источник: Артем Краснов

В 2018 году появился концепт-кар Lada 4x4 Vision с дизайном Стива Маттина: тогда еще завод не исключал выпуск полноценного внедорожника, а не кроссовера Источник: пресс-служба компании АВТОВАЗ

Позже уже от лица Renault показали новый облик «Нивы», которую планировали создать на базе второго поколения Renault Duster Источник: пресс-служба компании АВТОВАЗ

Откуда взялся новый двигатель

В 2016 году АВТОВАЗ выпустил 1,8-литровый мотор ВАЗ-21179, созданный на базе «восьмерочного» блока с увеличенным ходом поршня. Интересно, что его адаптация под «Ниву» имелась в виду сразу: блок, например, имел две номерные таблички под поперечное или продольное расположение. Но двигатель оказался сложным, первый на АВТОВАЗе с фазовращателями на впускном валу и обилием импортных компонентов: поршни и шатуны Federal-Mogul, масляный насос и помпа корейской GMB, клапаны TRW, фазовращатели немецкой Schaeffler… «Нивам» он так и не достался: Renault уже готовилась заменить модель кроссовером на базе Renault Duster, что автоматически снимало проблему моторов.

Двигатель объемом 1,8 литра с 2016 года ставился на Lada Vesta и XRAY Источник: пресс-служба компании АВТОВАЗ

Мотор объемом 1,8 литра на «Вестах» и XRAY показал себя спорно: выигрыш в динамике был не такой уж сильный, а вот расход масла у него оказался изрядным, и проблему устранили только к 2021 году, заменив маслосъемные кольца, втулки клапанов и маслосъемные колпачки. Но тогда бушевал «ковид», а потом началась СВО, так что эта версия мотора осталась экзотикой.

В конце 2024 года АВТОВАЗ перезапустил производство двигателей ВАЗ-21179 объемом 1,8 литра, добавив приставку Evo. Импортные компоненты заменили другими импортными, в основном китайскими, реже — турецкими и даже индийскими. Глобально мотор не изменился, развивал те же 122 л. с., но кое-что в нем улучшили, например, внедрили «безвтыковые» поршни с выемками под клапаны: теперь при обрыве ремня капиталка мотору не грозит. Заодно приспособили его под женитьбу с китайскими вариаторами и шестиступенчатыми механиками компании WLY: такие версии получила «Лада Веста».

Когда мотор поперек (горла)

Что касается «Нивы», то мотор от переднеприводных «Лад» сначала получила классическая модель Legend (короткая «Нива») в версии Sport: ей достался форсированный 1,6-литровый двигатель, установленный, естественно, по классике, продольно. Мощность у него те же 122 л. с., но характер «верховой», то есть пик момента приходится на высокие обороты. Для псевдоспортивной «Нивы» такое решение еще туда-сюда, но для нормальных внедорожников нужен мотор более скромный и тяговитый.

Как и «Жигули», Lada Niva имеет компоновку с продольным расположением двигателя Источник: Артем Краснов

Поэтому АВТОВАЗ отрядил «Ниве» модификацию 1,8-литрового двигателя, убрав у него «лишние» клапана: их теперь восемь, а не 16. Вероятно, отказались и от системы изменения фаз газораспределения, хотя в релизе АВТОВАЗа это четко не оговаривается.

Что дает новый мотор

Для «Нивы» важнее не мощность на высоких оборотах, а низовой крутящий момент, и АВТОВАЗ подчеркивает, что 80% от его максимальной величины доступны уже на 1000 об/мин. То есть почти с холостых оборотов «Нива» будет тянуть лучше, чем ее оригинальный 1,6-литровый мотор на пике момента. Она теперь должна увереннее трогаться в грязи или в горах, меньше биться в конвульсиях и реже требовать пониженную передачу.

Но возможно, переход на восемь клапанов нужен исключительно для экономии. Во-первых, упрощенная головка блока цилиндров наверняка дешевле, а для «Нивы», которая и так уже стоит на уровне «Лады Весты», лишние наценки ни к чему. А еще наверняка есть ограничения по трансмиссии, поэтому пиковый крутящий момент 8-клапанной версии заметно ниже, чем у 16-капанной: 153 Н*м против 170 Н*м.

В любом случае, это больше, чем у старого 1,7-литрового мотора (129 Н*м), и больше, чем у 1,6-литровых двигателей ВАЗ-21129 для переднеприводных «Лад» (148 Н*м). К тому же у последних пик момента достигается после 4000 об/мин, и для внедорожника это невыгодно. АВТОВАЗ не указывает обороты максимального момента для нового мотора, но, скорее всего, они заметно ниже.

В 2021 году вышла рестайлинговая версия модели, которая сменила бренд с Chevrolet на Lada и стала именоваться Niva Travel. Мотор не изменился, и его слабость ощущалась всё острее Источник: Артем Краснов

Пока новый мотор получит Lada Niva Travel (бывшая Chevrolet Niva), в 2026 году — и классическая Niva Legend, которой также поставят раздатку с одним рычагом вместо двух.

Ягодка опять

Попутно АВТОВАЗ слегка освежил саму «Ниву Тревел»: другим стал дизайн решетки радиатора, в качестве опции появились светодиодные фары, усилена трансмиссия, слегка перенастроена ходовая часть, в передних колесах использованы нерегулируемые ступичные подшипники и вентилируемые тормозные диски.

Старт продаж обновленной Niva Travel намечен на третий квартал 2025 года. Сколько она может стоить? Сейчас диапазон цен составляет 1,314–1,639 млн рублей. Если судить по «Весте», мотор 1,8-литра добавляет немного, всего 25 тысяч рублей, но относительно более архаичного мотора «Нивы» наценка может быть выше. С учетом других обновлений, можно ждать цен от 1,35–1,4 млн рублей.

Новый передок смотрится убедительно: отказ от «усов» и «бороды» прошлого рестайлинга модели на пользу Источник: пресс-служба компании АВТОВАЗ

АВТОВАЗ неоднократно порывался завершить производство классических «Нив», но устойчивый спрос на модель каждый раз продлевал ее жизнь. К 2025 году «Ниву» должна была сменить радикально новая модель на базе Renault Duster II, но полноприводной старушке снова повезло. В прошлом году АВТОВАЗ продал без малого 100 тысяч «Нив» двух поколений, так что модель уверенно движется к полувековому юбилею в 2027 году. А с новым мотором будет двигаться чуть уверенней.

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