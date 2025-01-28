Обесцениваются за год? Выясняем, на сколько в реальности дешевеют китайские машины

Потерю стоимости будем вычислять на примере автомобилей Chery, Haval и Geely Источник: Алексей Журавлев











За первый год китайские машины теряют в цене 40% стоимости — такое мнение высказал журналу «За рулем» руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев. По его информации, китайский автомобиль стоимостью 2,5 млн рублей через год в хорошем состоянии стоит порядка 1,5 млн рублей. Мы решили проверить этот тезис, тем более, что потеря стоимости китайских автомобилей на вторичном рынке действительно останавливает многих от покупки чайнакара.

Анализировать утрату стоимости машин в нынешних условиях крайне сложно. Во-первых, уровень цен постоянно растет, и за последние три года он поднялся на 60–80%, что искажает и стоимость «вторички». Плюс довольно сложно понять, сколько стоит новый автомобиль: большая часть сделок подразумевает те или иные скидки, а это — вещь индивидуальная. Авторынок сегодня больше похож на автобазар.

Сколько теряет Tiggo 7 Pro?

Но прикинуть всё же можно. Возьмем популярный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, цена которого в моноприводной версии с 1,6-литровым мотором и «роботом» составляет 2,78–3,12 млн рублей. Размер скидок от импортера — 230–300 тысяч рублей, и к ним иногда добавляются дисконты от дилера.

Китайские машины меняются очень быстро: Chery Tiggo 7 Pro прошел два рестайлинга за два года. Теперь модель несет приставку Max Источник: Алексей Журавлев











На вторичном рынке разброс цен на «Тигго 7 Про» 2023 года выпуска составляет от 1,7 до 2,2 млн рублей. При анализе мы отдавали предпочтение объявлениям частных лиц. У дилеров можно купить такой кроссовер и дороже, иногда — без пробега: то есть до сих пор продаются новые автомобили, более года стоящие на складах (такие мы не учитывали). Медианная цена за «пробежные» Tiggo 7 Pro 2023 года выпуска составляет в районе 2 млн рублей.

Получается, что относительно нынешнего ценника потеря стоимости составляет в районе 30–39%. Если учитывать скидки при покупке новой машины, потеря стоимости не столь велика, примерно 22–33% в год. Тем не менее оценки эксперта «Газпром-автолизинга» выглядят не такими уж далекими от истины.

А сколько теряет бестселлер Jolion?

Новый переднеприводный Haval Jolion с 1,5-литровым мотором и роботизированной коробкой передач стоит по прайс-листу 2,449–2,649 млн рублей, а скидок для машин актуального года пока нет. Стоимость таких «Джолионов» 2023 года выпуска составляет от 1,5 до 2,1 млн рублей, то есть потеря стоимости 21–39%.

Haval Jolion уже много месяцев удерживает титул самой популярной иномарки в России Источник: Алексей Журавлев











Уточним, что в условиях стабильных прайсов потеря стоимости обычно вычисляется относительно цены, за которую машина была куплена изначально. При эскалации цен разумнее брать стоимость аналогичной новой машины в моменте, ведь если вы захотите поменять автомобиль, вы будете доплачивать именно эту разницу. Однако в периоды резкого подорожания машин оценки потери стоимости не всегда корректны, поскольку вторичный рынок зачастую отстает от первичного, что может усиливать эффект потери стоимости.

Сильно ли дешевеют «американцы» и «европейцы»?

А какова потеря стоимости не китайских автомобилей? Универсальной величины нет, но обычно принимаются значения в 10–20% за первый год. Скажем, на американском рынке машина стоимостью 48 тысяч долларов через год стоит порядка $38 тысяч (то есть минус 20%). Близкие значения дает английский аналитический сайт. Агентство «Автостат», публикующее ежегодный отчет Residual Value об остаточной стоимости машин, также принимало среднюю потерю стоимости западных иномарок в первый год на уровне 20%.

У некоторых дилеров остались еще запасы новых (без пробега) машин 2023 года выпуска Источник: Алексей Журавлев











Если такие предпосылки верны, получается, что китайские автомобили в первый год теряют цену быстрее среднестатистического уровня. Причин может быть много: например, у китайских марок хуже коррозионная защита кузова, и чем старше машина — тем больше рисков, что от российской соли она зацветет. Не добавляет уверенности и увлечение китайских марок сложными технологиями, вроде турбомоторов, вариаторов, роботизированных трансмиссий, равно как и общее недоверие к китайским машинам и отсутствие объективных данных об их надежности.

Для первичного рынка китайских машин очень значимы субсидированные кредиты, что позволяло дилерам держать цены на более высоком уровне. Для вторичного рынка условия кредитования хуже и покупатели более чувствительны к ценам, что также снижает аппетиты продавцов «вторички».

Сколько теряют «китайцы» за пять лет

Ну, а если посмотреть на более возрастные экземпляры? Например, Chery Tiggo 4 Pro продается в России с 2019 года. Новый автомобиль с 1,5-литровым турбомотором и «роботом» стоит 2,38–2,68 млн. Автомобили 2019 года оцениваются в районе 1,3 млн рублей, то есть потеря стоимости за 4–5 лет составляет 45–48% (важно уточнить, что машина за это время прошла аж четыре рестайлинга). При этом потеря стоимости в районе 50% за первые пять лет считается более-менее нормальной величиной и для «нормальных иномарок», то есть на этом фоне «четверка» выглядит неплохо.

Geely Coolray первого поколения теперь продается через автосалоны Belgee Источник: Алексей Журавлев











Geely Coolray первого поколения продается сейчас под маркой Belgee X50, а цена за 1,5-литровую версию с роботом находится в диапазоне 2,48–2,69 млн рублей, скидки достигают 350 тысяч. Автомобили 2019–2020 года предлагаются за 1,5–2,0 млн рублей, то есть потеря стоимости составляет 25–40%. Возможно, «Кулрей» хорошо держит стоимость на вторичном рынке, поскольку модель популярна, а под родным брендом в этом исполнении больше не производится. При этом Coolray нового поколения стоит 2,8–3,139 млн.

Впрочем, анализ такого рода затруднен ограниченным предложением пятилетних китайских машин: до пандемии и начала СВО они были не столь популярны, и статистических данных меньше.