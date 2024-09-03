Три счетчика, шеф! Как автомобилист отсудил у страховой более миллиона рублей по ОСАГО

Nissan X-Trail получил удар в заднюю часть такой силы, что его припечатало к автомобилю впереди Источник: читатель 74.RU











Осенью прошлого года Валерий попал в ДТП в Челябинске: в заднюю часть его Nissan X-Trail «причалил» Hyundai, припечатав к стоящей впереди «Гранте». Автомобили были застрахованы по ОСАГО, и Валерий хотел, чтобы страховая направила его на ремонт в сервис. Вместо этого страховая выплатила ему 87 тысяч рублей, и, как выяснилось позже, сумма была в семь раз ниже реального ущерба. В итоге автомобилист отсудил у страховой крупную компенсацию, которая многократно превысила стандартный лимит по ОСАГО в 400 тысяч рублей. Мы разобрались, почему так получилось.

Источник: Семен Казьмин / 74.RU

По закону об ОСАГО именно направление на ремонт — это приоритетная форма компенсации, но на практике используется редко: страховые предпочитают платить деньгами. Одна из причин (помимо непредсказуемых сроков ремонта) — это снижение денежных выплат на коэффициент износа, тогда как калькуляция для ремонта по направлению делается без учета износа. Валерий требовал направить его на ремонт, но страховая решила по-своему: организованная ей экспертиза насчитала ущерб в 136 936 рублей, а поскольку Nissan X-Trail был 2010 года выпуска, сумму снизили до 87 тысяч и выплатили ее Валерию.

Владелец Nissan написал претензию, все-таки требуя организации ремонта, и страховая отреагировала своеобразно: она доплатила 61 100 рублей, из которых 11 тысяч были неустойкой, а оставшиеся 50 тысяч — это доплата до уровня компенсации без износа (87 тысяч + 50 тысяч = 137 тысяч, первоначальная калькуляция).

Что показала независимая экспертиза

Поскольку суммы в любом случае не хватало на ремонт, Валерий через своих представителей обратился сначала к омбудсмену, затем в суды. Автомобиль прошел независимую экспертизу, и результаты оказались любопытными. Так, оценка ущерба по единой методике ОСАГО составила 336 345 рублей, то есть в 2,5 раза выше, чем насчитала страховая. А расчет по среднерыночным ценам показал сумму ущерба в 651 172 рублей. При оценке ущерба допускается не только расчет по единой методике, но и по рыночным ценам, и последний часто дает гораздо большие суммы.

Большая разница между калькуляцией страховой компании и независимой оценкой объясняется учетом скрытых повреждений во втором случае. Так, эксперты страховой зафиксировали лишь повреждение внешних кузовных панелей Nissan X-Trail, тогда как независимые специалисты указали на деформацию скрытых элементов (ниша запасного колеса), а также на перекошенность проема пятой двери.

Удар в заднюю часть перекосил проем пятой двери Источник: читатель 74.RU











В итоге суд постановил выплатить не только разницу в калькуляции ущерба, но и множество других компенсаций: неустойку в 380 тысяч, штраф в 94 тысячи, услуги эксперта и юридического представителя, моральную компенсацию. Общая сумма выплат (с учетом первоначальной) составила 1,176 млн рублей, из которых 651 тысяча — это компенсация за само ДТП, остальное — разнообразные штрафы и расходы. Кстати, неустойка длящаяся, поэтому будет взыскана в полном объеме до 400 тысяч (то есть еще +20 тысяч).

Почему выплата больше лимита

Бросается в глаза, что компенсаций в 651 тысячу рублей, не говоря об общих выплатах, превысила лимит выплат по ОСАГО, который составляет 400 тысяч рублей. Как такое возможно?

Руководитель компании «Автоадвокат» Наталья Усова, которая представляла интересы Валерия еще на стадии подачи заявлений в страховую, а потом в суде, объясняет, что по закону об ОСАГО в данный лимит должна укладываться страховая выплата, определенная по единой методике ОСАГО, в данном случае — 336 тысяч рублей.

— Остальное относится к убыткам, которые понес клиент в связи с неисполнением страховой компанией обязательств, и эти суммы определяются без оглядки на лимит ОСАГО в 400 тысяч рублей, — объясняет Наталья Усова. — По крайней мере, такая практика сложилась в Челябинской области, и Седьмой кассационный суд ее признает. Наше решение устояло в Челябинском областном суде.

Требуйте направления на ремонт

Она отмечает, что важным моментом в этой истории является изначальное желание клиента получить направление на ремонт: в этом случае он, во-первых, имеет право на выплату без учета износа, во-вторых, появляется повод обратиться в суд и провести независимую оценку ущерба.

— Если клиент изначально согласился на денежную выплату и получил ее, то сделать уже практически ничего нельзя: разницу можно взыскать с виновника аварии, но не со страховой, — объясняет Наталья Усова. — Но если клиент требовал направление на ремонт, то страховая обязана удовлетворить его, потому что это приоритетная форма компенсации. Если страховая не может дать направление на ремонт, например, потому что машина очень возрастная и сервисы не берутся за нее, как в данном случае, то страховая обязана выплачивать сумму без учета износа.

Если направили в мутный сервис

Но нет ли здесь ловушки, ведь страховая может согласиться на требования клиента и направить его в один из гаражных сервисов, где клиента будут просто «морозить»? В Челябинске, например, такую репутацию завоевал сервис на Винницкой, 21 (ИП Квашнина Любовь Анатольевна, автосервис «Фаворит»): клиенты неоднократно жаловались нам на грубое отношение персонала и затягивание сроков ремонта.

Если сервис пишет отказ в ремонте, страховая обязана заплатить клиенту компенсацию без учета износа, но проблема в том, что в подобных сервисах автовладельца часто морочат, склоняя к ремонту бэушными деталями и на совсем других условиях, чем предписывает закон об ОСАГО.

— Такие сервисы нередко отказываются принять направление на ремонт, чтобы не начался обратный отсчет времени, 30 суток, которые отводится на ремонт по ОСАГО. В общем, есть риск, что машина зависнет у них надолго. Если страховая направит в один из таких мутных сервисов, всегда можно переиграть и согласиться на выплату по единой методике, то есть клиент в любом случае ничего не теряет, — говорит Наталья Усова.

При этом универсального совета, как вести себя в таких случаях, нет: юрист указывает, что в спорах со страховыми компаниями обычно много мелких деталей, которые влияют на перспективы дела в суде. Промежуточным звеном в таких спорах является финансовый омбудсмен, обращение к которому обязательно перед началом судебной тяжбы, что еще больше запутывает процесс.

— Омбудсмен может назначать свою оценку ущерба, но, по нашему опыту, ее калькуляция оказывается невыгодной для клиента, поэтому получить справедливое возмещение удается уже через суд, — добавляет Наталья Усова.

Доводилось ли вам получать компенсацию по ОСАГО в последние несколько лет? Нет Да, доволен выплатой Насчитали мало, но терпимо Насчитали крохи