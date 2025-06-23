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Животные В Ярославской области ввели карантин по бешенству

В Ярославской области ввели карантин по бешенству

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6 комментариев
Карантин по бешенству введен в Ярославской области | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUКарантин по бешенству введен в Ярославской области | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Карантин по бешенству введен в Ярославской области

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Ярославской области ввели карантин по бешенству. С 20 июня по 18 августа 2025 года ограничения будут действовать на территории Мордвиновского сельского округа Ярославского района, включая деревни Щукино, Михеево, Мордвиново, Афонино и село Резанино.

«Определить эпизоотическим очагом бешенства животных территорию личного подворья, расположенного на улице Советская в деревне Мордвиново Ярославского района», — говорится в указе губернатора Ярославской области Михаила Евраева от 20 июня 2025 года.

Кроме того, карантин ввели в Новосельском сельском округе Большесельского района, включая деревни Григорцово, Леонтьевское, Соколино, Хмельники, село Новое. Как и в предыдущем случае, очаг находился в личном подворье, в селе Новое. В этих населенных пунктах ограничительные меры также будут действовать до 18 августа 2025 года.

Бешенство — это особо опасная вирусная инфекция, поражающая головной и спинной мозг и всегда заканчивающаяся летальным исходом. У зараженного развивается водобоязнь: из-за судорог и спазмов он не может проглотить воду. По мере развития болезни возникают приступы психомоторного возбуждения — пациент становится агрессивным. Смерть наступает в результате остановки сердца или паралича дыхательного центра.

Что нельзя делать во время карантина

Как уточняется в указах губернатора, во время карантина по бешенству запрещается:

  • проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия с участием восприимчивых к бешенству животных;

  • ввоз, вывоз, перемещение и перегруппировка восприимчивых животных (за исключением вакцинированных);

  • отлавливать диких животных для зоопарков.

Непосредственно в эпизоотическом очаге запрещено:

  • лечить больных бешенством животных;

  • посещение территории посторонним (кроме персонала, ветеринаров и жителей);

  • ввоз, вывоз, перемещение и перегруппировка восприимчивых животных (за исключением вакцинированных);

  • снимать шкуры с трупов таких животных.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Карантин по бешенству
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Комментарии
6
Гость
12 часов
В последние годы бешенством болеет половина населения Земли..
Гость
6 часов
Вакцинировать вовремя надо
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