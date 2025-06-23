Карантин по бешенству введен в Ярославской области Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











В Ярославской области ввели карантин по бешенству. С 20 июня по 18 августа 2025 года ограничения будут действовать на территории Мордвиновского сельского округа Ярославского района, включая деревни Щукино, Михеево, Мордвиново, Афонино и село Резанино.

«Определить эпизоотическим очагом бешенства животных территорию личного подворья, расположенного на улице Советская в деревне Мордвиново Ярославского района», — говорится в указе губернатора Ярославской области Михаила Евраева от 20 июня 2025 года.

Кроме того, карантин ввели в Новосельском сельском округе Большесельского района, включая деревни Григорцово, Леонтьевское, Соколино, Хмельники, село Новое. Как и в предыдущем случае, очаг находился в личном подворье, в селе Новое. В этих населенных пунктах ограничительные меры также будут действовать до 18 августа 2025 года.

Бешенство — это особо опасная вирусная инфекция, поражающая головной и спинной мозг и всегда заканчивающаяся летальным исходом. У зараженного развивается водобоязнь: из-за судорог и спазмов он не может проглотить воду. По мере развития болезни возникают приступы психомоторного возбуждения — пациент становится агрессивным. Смерть наступает в результате остановки сердца или паралича дыхательного центра.

Что нельзя делать во время карантина

Как уточняется в указах губернатора, во время карантина по бешенству запрещается:

проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия с участием восприимчивых к бешенству животных;

ввоз, вывоз, перемещение и перегруппировка восприимчивых животных (за исключением вакцинированных);

отлавливать диких животных для зоопарков.

Непосредственно в эпизоотическом очаге запрещено: