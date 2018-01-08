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Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте
8 января 2018
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Об итогах прошлого года в сфере спорта и о планах на 2018-й мы спросили заместителя департамента по физической культуре и спорту Ярославской области Дмитрия Ведьмедева.
— Кто из ярославских спортсменов поедет на Олимпийские игры?
— В Ярославле есть спортсмены-кандидаты в члены сборной команды России для участия в XXIII Олимпийских играх, которые в следующем году пройдут в Корее. Это мастера спорта России международного класса по конькобежному спорту Ольга Белякова и Артём Козлов. А ещё пятеро мастеров спорта России по международному спорту по лыжной акробатике Павел Кротов, Илья Буров, Станислав Никитин, Максим Буров и Любовь Никитина.
— Как идёт реконструкция «СлавНефти» и «Шинника»?
— На «СлавНефти» работы по контракту на 166 миллионов рублей ведёт компания «Прогресс-Н». Сейчас уже на 100% сделаны подготовительные работы, почти сделано спортивное ядро и больше чем наполовину доделаны павильон и инженерные коммуникации. Всё должно быть сделано до 15 апреля следующего года.
На «Шиннике» реконструкцию стадиона делает та же фирма. И срок сдачи объекта тот же. Сумма контракта — 93 миллиона рублей. Там полностью подготовлена территория строительства, сделаны спортивное ядро и конференц-зал, а также наполовину подготовлены инженерные коммуникации.
— Когда мы уже узнаем, выберут ли команды-участницы ЧМ-2018 Ярославль как тренировочную площадку?
— 1 декабря была жеребьевка чемпионата мира FIFA 2018. По её итогам команды-участницы до 1 февраля 2018 года обязаны окончательно определиться с выбором базы.
— Будет ли в нашем городе большой футбольный праздник?
— В 2018 году в городе Ярославле установят сцену с большим экраном на центральной площадке города для просмотра матчей чемпионата мира по футболу. Всё это будет сопровождаться культурно-развлекательной программой. Кроме этого, в нашем городе возможен приезд одной из команд-участниц чемпионата мира по футболу.
— А что там с самим «Шинником»?
— Возвращение футбольного клуба на основной стадион планируется в начале сезона 2018/2019 годов.
— Что с финансированием клуба, есть ли просвет?
— Деньги в «Шинник» в основном приходят в виде финансовой помощи от организаций. На 2017 год объем финансирования, предусмотренного законом, составлял 250 миллионов рублей. А на 2018 год планируется финансирование около 200 миллионов рублей.
— Как прошёл полумарафон «Бегом по Золотому кольцу»? И какие планы на 2018 год?
— В 2017 году полумарафон стал крупнее, добавились новые города — 10 стартов, 27 тысяч участников. Присоединились города из других регионов.
15 октября у четырёх с половиной тысяч бегунов со всей России было отмечено в календаре записью — «Полумарафон «Моя столица»». 10-й старт проекта завершился на Университетской площади в Москве около МГУ, а сам забег проходил вдоль Воробьевых гор, откуда открывается прекрасный вид на всю столицу.
Трогательным моментом сценария события стало награждение медалями «За приверженность бегу». В этом году рекордное количество наших приверженцев вышли на сцену — более 400 человек, спортсмены, которые пробежали 7 и более стартов проекта, путешествуя по городам Золотого кольца. Среди них 120 человек преодолели все 10 стартов сезона 2017.
Статистика сезона 2017: стартовали — 26 000 человек из 29 стран и 68 регионов России, 372 городов. Представители Китая, Бразилии, Колумбии и стран Европы.
В 2018 году планируется добавить новые старты, ещё увеличить границы проекта и количество участников. Добавятся старты в Нерехте и Коломне.
Фото: Александра Савельева, Илья Буров/Vk.com, Михаил Контуев, Сергей Хавронин, Елена Вахрушева, Сергей Грибушков/Russia Running
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: 21.12.2017 Ярославский «Локомотив» продлит контракт с главным тренером
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