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Рыбинцы сами убрали дороги от снега, прицепив скребки к джипам
30 января 2018
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Жители Рыбинска в селе Переборы и больничном городке решили не ждать, когда до них доберутся коммунальные службы, и самостоятельно убрали снег с дорог. Владельцы внедорожников прицепили к машинам большие скребки и, как трактора, поехали по улицам, сгребая снег.
Фотографии альтруистов разместили в группе «Город Рыбинск» «ВКонтакте» благодарные жители районов.
— Рыбинцы подручными средствами механизировали уборку снега, — написали пользователи.
В Ярославле утром в Брагино люди вставали в пробку прямо от подъездов. А всё из-за того, что и без того узенькие дорожки занесло снегом.
Фото: «Город Рыбинск»/VK.com
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