Рыбинцы сами убрали дороги от снега, прицепив скребки к джипам

Автомобилисты решили сами почистить дороги

Жители Рыбинска в селе Переборы и больничном городке решили не ждать, когда до них доберутся коммунальные службы, и самостоятельно убрали снег с дорог. Владельцы внедорожников прицепили к машинам большие скребки и, как трактора, поехали по улицам, сгребая снег.

Фотографии альтруистов разместили в группе «Город Рыбинск» «ВКонтакте» благодарные жители районов.

— Рыбинцы подручными средствами механизировали уборку снега, — написали пользователи.

В Ярославле утром в Брагино люди вставали в пробку прямо от подъездов. А всё из-за того, что и без того узенькие дорожки занесло снегом.