В Ярославле продают стадион «Локомотив»

На стадионе играли несколько поколений. Многие рассчитывают, что будущий собственник его возродит

Стадион «Локомотив» на Суздальском шоссе в Ярославле выставили на продажу. Собственник — компания «Российские железные дороги» — просит за спортсооружение 92 миллиона рублей. Следующий аукцион состоится в феврале 2018 года

— Наша главная задача — заниматься перевозкой грузов и пассажиров, — пояснили в управлении «Северной железной дороги — филиале «РЖД». — Наша компания приняла решение избавляться от социального сектора. Поэтому мы продаём или передаём в собственность города и области спортивные сооружения, дома культуры и детские сады. Возможно, в ближайшем будущем придется выставить на продажу и лечебно-оздоровительный комплекс «Сахареж».

Сейчас стадион «Локомотив» законсервирован. Продают его уже давно, но пока покупатель не нашёлся.

Тем временем, в этом году в «РЖД» разделили вокзалы Ярославль-Главный и Ярославль Московский.