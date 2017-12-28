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В Ярославле продают стадион «Локомотив»

28 декабря 2017
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экономика, Локомотив, РЖД, спорт, Ярославль

Стадион «Локомотив» на Суздальском шоссе в Ярославле выставили на продажу. Собственник — компания «Российские железные дороги» — просит за спортсооружение 92 миллиона рублей. Следующий аукцион состоится в феврале 2018 года

— Наша главная задача — заниматься перевозкой грузов и пассажиров, — пояснили в управлении «Северной железной дороги — филиале «РЖД». — Наша компания приняла решение избавляться от социального сектора. Поэтому мы продаём или передаём в собственность города и области спортивные сооружения, дома культуры и детские сады. Возможно, в ближайшем будущем придется выставить на продажу и лечебно-оздоровительный комплекс «Сахареж».

Сейчас стадион «Локомотив» законсервирован. Продают его уже давно, но пока покупатель не нашёлся.

Тем временем, в этом году в «РЖД» разделили вокзалы Ярославль-Главный и Ярославль Московский.

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Фото: ОАО РЖД
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