Дочери плачут у гроба, мама произносит речь. В Москве простились с экс-министром транспорта Романом Старовойтом: репортаж

Церемонию прощания посетило около 200 человек Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В четверг, 10 июля, в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управделами президента прошла церемония прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом. Проститься с чиновником пришли его близкие, друзья и коллеги.

В том числе действующие российские министры и работники других ведомств. Среди приехавших заметили и нового главу Минтранса Андрея Никитина, сменившего Старовойта на посту в день гибели. В траурном зале Никитин прочитал памятную речь.

«Он всегда помогал регионам, всегда думал о людях, думал о том, как помогать тем, кто строит дороги, тем, кто живет в тех местах, где дорог нет. Он был моим коллегой-губернатором (с 2019-го по 2024-й Старовойт возглавлял Курскую область, Никитин был новгородским губернатором с 2017-го по 2025-й. — Прим. ред.). И, конечно, мы старались поддерживать друг друга», — рассказал Никитин.

Понимающий, очень компетентный в тех вопросах, которыми он занимался. Я очень благодарен ему за то время, которое мы провели вместе. Андрей Никитин министр транспорта РФ

Андрей Никитин (в центре) Источник: Иван Богданов / MSK1.RU

Проститься с Романом Старовойтом также пришли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, гендиректор Мосгортранса Николай Асаул, глава столичного дептранса Максим Ликсутов, бывший первый замгендиректора РЖД Александр Мишарин и другие государственные деятели.

Среди высокопоставленных гостей также заметили вице-премьеров Дмитрия Патрушева, Дмитрия Григоренко, Александра Новака и Марата Хуснуллина. На прощание со Старовойтом приехали министр цифрового развития Максут Шадаев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр культуры Ольга Любимова, министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Минпромторга Антон Алиханов.

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У гроба Романа Старовойта собралась его семья: бывшая жена Светлана (пара развелась в 2021 году), дочери, а также мама Лариса Старовойт. Одна из дочерей произнесла перед скорбящими речь: она надеется, что ее отца будут вспоминать как хорошего человека.

«Папа был для меня самым лучшим человеком, которого я знала. Он посвятил себя делу, родине, работе, семье. Раздавал себя людям без остатка. Я надеюсь, что люди, которые сейчас находятся здесь, всегда будут помнить, всегда будут благодарны за то, что папа сделал для страны. Спи спокойно, папа. Я тебя люблю», — сказала она, пытаясь сдерживать слёзы.

Источник: Эльдар Кочесоков / StarHit.ru

Затем с речью вышла мама Романа Старовойта Лариса. Она вспомнила, как он провел детство в закрытом городе Сосновый Бор Ленинградской области: в 1974 году туда, на Ленинградскую АЭС, перевели работать его отца.

«Мы жили в маленьком городе, город закрытый, поэтому он занимался биатлоном. Он с детства классно занимался биатлоном, очень успешно. Я всегда переживала за него. <…> Я никогда не думала, что в финале моей жизни я смогу увидеть то, что я вижу сегодня», — произнесла она.

Лариса Старовойт Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Эльдар Кочесоков / StarHit.ru

Дочери Романа Старовойта склонились у гроба отца и заплакали Источник: Эльдар Кочесоков / StarHit.ru

Девушки, которой приписывали отношения со Старовойтом перед смертью, Полины Копыловой, на церемонии прощания не заметили. Полина одна из первых приехала на место трагедии, чтобы опознать тело экс-министра.

Памятные венки на церемонию прощания прислали Мосгортранс, ГЛОНАСС, один из столичных комплексов и не только. Президент Владимир Путин направил на церемонию прощания венок с розами, сообщает РИА Новости.

После окончания прощания скорбящие вышли из траурного зала. Многие из них не могли сдержать слёз, кто-то прятал глаза за солнечными очками.

Гроб с телом Романа Старовойта вынесут только в присутствии семьи, передает корреспондент MSK1.RU. На территории ЦКБ заметили катафалк, в котором сначала открыли двери, а затем закрыли автомобиль. Семья экс-министра вышла к лавочкам в ожидании.

Источник: Иветта Авраамова / MSK1.RU

Лариса Старовойт с младшей внучкой Источник: Иветта Авраамова / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Утром 7 июля был подписан указ президента об освобождении от должности министра транспорта Романа Старовойта. Спустя несколько часов появилась информация о смерти чиновника. Мы показывали, что происходило на парковке в Одинцово, где нашли тело Старовойта.

Врио министра транспорта был назначен Андрей Никитин. Уже 8 июля Госдума единогласно утвердила его на должность главы Минтранса. Мы также рассказывали, что известно о смерти уволенного министра транспорта.