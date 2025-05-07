В Госдуме предложили чаще индексировать пенсии: новости 7 мая

Товары, которые нужны пенсионерам, очень быстро дорожают Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 мая.

Авиакомпании задерживают и отменяют рейсы

«Аэрофлот» отменил 52 рейса из Москвы и 54 в направлении столицы, следует из онлайн-табло компании. Задержано более 140 рейсов из Москвы и обратно. Более 280 должны вылететь по расписанию, пишет Интерфакс. Сюда входят рейсы «Аэрофлота» из/в аэропорт Шереметьево, а также рейсы дочерней компании «Россия» из Внуково.

В компании предупреждали об ограничениях на прилет и вылет воздушных судов. С похожими заявлениями выступили и представители других перевозчиков.

Некоторые засыпают, стоя в очереди Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Москву ночью атаковали беспилотники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Это и привело к сбоям в работе аэропортов. Приостановка произошла не только в столице, но и в Кирове, Нижнем Новгороде и Тамбове, Казани и Нижнекамске, Пулково выступил в качестве запасной площадки и принял перенаправленные рейсы.

Ситуация между Индией и Пакистаном обострилась

Конфликт между Индией и Пакистаном набирает обороты. Взаимные атаки произошли на фоне обострения напряженности после теракта в Кашмире. Число жертв идет на десятки.

Армия Индии сообщила о проведении операции «Синдур» и нанесла удар по объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане.

Глава Минобороны Пакистана заявил, что индийские ВС нанесли удары по мирному населению. Число погибших пакистанцев при ударах ВВС Индии возросло до 26, пострадали 46 человек, передает Reuters. Уточняется, что среди жертв есть ребенок.

Пакистан закрыл воздушное пространство на 48 часов и нанес ответные удары по целям в Индии. Пакистанское Минобороны заявило о пяти сбитых индийских самолетах. Погибли 10 человек, а 48 ранены после обстрела со стороны Пакистана на линии контроля, сообщили в индийской полиции.

На фабрике в Якутии прогремел взрыв

На обогатительной фабрике в городе Нерюнгри в Якутии произошел взрыв. В результате пожара пострадали 4 человека, которые на момент происшествия находились на складе, уточнили в МЧС республики.

Пожар удалось потушить Источник: МЧС Республики Саха (Якутия) / Telegram











Состояние двоих пострадавших оценивается как крайне тяжелое, остальных — тяжелое, сообщили в Минздраве Якутии.

Обогатительная фабрика «Нерюнгринская» — одно из ключевых предприятий в горнодобывающей отрасли России. Фабрика была построена для переработки руды, добываемой на месторождениях, расположенных в этом регионе. Основным сырьем для фабрики является уголь и другие полезные ископаемые, добываемые в окрестных шахтах.

Кадыров встретится с Путиным после заявления об отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ожидается, что Кадыров примет участие в некоторых международных встречах Путина, которые пройдут в расширенном составе.

Ранее глава Чечни говорил, что хочет покинуть пост. Однако решение об отставке принимать может только президент.

В России предложили индексировать пенсии каждый квартал

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил индексировать пенсии в России ежеквартально с учетом реального уровня инфляции, а не по среднему показателю. По его словам, это необходимо, поскольку востребованные пенсионерами продукты, лекарства, услуги ЖКХ дорожают быстрее.

Политик считает, что размер пенсии не должен быть ниже стоимости потребительской корзины, причем ее состав необходимо расширить.

В Госдуме предложили сокращенный рабочий день для родителей

Вице-спикер Государственной думы России Борис Чернышов предложил ввести сокращенный рабочий день для женщин с детьми и отцов-одиночек. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.