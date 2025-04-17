Глава Wildberries забрала себе маркетплейс: Владислав Бакальчук лишился своей доли

Суд встал на сторону Татьяны Ким Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Татьяна Ким получила долю Владислава Бакальчука в ООО «Вайлдберриз» и стала владельцем 100% компании. Такое решение вынес Савеловский суд Москвы, который рассматривал вопрос раздела имущества бывших супругов.

«Савеловский суд Москвы на заседании 17 апреля вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. По решению судьи 1-процентная доля в ООО „Вайлдберриз“, которой владел Владислав Бакальчук, отошла Татьяне Ким. Татьяна Ким стала владельцем 100% компании», — говорится в сообщении компании Wildberries и Russ.

Городские медиа обратились к представителю Владислава Бакальчука по поводу решения суда. Ответ ожидается.

В январе суд оставил ей 99% в уставном капитале, а ее бывшему супругу, Владиславу Бакальчуку, достался лишь 1% доли.

Спор между бывшими супругами начался летом прошлого года, когда Татьяна Ким решила объединить свою компанию с Russ, создав новое юрлицо, — ООО «РВБ». Из-за этого ее супруг даже обращался к главе Чечни Рамзану Кадырову. После очередной ссоры Татьяна пришла к выводу, что больше не может сохранять брак. Владислав Бакальчук настаивал на том, что брачного договора между ними не было составлено, а значит, все активы должны делиться поровну, а сделку с Russ и вовсе нужно признать недействительной. В суде ему требовалось это доказать.

Раздел компании во многом напоминал разборки в стиле 90-х. По словам Татьяны Ким, ее бывший супруг постоянно запугивал сотрудников, организовывал хакерские атаки и нападения на строящиеся склады. Дошло даже до перестрелки: 18 сентября в головной офис Wildberries около Кремля ворвались люди с оружием. В результате происшествия погибли двое охранников, еще несколько человек получили ранения. Ким утверждала, что это устроил Бакальчук. Бывший супруг же уверял, что шел на переговоры, но на него и его команду было совершено нападение.