«Сервис недоступен». В работе одной из самых популярных соцсетей произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. По данным сервиса Downdetector, за последний час поступило более 33 тысяч жалоб из разных регионов России.
При попытке зайти на сайт появляется сообщение о том, что сервис временно недоступен. Мобильное приложение «ВКонтакте» тоже не работает. Зайти в него можно, но никакие действия там недоступны. В то же время некоторые пользователи сообщают, что мобильная версия соцсети не открывается вовсе, а вместо ленты новостей — белый экран.
Во «ВКонтакте» пока никак не прокомментировали случившееся. Городские медиа отправили запрос с просьбой прокомментировать информацию о сбоях.
Обновлено 06:22 (мск):
— Сейчас все сервисы работают в штатном режиме, — ответили в пресс-службе компании.