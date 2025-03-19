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Страна и мир «Сервис недоступен». В работе одной из самых популярных соцсетей произошел сбой

«Сервис недоступен». В работе одной из самых популярных соцсетей произошел сбой

Вместо ленты новостей — белый экран

1 573
3 комментария
В мобильное приложение войти можно, но сделать в нем ничего нельзя | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаВ мобильное приложение войти можно, но сделать в нем ничего нельзя | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В мобильное приложение войти можно, но сделать в нем ничего нельзя

Источник:

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. По данным сервиса Downdetector, за последний час поступило более 33 тысяч жалоб из разных регионов России.

При попытке зайти на сайт появляется сообщение о том, что сервис временно недоступен. Мобильное приложение «ВКонтакте» тоже не работает. Зайти в него можно, но никакие действия там недоступны. В то же время некоторые пользователи сообщают, что мобильная версия соцсети не открывается вовсе, а вместо ленты новостей — белый экран.

Такое уведомление всплывает при попытке входа на сайт | Источник: Vk.comТакое уведомление всплывает при попытке входа на сайт | Источник: Vk.com

Такое уведомление всплывает при попытке входа на сайт

Источник:

Во «ВКонтакте» пока никак не прокомментировали случившееся. Городские медиа отправили запрос с просьбой прокомментировать информацию о сбоях.

Обновлено 06:22 (мск):

— Сейчас все сервисы работают в штатном режиме, — ответили в пресс-службе компании.

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Комментарии
3
VanGoga
14 часов
Не было
Гость
11 часов
Какое горе! Мы в глубокой печали.
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