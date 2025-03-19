«Сервис недоступен». В работе одной из самых популярных соцсетей произошел сбой

В мобильное приложение войти можно, но сделать в нем ничего нельзя

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. По данным сервиса Downdetector, за последний час поступило более 33 тысяч жалоб из разных регионов России.

При попытке зайти на сайт появляется сообщение о том, что сервис временно недоступен. Мобильное приложение «ВКонтакте» тоже не работает. Зайти в него можно, но никакие действия там недоступны. В то же время некоторые пользователи сообщают, что мобильная версия соцсети не открывается вовсе, а вместо ленты новостей — белый экран.