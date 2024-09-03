На Пхукете погиб молодой россиянин: на его теле следы пыток, а дети пропали без вести. Новости 3 сентября

Судя по документам, погибший россиянин прибыл в Таиланд 24 апреля этого года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 3 сентября.

Россиянин погиб в Таиланде

На Пхукете нашли труп туриста со следами пыток. Погибший — 27-летний Илья Орлов, трое его детей пропали без вести.

По данным Channel 8, причиной смерти могло стать разбойное нападение. Россиянин скончался от полученных ран, после чего его труп выбросили в придорожную канаву возле пляжа. Вскоре тело обнаружил местный житель и сообщил полиции.

Погибший лежал лицом вверх, на нем не было рубашки. На его руках были порезы и раны, обнажающие сухожилия и кости. Судя по ранам правого уха, по голове Ильи били каким-то твердым предметом, пока тот не сломался.

В вещах Орлова был найден второй паспорт, принадлежащий молодой женщине. Это могла быть подруга погибшего. Ее сейчас разыскивают вместе с тремя детьми Ильи Орлова, которые отправились с ним в Таиланд и пропали без вести.

Следов борьбы обнаружено не было.

Путин в Монголии

Завершился визит Владимира Путина в Монголию. Там он провел переговоры с президентом Ухнаагийном Хурэлсухом. Главное, что сказал Путин:

отношения России и Монголии, несмотря на сложности, развиваются по всем направлениям;

развиваются и торгово-экономические связи: «За январь — июль этого года товарооборот вырос на 21%»;

в России учатся более 2 тысяч студентов из Монголии, а там уже 25 лет работает филиал Российского экономического университета: «Для нас важно, что в Монголии любят и изучают русский язык»;

подошла к концу разработка проектной документации газопровода «Союз Восток», который соединит Россию, Монголию и Китай.

Отравление в Кабардино-Балкарии

В республике — вспышка острой кишечной инфекции. Более 200 человек обратились к врачам, временно закрылись две школы, два детсада и колледж.

Точный источник инфекции неизвестен. Сейчас местный водоканал ведет гиперхлорирование воды, свое расследование начал местный Роспотребнадзор.

На данный момент правительство Кабардино-Балкарии рекомендует местным жителям пить только бутилированную или кипяченую воду.

Статистика по семьям

Депутат Госдумы Нина Останина выступила на площадке Восточного экономического форума. Она рассказала, что сегодня от 10 до 20 процентов семей с детьми не имеют денег ни на что, кроме еды: налоги, оплата жилья, новая одежда, кружки, театры и музей — это для них уже сложности.

— От 45 до 60 процентов семей получают достаточно для покупки еды и одежды, но уже не могут купить холодильник и телевизор. Другими словами, действительно бедных семей с детьми — 70 процентов от общего количества всех семей с детьми, проживающих в стране, — объяснила Останина.

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