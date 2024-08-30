НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

1 м/c,

ю-в.

 762мм 54%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,45
EUR 101,77
Почему умирают дети
Самые застраиваемые районы
Как хранить картофель
Куда съездить на выходных
Обзор секонд-хендов
Ваше мнение о работе
Сборы в школу
Губернатор — про зарплаты
О здоровье ребенка
Третий мост
Страна и мир мнение Спела с Тимберлейком и исполнила мечту мужа: как россиянка отдохнула в Амстердаме

Спела с Тимберлейком и исполнила мечту мужа: как россиянка отдохнула в Амстердаме

Семья за девять дней побывала в четырех странах

63
1 комментарий

Семья успела исполнить сразу две мечты — погулять по Амстердаму и побывать на концерте у мировой звезды

Пока одни россияне в отпуске привычно штурмуют турецкие пляжи и стоят в очереди за чурчхелой на сочинских рынках, другие устраивают себе настоящие приключения в Европе. Лариса Иноятова из Тюмени вместе с супругом отправились в Амстердам, чтобы исполнить свою мечту — погулять по городу пряничных домиков и потанцевать на концерте Джастина Тимберлейка. Для этого паре пришлось преодолеть много трудностей, но оно того точно стоило. Публикуем авторскую колонку о необычном путешествии семьи Иноятовых.

За отпуск мы побывали сразу в четырех странах, но основной нашей целью был всё-таки Амстердам. Во-первых, о Нидерландах еще со школьной скамьи мечтал мой муж, а во-вторых, там планировался концерт моего любимого артиста — Джастина Тимберлейка. И вот когда мы узнали, что наши мечты можно совместить, стали планировать поездку.

Тюменка показала, как провела отпуск мечты с мужем

Готовились полгода

Готовиться мы начали за полгода до отъезда. Так проще спланировать всю дорогу и финансы. Еще в феврале я купила билеты на концерт. Потом начала мониторить авиабилеты. И так постепенно мы что-то докупали, выстраивали свой маршрут.

Из-за того, что сейчас практически невозможно спокойно долететь из точки «А» в точку «Б», пришлось брать билеты так, что нам за девять дней путешествия предстояло посетить четыре страны. Было это нелегко, поскольку возникал вопрос с визой. Мы просто не понимали, как ее получить в нынешней ситуации. Знали только о существовании огромного количества чат-ботов, чтобы ловить слоты на запись получения визы. И, к счастью, у нас всё получилось.

К слову, оплата билетов и гостиниц тоже была не без сложностей, поскольку российские банковские карты не принимались, требовалась иностранная. Нам пришлось обращаться к посредникам, которые за небольшую комиссию были готовы помочь нам в решении любой задачи.

План поездки был один: попасть на концерт. Всё остальное — попутные и прекрасные моменты.

Тем не менее наш маршрут состоял из четырех стран: из Казани мы отправились в Белград, оттуда в Париж, а потом уже в Амстердам и по дороге домой в Стамбул.

«Мы везде опоздали»

Но и тут без приключений не обошлось. У нас задержали самый первый самолет на семь часов. Нам только потом рассказали, что это случилось из-за забастовки в Стамбуле. Наши пилоты просто не смогли вовремя прилететь за нами. А чтобы вы понимали, следующая пересадка до Парижа — через пять часов. То есть мы везде опоздали. Билетов больше не было, и мы задержались в Белграде на полтора дня.

На Париж мы отводили два дня, но по итогу нам осталось там погулять только несколько часов.

И хотя всё пошло не по плану, мы максимально сохраняли позитивный настрой. Пока были в Белграде, много гуляли, ходили по экскурсиям, посетили старейшую крепость.

Париж надо было успеть посмотреть всего за четыре часа. Поэтому мы сразу отправились к Эйфелевой башне. Нам повезло, что за день до этого было закрытие Олимпийских игр и там уже никого не было. Практически безлюдная площадь, мы предоставлены сами себе. Какие впечатления башня произвела на нас? Невероятные! Она огромная! Потрясающая! Мы видели ее только в кино и на открытках, а теперь она перед нами! Конечно, это непередаваемые эмоции.

Триумфальная арка была недалеко, но мы решили, что не будем куда-то бежать, спешить, а спокойно прогуляемся по городу в другой раз. Лучше мы сюда вернемся еще и познакомимся со знаковыми местами Парижа в спокойной обстановке, с наслаждением. А еще, поскольку мы жили недалеко, успели увидеть дворец инвалидов — тоже местная достопримечательность.

Дальше из Парижа мы сели на поезд и отправились в Амстердам.

«Джастин Тимберлейк обратил на меня внимание»

Амстердам, конечно, нас поразил своей архитектурой, красотой, культурой. И хоть мы и так знали, что там много велосипедов, но когда оказались в городе, то всё равно были поражены их количеством. Их там тысячи…

Мы взяли велоэкскурсию и отправились на прогулку, любовались пряничными домиками, каналами, пробовали знаменитую селедку, вафли.

Но больше всего, что меня впечатлило — это, конечно, концерт Джастина Тимберлейка. Это ни с чем не сравнить. Попасть на концерт звезды мирового уровня, своего кумира… не просто концерт, а невероятное шоу, где у нас были места в VIP-зоне прямо у сцены. Джастин пел для нас на расстоянии вытянутой руки. Это праздник. Феерия. Помимо всего этого нам еще дали мерч на память.

Но самое большое мое эмоциональное потрясение связано, конечно, с тем, что Джастин Тимберлейк удостоил меня своим вниманием. Это дорогого стоит. Он заметил меня, прыгнул ко мне. Мы вместе зачитали рэп. Это навсегда останется в моей памяти.

Я помню, что когда Джастин выбрал меня, чтобы спеть песню вместе, то почувствовала огромную радость, но при этом у меня не было большого волнения. Я была уверена в себе. Я знала слова песни, поэтому спокойно его поддержала, как будто каждый день пою с Джастином. Все вокруг начали кричать, визжать, снимать это на видео.Так что это событие останется не только в моей памяти.

Самая большая наша ошибка — поездка в Стамбул после концерта. После такого спектра эмоций у нас Турция уже не вызывала никаких впечатлений, даже глаз ни за что не цеплялся. Мы закладывали на Стамбул два дня, но напрасно, он совершенно никак не отложился у нас в памяти после пережитого в Белграде, Париже и Амстердаме.

Что же касается денег, то хочу сказать: мы не потратили миллионов. Наша поездка обошлась нам в сумму, соизмеримую с обычной путевкой в Турцию на семью. Зато мы оба побывали в Европе, исполнили мечты друг друга. И оно того стоило!

А вы бы рискнули отправиться в такое сложное путешествие ради мечты?

Всего проголосовало: 0
Да
Нет

За новостями удобно следить в нашем Telegram-канале! Рассказываем там обо всём, что важного и интересного происходит в Тюмени и области. Подписавшись, вы сможете первыми узнавать эту информацию. Чтобы присоединиться, нажмите сюда.

Кстати, у нас есть еще и канал в Viber. Подписывайтесь на нас, нажав сюда.

ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Путешествие Отпуск Париж Амстердам Стамбул Белград
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
30 августа 2024, 17:03
Искренние поздравления и пожелания жить в хорошей стране всегда а не только во время отпуска
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Мнение
Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«У нас — благодать»: туристка рассказала об отдыхе под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
Спела с Тимберлейком и исполнила мечту мужа: как россиянка отдохнула в Амстердаме
Анонимное мнение
Мнение
«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии
Анна Аберле
музыкант из Тюмени
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление