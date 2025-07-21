«Не пили, не ели, сидим и ждем». Сотни рейсов задерживались и отменялись из-за атаки БПЛА на Москву — видео из аэропортов

Источник: Городские медиа

Из-за массированной атаки дронов воздушное пространство над Москвой то и дело закрывают. Это спровоцировало сотни задержек рейсов в столичных авиагаванях. Тысячи людей застряли в аэропортах, ожидая посадки на свои самолеты. Пока этого не происходит, им приходится отдыхать и спать где придется.

Хуже всего аэропорту Шереметьево. Его закрывали 11 раз за последние три дня. На фоне этого произошли задержки и отмены рейсов. В терминалах скопились толпы пассажиров. Кто-то пропускал отдых, кто-то не мог вернуться домой.

«Должны были лететь в Тюмень сегодня в 10:20. Рейс отменили за полчаса до посадки. В итоге нам предложили поменять билеты на завтра, вылет запланирован на 8 утра. Надеемся, что сейчас нам тоже предложат гостиницу», — поделилась с MSK1.RU одна из пассажирок «Аэрофлота».

Пока на табло всё горит красным, часть пассажиров разъехалась по гостиницам, а другие уснули на полу, в креслах и даже под искусственными деревьями на газоне.

«Вот сейчас полвторого. С пяти утра мы на ногах, не пили, не ели, воды нам не давали, гостиницу не предоставили. Никакой информации», — пожаловалась читательница MSK1.RU.

Администрация Шереметьево при этом заявляет, что рейсы выполняются по возможности и очередности. Актуальный статус рейсов пассажирам рекомендуют уточнять через call-центры авиаперевозчиков.

Такая же ситуация сложилась и во Внуково. Толпы уставших туристов скопились у стоек регистрации и в зонах ожидания.

Небо закрывали и над другими столичными аэропортами, например Домодедово — пять раз. Три раза план «Ковер» вводили в Жуковском.

Проблемы с вылетами отмечаются не только в Москве, но и в Нижнем Новгороде, на Дальнем Востоке, в Сибири и на юге страны.

Тем временем авиакомпании пытаются справиться с пассажирским коллапсом и разгрузить аэропорты.

«В связи с периодическим введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево 20 и 21 июля „Аэрофлот“ продолжает корректировать расписание выполняемых рейсов. Просим пассажиров следить за информацией», — сообщили в авиакомпании.