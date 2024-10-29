Ярославне выписали штраф за безбилетный проезд. Она добилась его отмены — как

Безбилетный проезд в Ярославской области наказывается штрафом в 2000 рубле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Необычный прецедент произошел в Ярославле. Пассажирка автобуса оспорила штраф за безбилетный проезд по городу. Она обратилась в суд, чтобы доказать, что не виновата.

Дело было так: 64-летняя Людмила утром 24 июня ехала по Московскому проспекту в Ярославле в автобусе №19, следующем по маршруту: «Химзавод „Луч“ — Улица Гудованцева». В районе остановки «Выемка» к женщине подошел контролер. Выяснилось, что проезд оплачен не был. Ей назначили штраф в две тысячи рублей.

Автобус №19 обслуживает «Первая пассажирская компания». Сейчас фирма работает на 40 маршрутах: № 2к, 4а, 6, 7, 11, 12, 19, 21б, 22с, 25, 27, 28, 29, 34, 41, 62, 64, 76, 79, 90, 92, 99, 110, 117, 121а, 129, 131, 138, 139, 139п, 139а, 140, 140к, 156, 157, 160, 162, 176, 183, 191. За 7 лет перевозок фирма получит 14 миллиардов рублей.

Но женщина оказалась с ним не согласна и подала жалобу в Красноперекопский районный суд. Она оперировала тем, что представитель ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» не собрало достаточно доказательств нарушения.

В том числе, в материалах, указанных в решении суда (документ имеется в распоряжении редакции, — Прим. ред.), говорится, что протокол о нарушении был составлен позже, чем положено. Людмила утверждала, что записи с камер в салоне автобуса не были предоставлены до суда.

— Записи камер предоставил представитель организатора перевозок только в суде, непосредственно на заседании, — пояснила порталу 76.RU дочь Людмилы — Ольга.

Валидатор издал звук, но оплата не прошла

По словам женщины в протоколе было указано, что она не оспаривает факт неоплаты проезда, с чем Людмила была несогласна. Она пояснила — проезд оплатить пыталась, но валидатор был неисправен.

— Указание в решении начальника контрольно-ревизорской службы ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» от 09 августа 2024 года на то, что Людмила не оспаривает факт оплаты проезда, считает необоснованным, поскольку давала пояснения, свидетельствующие о том, что она была уверена в успешной регистрации поездки. Указывает, что является инвалидом по зрению и ориентируется при оплате на звуковой сигнал валидатора, — говорится в судебных документах.

Людмила пояснила: во время поездки она была уверена, что оплата прошла, так как аппарат издал характерный звук. Также в суде выступила свидетелем дочь Людмилы, подтвердив, что ее мама несколько раз прикладывала карту к аппарату. Но сама женщина вышла на остановке раньше, поэтому контролеров не застала.

При рассмотрении дела выяснилось, что Людмила не могла присутствовать при составлении протокола, поскольку извещение пришло ей за 16 минут до самой процедуры.

— Как следует из отчета об отслеживании почтового отправления, извещение о времени и месте составления протокола было получено в поселке Семибратово 22 июля 2024 года в 9:44, то есть за 16 минут до времени составления протокола. Ввиду территориальной отдаленности населенных пунктов (более 40 километров) явиться из поселка Семибратово в Ярославль к 10 часам Людмила не имела физической возможности, так же как и обеспечить явку защитника, — говорится в решении суда.

Суд встал на сторону пассажирки

Из-за этого в суде сделали вывод о том, что при составлении протокола за неоплату проезда в отношении Людмилы допустили нарушения. Конкретно: не известили ее как положено о составлении протокола.

— При таких обстоятельствах, имеющийся в материалах дела протокол об административном правонарушении является ненадлежащим доказательством по делу, — говорится в решении суда. — Приведенные нарушения процессуальных требований являются существенными, не позволившими всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело об административном правонарушении, так как право на защиту лица, в отношении которого ведется производство, было нарушено.

В итоге 22 октября суд отменил постановление представителя ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области», а производство по административному делу прекратил, поскольку доказать вину Людмилы не смогли.