В воду не зайти! Берег популярного курорта заполонили гигантские медузы — жуткие кадры

Так выглядят пляжи Азовского моря Источник: Краснодар и края / T.me











Отдыхающие, которые приехали на Азовское побережье, жалуются в соцсетях на большое количество медуз в море. Некоторые говорят, что по консистенции море напоминает кисель — так много медуз на мелководье.

Причина заключается в повышении солености воды Источник: Краснодар и края / T.me











Судя по трендам поисковых запросов, многих интересует, можно ли нарваться на русском юге на опасных рыб и других ядовитых морских жителей. Мы спросили у биолога, кто может подстерегать отдыхающих в воде.

До этого отдыхающие жаловались на обилие водорослей, которые в народе называют «камка», на пляжах в Анапе. Скапливаясь вдоль песчаной береговой линии, она создает зеленую массу. Причиной бурного цветения водорослей является рост загрязнения моря стоками, в том числе сельскохозяйственными и канализационными.

Что касается медуз, то, по данным ученых, во всём виновато повышение солености воды. Напомним, портал 93.RU писал, что конец лета — самый пик численности плавающих медуз, в первую очередь корнерот. Они не несут опасности для человека. От корнерота можно получить ожог, как от крапивы. Но его достаточно промыть водой и обработать мазью от комаров.