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Лето В воду не зайти! Берег популярного курорта заполонили гигантские медузы — жуткие кадры

В воду не зайти! Берег популярного курорта заполонили гигантские медузы — жуткие кадры

Люди продолжают удивляться морской флоре и фауне

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Так выглядят пляжи Азовского моря

Отдыхающие, которые приехали на Азовское побережье, жалуются в соцсетях на большое количество медуз в море. Некоторые говорят, что по консистенции море напоминает кисель — так много медуз на мелководье.

Причина заключается в повышении солености воды

Судя по трендам поисковых запросов, многих интересует, можно ли нарваться на русском юге на опасных рыб и других ядовитых морских жителей. Мы спросили у биолога, кто может подстерегать отдыхающих в воде.

До этого отдыхающие жаловались на обилие водорослей, которые в народе называют «камка», на пляжах в Анапе. Скапливаясь вдоль песчаной береговой линии, она создает зеленую массу. Причиной бурного цветения водорослей является рост загрязнения моря стоками, в том числе сельскохозяйственными и канализационными.

Что касается медуз, то, по данным ученых, во всём виновато повышение солености воды. Напомним, портал 93.RU писал, что конец лета — самый пик численности плавающих медуз, в первую очередь корнерот. Они не несут опасности для человека. От корнерота можно получить ожог, как от крапивы. Но его достаточно промыть водой и обработать мазью от комаров.

Самую оперативную информацию о жизни Краснодара и края можно узнать из телеграм-канала 93.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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Азовское море Отдых Пляжи
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