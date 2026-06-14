НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

облачно, дождь

ощущается как +19

5 м/c,

зап.

 744мм 83%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,91
EUR 82,97
Последствия атаки БПЛА
«Мазутный дождь»: видео
Где отдохнуть этим летом
БПЛА атаковали хранилище топлива
Как следить за своим самочувствием
Каким был Ярославль в 18 веке
Проблемы с бензином на АЗС
Смертельное ДТП
Породистые щенки в Ярославле
Стиль и красота «В моде денежные оттенки»: топ-15 идей для маникюра на лето-2026

«В моде денежные оттенки»: топ-15 идей для маникюра на лето-2026

Вдохновляемся модными дизайнами

160
Идеи для трендового маникюра | Источник: Екатерина МахоркинаИдеи для трендового маникюра | Источник: Екатерина Махоркина

Идеи для трендового маникюра

Источник:

Екатерина Махоркина

Мастер Екатерина Махоркина щедро делится свежими идеями маникюра на лето-2026. Скучно точно не будет! Как минимум потому что сейчас в тренде у девушек «денежный» маникюр.

«Сейчас в моде оттенки, которые, по поверьям, приносят деньги. Из таких цветов у меня, например, клиентки делают зеленый маникюр. Еще популярен эффект „голых“ ногтей — девочки любят и нюд. Ну и неизменная классика — френч», — рассказывает Екатерина.

Зеленый маникюр делают, чтобы привлечь деньги | Источник: Екатерина МахоркинаЗеленый маникюр делают, чтобы привлечь деньги | Источник: Екатерина Махоркина

Зеленый маникюр делают, чтобы привлечь деньги

Источник:

Екатерина Махоркина

Однако даже в такую классику, как френч, девушки добавляют красок и часто делают его цветным. Еще клиентки любят на молочной базе серебряные, золотые узоры или небольшие рисунки.

Цветной френч тоже в моде | Источник: Екатерина МахоркинаЦветной френч тоже в моде | Источник: Екатерина Махоркина
Актуален и черно-белый френч | Источник: Екатерина МахоркинаАктуален и черно-белый френч | Источник: Екатерина Махоркина
Дизайн для трендового маникюра&nbsp;— 2026 | Источник: Екатерина МахоркинаДизайн для трендового маникюра&nbsp;— 2026 | Источник: Екатерина Махоркина
В тренде перламутровые ногти и объемные детали | Источник: Екатерина МахоркинаВ тренде перламутровые ногти и объемные детали | Источник: Екатерина Махоркина
Популярным трендом в маникюре стали стеклянные ногти | Источник: Екатерина МахоркинаПопулярным трендом в маникюре стали стеклянные ногти | Источник: Екатерина Махоркина
Блестки на ногтях всё еще в моде | Источник: Екатерина МахоркинаБлестки на ногтях всё еще в моде | Источник: Екатерина Махоркина
+2
Милый дизайн маникюра на лето | Источник: Екатерина МахоркинаМилый дизайн маникюра на лето | Источник: Екатерина Махоркина
Девушки часто делают графические дизайны на ногтях | Источник: Екатерина МахоркинаДевушки часто делают графические дизайны на ногтях | Источник: Екатерина Махоркина

В моде и объемные элементы: миниатюрные сухоцветы, крошечные жемчужины и даже изящные подвески — будто украшения для сказочной феи. Ну и куда летом без ярких дизайнов? Леопардовый принт делают в самых неожиданных цветовых сочетаниях. Не менее эффектно смотрятся однотонные покрытия в сочных оттенках.

«Звериные» принты на ногтях&nbsp;— в моде | Источник: Екатерина Махоркина«Звериные» принты на ногтях&nbsp;— в моде | Источник: Екатерина Махоркина
Идея «леопардового» дизайна маникюра | Источник: Екатерина МахоркинаИдея «леопардового» дизайна маникюра | Источник: Екатерина Махоркина
Идея яркого дизайна маникюра | Источник: Екатерина МахоркинаИдея яркого дизайна маникюра | Источник: Екатерина Махоркина
+2
Идея яркого летнего маникюра | Источник: Екатерина МахоркинаИдея яркого летнего маникюра | Источник: Екатерина Махоркина
Дизайн маникюра с сухоцветами | Источник: Екатерина МахоркинаДизайн маникюра с сухоцветами | Источник: Екатерина Махоркина
ПО ТЕМЕ
Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Маникюр Идеи Дизайн
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Хулиганам они до фонаря»: учитель объяснил, почему новые оценки за поведение не спасут школы
Андрей Кузнецов
журналист MSK1.RU
Мнение
Атмосферная провинция с вкусными калачами: что стоит увидеть в Коломне
Юрий Скородумов
Корреспондент
Мнение
Тонкая материя искусства: о чем получился фильм «Мать Мария» с Энн Хэтэуэй и стоит ли его смотреть
Кирилл Титов
Мнение
«Везде голяк или зарплата 30 тысяч»: нефтяник с престижным образованием не может найти работу и готова идти в сварщики
Мария Газимова
Девушку с 2 высшими образованиями не берут на работу
Мнение
У Овна — карьера, у Рака — семья: ярославский астролог рассказала, чего ждать от лета каждому знаку
Анна Хрусталёва
астрология
Рекомендуем