«В моде денежные оттенки»: топ-15 идей для маникюра на лето-2026

Идеи для трендового маникюра Источник: Екатерина Махоркина

Мастер Екатерина Махоркина щедро делится свежими идеями маникюра на лето-2026. Скучно точно не будет! Как минимум потому что сейчас в тренде у девушек «денежный» маникюр.

«Сейчас в моде оттенки, которые, по поверьям, приносят деньги. Из таких цветов у меня, например, клиентки делают зеленый маникюр. Еще популярен эффект „голых“ ногтей — девочки любят и нюд. Ну и неизменная классика — френч», — рассказывает Екатерина.

Зеленый маникюр делают, чтобы привлечь деньги Источник: Екатерина Махоркина

Однако даже в такую классику, как френч, девушки добавляют красок и часто делают его цветным. Еще клиентки любят на молочной базе серебряные, золотые узоры или небольшие рисунки.

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В моде и объемные элементы: миниатюрные сухоцветы, крошечные жемчужины и даже изящные подвески — будто украшения для сказочной феи. Ну и куда летом без ярких дизайнов? Леопардовый принт делают в самых неожиданных цветовых сочетаниях. Не менее эффектно смотрятся однотонные покрытия в сочных оттенках.