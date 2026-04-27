НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

5 м/c,

ю-з.

 753мм 58%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,46
EUR 91,19
Убийства россиян в Таиланде
Истории из пионерского лагеря
Здесь был Пушкин
Афиша на выходные
Пугающая подсветка монастыря
Перестроят аэропорт в Туношне
Фанатка Брагина
Ярославль в кино: узнаете места?
Стиль и красота Истории «В детстве была очень страшной»: как школьница из глубинки стала моделью, пережила РПП и построила карьеру в Азии

«В детстве была очень страшной»: как школьница из глубинки стала моделью, пережила РПП и построила карьеру в Азии

И почему индустрия красоты оказалась для нее испытанием

1 171
Путь к моделингу начался с просмотра телешоу | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUПуть к моделингу начался с просмотра телешоу | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Путь к моделингу начался с просмотра телешоу

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Модельная индустрия часто выглядит как красивая и выверенная картинка: съемки, свет, продуманные образы и контракты с брендами. Со стороны кажется, что это легкая и почти беззаботная работа. Однако за кадром чаще всего стоят строгие требования, постоянные перелеты, одиночество и жизнь в режиме высокой конкуренции.

Корреспонденты NGS55.RU Анна Иванина и Евгений Софийчук поговорили с двадцатилетней моделью из Омска Анжелой Макарьевой. О давлении в индустрии, громких конфликтах и борьбе с расстройством пищевого поведения — в этом материале.

Как стала моделью

История Анжелы — в одном ролике

Источник:

Городские медиа / NGS55.RU / Евгений Софийчук

Всё началось в 12 лет, когда Анжела посмотрела шоу «Топ-модель по-украински» (16+) и загорелась идеей моделинга. Тогда же подруга рассказала ей про местную модельную школу. Анжела решила, что ей это нужно, и проучилась там несколько месяцев, однако опыт оказался негативным.

«Топ-модель по-украински» (16+) — это популярное модельное реалити-шоу, основанное на формате America's Next Top Model. Проект давал шанс молодым людям (парням и девушкам) пробиться в мир высокой моды, проходя сложные фотосессии и дефиле под руководством экспертов. Шоу выходило в эфир с 2014 по 2020 год.

До начала карьеры Анжела жила в деревне | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUДо начала карьеры Анжела жила в деревне | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

До начала карьеры Анжела жила в деревне

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

«В этой модельной школе я поняла, как не должно быть», — вспоминает она.

По словам Макарьевой, в таких местах часто не дают реального представления об индустрии.

«Модельная школа — это пустая трата денег и времени. Ты еще им якобы что-то должен. Если агентство в тебе заинтересовано, ты никогда не будешь ему платить. Я уходила из первой школы со скандалом, потому что они видели во мне потенциал. Там чуть ли не до юристов доходило, но никакие бумажки не котируются в модельном мире».

Анжела признаётся, что до этого никогда не думала о карьере модели. До 12 лет она жила в деревне на 200 человек, а в детстве и вовсе не придавала значения внешности, не считала себя красивой.

«В детстве была очень страшной: полной, высокой и некрасивой. Не знаю, как вообще это получилось».

Молодой человек Анжелы создает украшения | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUМолодой человек Анжелы создает украшения | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Молодой человек Анжелы создает украшения

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Спустя время она узнала, что одно из известных агентств открыло филиал в Омске.

«Написала им, что хочу попробовать. Прошла вне кастинга и сроков, потому что не успела. Они сделали мне фотографии, и я поехала домой. Как только села в автобус, помню, мне тогда уже исполнилось 13 лет, они позвонили и сказали, что готовы взять меня. Я была единственной из Омска, кого подписали в этом филиале».

Спустя три месяца после подписания договора с агентством девушка впервые выехала за границу — в Китай. Она отправилась туда одна, без родителей, и до сих пор удивляется, как ей это удалось: до этого она ни разу не летала на самолете и не говорила на английском.

«Китай — самая сложная страна для моделинга. Особенно в 2019 году: там был бешеный ритм съемок, работа по 12 часов. Дай бог, если у тебя будет обед. Я влилась в это, и меня, тринадцатилетнюю, всё так заворожило. Страна настолько дикая, настолько свободная — я ее обожаю».

Во втором агентстве Анжела тоже продержалась недолго — ушла со скандалом.

В юном возрасте девушка столкнулась с РПП | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUВ юном возрасте девушка столкнулась с РПП | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В юном возрасте девушка столкнулась с РПП

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Между жизнью и смертью»

В 15 лет у Анжелы начались серьезные проблемы со здоровьем — как физическим, так и ментальным. Она пережила расстройство пищевого поведения.

РПП (расстройство пищевого поведения) — группа психических нарушений, при которых у человека формируется болезненное отношение к еде, весу и собственному телу.

«Распространенная история — расстройство пищевого поведения в яркой форме. Сначала анорексия, потом начались компульсивные переедания, впоследствии — булимия, от которой я лечилась до девятнадцати лет. Как бы драматично это ни звучало, я была между жизнью и смертью».

Модельные агентства всегда говорят худеть уже стройным моделям | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUМодельные агентства всегда говорят худеть уже стройным моделям | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Модельные агентства всегда говорят худеть уже стройным моделям

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Что такое анорексия, булимия и компульсивное переедание?

Нервная анорексия — расстройство, при котором человек сознательно резко ограничивает питание из-за сильного страха набрать вес и искаженного восприятия своего тела. Даже при выраженном истощении человек может считать себя полным.

Компульсивное переедание — эпизоды, при которых человек съедает большое количество пищи без чувства голода и контроля над процессом. После часто возникает чувство вины, стыда и отвращения к себе.

Булимия (нервная булимия) — расстройство, при котором переедание сменяется попытками компенсировать съеденное: человек может вызывать рвоту, принимать слабительные, соблюдать жесткие диеты или изнурять себя тренировками.

Такие состояния затрагивают не только внешность, но и психическое здоровье. В подростковом возрасте Анжела пережила тяжелые депрессивные эпизоды, а на фоне истощения был риск серьезных осложнений, вплоть до отказа сердца. В тот момент она приняла решение сделать паузу в работе. Если бы продолжила работать в том же ритме, к 18 годам это могло привести к тяжелым и необратимым последствиям.

«Для ребенка 15 лет это тяжело. В какой-то момент состояние стало таким, что меня хотели положить в больницу, потому что сердце могло отказать. По этой причине я решила прекратить. Это было лучшее решение».

В России типаж «бейби фейс», как у Анжелы, не пользуется спросом | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUВ России типаж «бейби фейс», как у Анжелы, не пользуется спросом | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В России типаж «бейби фейс», как у Анжелы, не пользуется спросом

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Уже повзрослев, иначе взглянула на свой опыт и поняла, что проблемы с восприятием тела у нее начались не только из-за моделинга, но и задолго до него.

«Из десяти у восьми девочек такое точно есть. Постоянная конкуренция, сравнения. Конечно, есть определенные стандарты, под которые ты должен подходить, но с этим сталкиваются не только девочки, но и мальчики. Такое было, есть и будет всегда».

Самым тяжелым эпизодом, связанным с РПП, Анжела называет ситуацию во втором агентстве: тогда ее напрямую сравнили со взрослой женщиной.

«Самое плохое отношение было в моем втором агентстве, когда девушка-владелец сказала: „Ну смотри, мне 35, а тебе 14. Я выгляжу лучше тебя, что будем с этим делать?“ Предлагали есть на 800 калорий. Нездоровое отношение, скорее потребительское».

Идти в мир высокой моды у нее нет желания | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUИдти в мир высокой моды у нее нет желания | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Идти в мир высокой моды у нее нет желания

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

По словам Анжелы, во многом такие требования связаны с желанием агентств зарабатывать на моделях: «Им всё равно на девочек, они для них как расходный материал».

Сейчас, подмечает она, ситуация изменилась: Анжела сотрудничает с агентством, где к моделям относятся внимательнее и с большим пониманием.

Жизнь и работа в Азии

С 18 лет она снова вернулась в моделинг — на этот раз агентство стало для нее, по ее словам, «вторым глотком воздуха». Последний контракт закончился в декабре прошлого года, когда Макарьева работала в Японии.

«Япония считается самой идеальной для контрактов, потому что там самые хорошие условия. Тоже мечтала поехать туда».

После опыта работы в Китае и Корее поездка в Японию не оправдала ожиданий. Сказалась усталость, из-за которой полноценно прочувствовать страну не получилось. На фоне стресса вновь обострились проблемы с пищевым поведением.

Покорять подиумы высокой моды Анжела не стремится | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUПокорять подиумы высокой моды Анжела не стремится | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Покорять подиумы высокой моды Анжела не стремится

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Осенью довольно стрессовое, депрессивное состояние. Всё наваливалось. У меня тогда начались переедания и булимия. Соответственно, когда они начинаются, ты не можешь работать. У меня не было варианта ехать домой, меня не отпускали. Пыталась справиться с помощью прогулок и встреч с друзьями, но не помогало. Помогло, когда приехала домой, расслабилась и успокоилась».

Анжела работала в Токио и называет его «типичным азиатским городом». Там же из-за РПП она набрала вес и сейчас находится в процессе восстановления, чтобы поехать работать по новому контракту.

Минусы работы

В мире моделинга, как отмечает Анжела, хватает странных и пугающих ситуаций. Одна из историй, которую ей рассказала подруга, особенно запомнилась. Речь шла о съемке в Китае, где визажист использовал грязные кисти.

«Когда наносили макияж девочке, она начала чувствовать неприятное жжение. После работы она умылась, и у нее появились какие-то пятна. По итогу оказалось, что визажист работал не только с живыми людьми и не вымыл кисти. Трупная бактерия перенеслась ей на лицо».

В Азии Анжела заметила очень сильный культ внешности | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUВ Азии Анжела заметила очень сильный культ внешности | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В Азии Анжела заметила очень сильный культ внешности

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Но даже такие случаи не так сильно выбивают из колеи, как разлука с близкими. Сейчас, в 20 лет, Анжела строит отношения с молодым человеком: к работе она привыкла, а к постоянным расставаниям — нет. В следующий контракт она планирует поехать вместе с парнем, чтобы было спокойнее.

При этом идти в высокий моделинг и участвовать в крупных показах или кампаниях она не стремится. Без связей или статуса «непо-беби» пробиться туда крайне сложно.

Непо-беби (сокр. от англ. nepotism baby — «ребенок непотизма») — это термин, обозначающий детей знаменитостей, политиков или успешных бизнесменов, которые построили карьеру в той же сфере благодаря связям и капиталу родителей.

«Я этим до конца жизни заниматься не хочу. Для меня моделинг — как бывший с токсичными отношениями. Я не хочу быть с ним, но мне приходится. Мне нравится зарабатывать деньги. Расширяются границы, появляются связи — это бесценно. Но чтобы я пошла в high fashion или чтобы мои дети этим занимались — ну нет».

Чем заниматься после моделинга, Анжела пока решает. Среди вариантов — работа на съемках или создание собственного контента.

Анжела бросила первый вуз и скоро поступит в другой | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUАнжела бросила первый вуз и скоро поступит в другой | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Анжела бросила первый вуз и скоро поступит в другой

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Если бы деньги нехорошие платили, я бы там не осталась. Не предугадаешь, в какой момент сколько заплатят. Но пока платят, я работаю».

Работая в Азии, Анжела всё чаще замечает, насколько там силен культ внешности. В Южной Корее пластическая хирургия стала частью повседневности: на улицах легко встретить людей с измененной внешностью, порой тренды доходят до крайностей.

«Тогда появился тренд на торчащие ушки. Девушка, видимо, сделала себе операцию. У нее были швы и держатели, чтобы сделать себе такие уши. Это очень странно и дико».

По ее наблюдениям, стремление к «идеалу» касается не только девушек, но и парней: строгие стандарты формируются под влиянием поп-культуры — дорам, кей-попа и кино, где образ «совершенного» человека становится нормой.

Российские контрасты | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUРоссийские контрасты | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Российские контрасты

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Несмотря на эти нюансы, ближайшее будущее Анжела связывает именно с Азией: рабочих перспектив в России она для себя не видит, поэтому в ближайший месяц вместе с парнем планирует уехать из страны. Самым сложным для нее остается не сам переезд, а расставание с родителями.

«Стараюсь меньше об этом думать. Мы пытаемся делать всё, чтобы родители жили счастливо».

ПО ТЕМЕ
Анна ИванинаАнна Иванина
Анна Иванина
Корреспондент NGS55.RU
Евгений СофийчукЕвгений Софийчук
Евгений Софийчук
Фотокорреспондент NGS55.RU
Модель Мода РПП Анорексия Подиум Красивая девушка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
27 апреля, 14:16
Хорошо там,где нас нет,счастливые люди себя не выставляют,
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Рекомендуем