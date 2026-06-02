Вратарь из России покорил Париж и выиграл Лигу чемпионов. Как Матвей Сафонов стал звездой мирового футбола

«Один из хранителей храма в Париже, матч за матчем он подтверждал свою роль гиганта из Краснодара ростом 192 см под номером 39. Матвей Сафонов», — объявил французский ведущий на шоу, посвященном победе «Пари Сен-Жермен» в последнем розыгрыше Лиги чемпионов. То, что еще пару лет назад казалось фантастикой, сейчас стало реальностью — россиянин стал настоящей звездой мирового футбола.

Матвей Сафонов — один из самых успешных российских игроков, вратарь французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России. После успешной карьеры в составе ФК «Краснодар» Матвей уехал во Францию, где первый год оставался на скамейке запасных, уступая итальянскому голкиперу Джанлуиджи Доннарумме. Но еще тогда Сафонов заявил, что приехал играть, поэтому собирается сделать всё, что от него зависит, чтобы стать вратарем номер один для парижан. И у него получилось.

30 мая ПСЖ второй год подряд стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в серии пенальти лондонский «Арсенал». Весь матч в воротах парижан был именно Сафонов. И если после прошлогодней победы многие говорили, что это не заслуга Матвея, то в этот раз он провел в основе весь сезон.

«Че, хейтеры, сейчас что скажете?» — записал «кружок» Сафонов в своем телеграм-канале сразу после победы.

Портал 93.RU рассказывает, кто такой Матвей Сафонов и как из воспитанника академии «Краснодара» он стал звездой парижского ПСЖ и первым футболистом в истории России, который дважды выиграл Лигу чемпионов.

Детство и семья

Матвей Сафонов родился 25 февраля 1999 года в Ставрополе. Вскоре семья переехала в Краснодар, где его отец — профессиональный баскетболист Евгений Сафонов — получил работу тренером молодежной команды баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань». Всё детство Матвея прошло в Краснодаре. Мальчик с раннего возраста занимался разными видами спорта.

Как рассказывал Матвей в интервью каналу сборной России по футболу, он долго занимался плаванием, пока не заболел гайморитом. Состояние здоровья не позволило продолжать плавать, поэтому пришлось выбирать между футболом, который ему нравился, и баскетболом, которым занимался его отец.

«Между футболом и баскетболом выбор был прост, так как мне нравилось играть в футбол, я им уже занимался, а отец мой не хотел сильно меня тащить в свою сферу в баскетбол, потому что считал, что я просто маленького роста. Когда я с ним разговаривал, спросил: „Почему ты меня не повел на баскетбол?“ Он говорит: „Ну, я просто не видел, не был уверен в том, что тебя ждет большое будущее именно в этом спорте“. Поэтому он доверился моему выбору и разрешил заниматься тем, что мне нравится. Так и попал в футбол», — рассказывал Сафонов.

Кстати, рост Матвея составляет 192 сантиметра, так что он вполне мог бы стать и профессиональным баскетболистом.

Карьера в «Краснодаре»

Сафонов — воспитанник академии ФК «Краснодар». Он попал туда в седьмом классе, а через несколько лет начал играть за молодежку клуба. В школе Матвей увлекся шахматами, играл даже с основателем клуба Сергеем Галицким. А еще делал большие успехи в учебе: помимо спорта у него хорошо складывалось с математикой.

«Иногда Сергей Николаевич проводит одновременные сеансы игры с воспитанниками академии. Так Матвей за год успел сыграть с ним вничью, проиграть и выиграть», — рассказывал отец Сафонова «Матч ТВ».

Мальчик поселился в интернате, но часто виделся с родителями, потому что они жили рядом.

В 2017 году Матвей дебютировал в Премьер-лиге против пермского «Амкара», тогда «быки» сыграли вничью 1:1. Затем год он не выступал за основу, пока окончательно не закрепился в ней в сезоне 2018/2019, став бронзовым призером чемпионата. В том же году он заключил с «Краснодаром» свой первый большой контракт.

В 2020 году Сафонов впервые в истории клуба прошел в групповой этап Лиги чемпионов, пройдя греческий «ПАОК» в матчах квалификации, а в первом же матче ЛЧ стал лучшим игроком против французского «Ренна», отразив 7 ударов в створ. В следующем сезоне Сафонов стал капитаном клуба.

Переход в «ПСЖ» и успехи во Франции

Летом 2024 года состоялся один из самых заметных трансферов российского футбола последних лет. Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен» за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года. Звездой парижан на тот момент был итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма. Но Матвей сразу заявил, что не собирается быть вторым номером.

«Я прекрасно знаю, что основной вратарь на данный момент — это не основной вратарь навсегда. Поэтому я еду прежде всего доказывать. Даже если бы мне сказали: „Мы берем тебя вторым номером“ — мне без разницы, что говорят по этому поводу, потому что от меня очень многое зависит, кем я буду. Я себя не позиционирую как второй номер. Я не готов сидеть на лавке. Если я вдруг начну сезон на скамейке, то первому номеру точно непросто будет, потому что напрягать я собираюсь постоянно первого номера, если он будет. До сегодняшнего момента я, кстати, не проигрывал конкуренцию, везде играл. Так получилось, что я попал в основу „Краснодара“ — и играл. Я попал в сборную, я буквально там посидел один матч, во втором уже играл. Получилось, что в России вся моя карьера была такая, что я играл постоянно. Я не был вторым номером. Я не умею сидеть на замене. Это всё предрассудки какие-то. „Вратарь в России не может стать одним из лучших“ — по-моему, это предрассудки просто», — говорил Сафонов в интервью Нобелю Арустамяну летом 2024 года.

Уже в первом сезоне (2024/25) он помог команде выиграть несколько трофеев, включая Лигу чемпионов. К 2026 году в активе Сафонова — две победы в Лиге чемпионов (2024/25 и 2025/26), два чемпионства во Франции, Кубок Франции и другие престижные титулы.

В декабре 2025 года Сафонов отбил четыре удара подряд в серии пенальти и выиграл Межконтинентальный кубок с ПСЖ. Он стал первым в истории игроком, который отразил четыре пенальти подряд на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

А пару дней назад Матвей стал первым российским футболистом, дважды выигравшим главный клубный трофей Европы. Его сейвы в ключевых матчах плей-офф Лиги чемпионов неоднократно признавались решающими.

Личная жизнь Сафонова

Личная жизнь Матвея Сафонова неоднократно становилась предметом обсуждения. С первой женой Анастасией Казачек он познакомился еще в школьные годы. Отношения длились около семи лет. Свадьба состоялась в 2020 году, а в июне 2021-го у пары родилась дочь Майя. Брак продлился недолго — осенью 2021 года супруги развелись.

После расставания начались длительные судебные разбирательства по вопросам алиментов, раздела имущества и общения с дочерью. В 2024 году суд обязал Сафонова выплачивать 25% от доходов на содержание ребенка и погасить задолженность, которая на тот момент составляла около 60 миллионов рублей. По данным на 2025 год, долг был полностью закрыт.

Вторая жена — Марина Кондратюк, стендап-комик и бывшая стюардесса чартерных рейсов. Пара познакомилась в самолете во время перелетов с командой «Краснодара». Отношения начались в 2022–2023 годах.

Официальная свадьба состоялась в марте 2025 года. Сейчас супруги живут в Париже вместе с собакой и периодически делятся совместными моментами в соцсетях.

