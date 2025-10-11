«Просто не смогли забить»: тренер «Локомотива» прокомментировал поражение команды

Тренер «Локомотива» прокомментировал прошедшую в Челябинске игру с «Трактором». Своим мнением насчет матча Боб Хартли поделился на пресс-конференции.
— Не всегда игра складывается по твоему сценарию, но все же мы создали много голевых моментов, просто не смогли забить. Несколько плохих смен и плохих решений привели к голам соперника», — объяснил тренер.
Лучшего игрока матча Боб Хартли не назвал. По его мнению, на протяжении сезона все участники команды отличаются по-своему.
Напоминаем, в матче 11 октября «Локомотив» проиграл «Трактору со счётом 3:1.
