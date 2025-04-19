Получить дом бесплатно? Как оформить в собственность бесхозную недвижимость: пошаговая инструкция

Чтобы доказать свое право собственности, нужно добросовестно и открыто прожить в бесхозном доме 15 лет Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В России заброшенные дома встречаются нередко, особенно в сельской местности и дачных товариществах. Они могут пустовать годами по разным причинам: смерть владельца без наследников, отказ наследников от имущества или переезд собственника. MSK1.RU знает ответ на вопрос, которым задаются многие: можно ли оформить заброшенный дом в собственность и как это сделать законно?

Хоть это и долгий процесс, требующий соблюдения множества юридических процедур, закон дает несколько вариантов, позволяющих стать владельцем такого объекта недвижимости. Рассказываем, как это сделать.

Как определить, что дом бесхозяйный?

Перед тем как приступать к оформлению права собственности, нужно выяснить, действительно ли у дома нет хозяина. Это можно сделать несколькими способами:

обратиться в местные органы власти. В администрации поселения или города могут быть сведения о владельце дома;

запросить данные из ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости) . Можно заказать выписку на объект, чтобы узнать, есть ли у него зарегистрированный собственник;

использовать публичную кадастровую карту. Она позволяет найти кадастровый номер участка и дома;

поговорить с соседями. Иногда жители ближайших домов могут знать историю заброшенного объекта и контакты владельца или его родственников;

обращение в СНТ (если дом находится в садоводческом товариществе). Председатель СНТ может помочь с поиском владельца.

Стоит различать понятия «бесхозяйный» и «заброшенный» дом. У заброшки может быть собственник, который просто не ухаживает за своей недвижимостью.

Как оформить бесхозный дом через муниципалитет?

Если владелец не найден или отказался от собственности, можно воспользоваться официальным процессом признания дома бесхозяйным.

Шаг 1. Обращение в администрацию

Необходимо подать заявление в местную администрацию с просьбой поставить бесхозное имущество на учет. После этого в течение 15 рабочих дней объект вносят в Росреестр как бесхозяйный.

Шаг 2. Ожидание одного года

После постановки на учет начинается годичный срок ожидания. За это время может объявиться прежний владелец или его наследники. Если никто не предъявит права на дом, муниципалитет сможет подать иск в суд для признания его своей собственностью.

Шаг 3. Проведение аукциона

После признания дома собственностью муниципалитета объект выставляется на торги. Победителем становится участник, предложивший наибольшую сумму. Однако в некоторых случаях покупка возможна без аукциона, например, если дом расположен на территории СНТ и покупателем выступает член этого товарищества.

Шаг 4. Регистрация права собственности

После приобретения дома на аукционе или по иной процедуре оформляется переход права собственности в Росреестре. Новый владелец получает выписку из ЕГРН и становится полноправным собственником.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Оформление по принципу приобретательной давности

Еще один вариант — владение домом в течение 15 лет без законного собственника. Такой способ оформления собственности предусмотрен статьей 234 ГК РФ и требует соблюдения нескольких условий:

добросовестное владение. Новый владелец ухаживает за домом, оплачивает коммунальные услуги, проводит ремонт;

открытость владения. Проживание в доме не скрывается, соседи знают о новом жильце;

непрерывность владения. Дом должен находиться в фактическом владении в течение всего срока.

Как доказать приобретательную давность?

Для оформления права собственности через суд необходимо предъявить доказательства:

чеки на оплату коммунальных услуг;

акты выполненных ремонтных работ;

показания свидетелей (соседей, местной администрации);

договоры на покупку стройматериалов, электроснабжение, воду и прочие услуги.

После 15 лет владения можно обратиться в суд с иском о признании права собственности. Однако из-за срока исковой давности на деле этот процесс может занять до 18 лет.

Возможные риски и подводные камни

Неожиданный возврат владельца. Даже после регистрации права собственности предыдущий владелец может попытаться оспорить сделку в суде. Особенно если он не получал уведомления о продаже дома. Выселение при приобретательной давности. Если в течение 15 лет объявится собственник, придется покинуть дом. В лучшем случае можно потребовать компенсацию за вложения в ремонт. Долги и обременения. Иногда у заброшенного дома могут быть старые задолженности по коммунальным услугам или налогам. Перед оформлением стоит проверить такие нюансы. Сложности с кадастровым учетом. Если дом не стоит на учете в ЕГРН, придется дополнительно оформлять его технический паспорт и ставить на кадастровый учет.

Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Сколько стоит оформление заброшенного дома

Обязательные расходы:

госпошлина за регистрацию собственности — от 350 рублей (для физических лиц);

заказ выписки из ЕГРН — около 500 рублей ;

оформление кадастрового паспорта — от 2000 рублей ;

юридические услуги при оформлении документов — 10 000–30 000 рублей (при необходимости).

Дополнительные расходы:

выкуп дома на аукционе (если дом передан муниципалитету);

ремонт или снос старого здания;

компенсация затрат при возврате старого собственника (если он докажет право на дом).

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