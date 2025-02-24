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Политика Глава выставки «Россия» попала под санкции

Глава выставки «Россия» попала под санкции

Также в черном списке ЕС оказалось юрлицо проекта

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5 комментариев
Наталья Виртуозова&nbsp;— генеральный директор форума | Источник: ТАССНаталья Виртуозова&nbsp;— генеральный директор форума | Источник: ТАСС

Наталья Виртуозова — генеральный директор форума

Источник:

Главы МИД Евросоюза утвердили очередной пакет санкций против России. В черный список ЕС попали 48 физических и 35 юридических лиц.

Стало известно, что в санкционном списке оказалось АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“». Также санкции наложили персонально на генерального директора выставки Натальи Виртуозовой.

Выставка достижений «Россия» работала на ВДНХ с 4 ноября 2023 по 8 июля 2024 года. На ней представили экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Ее посетили более 18 млн человек. В дальнейшем организационный комитет по подготовке и проведению выставки преобразовали в оргкомитет Национального центра «Россия».

Также известно, что в списке санкций оказались юморист Михаил Галустян, олимпийский чемпион Никита Нагорный и другие.

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Комментарии
5
Гость
24 февраля, 15:55
это выставка о том чего не было нет и не будет
Гость
24 февраля, 15:54
Директор Потёмкинской деревни этого не ожидала???
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