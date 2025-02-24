Глава выставки «Россия» попала под санкции

Главы МИД Евросоюза утвердили очередной пакет санкций против России. В черный список ЕС попали 48 физических и 35 юридических лиц.
Стало известно, что в санкционном списке оказалось АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“». Также санкции наложили персонально на генерального директора выставки Натальи Виртуозовой.
Выставка достижений «Россия» работала на ВДНХ с 4 ноября 2023 по 8 июля 2024 года. На ней представили экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Ее посетили более 18 млн человек. В дальнейшем организационный комитет по подготовке и проведению выставки преобразовали в оргкомитет Национального центра «Россия».
Также известно, что в списке санкций оказались юморист Михаил Галустян, олимпийский чемпион Никита Нагорный и другие.