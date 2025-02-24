Глава выставки «Россия» попала под санкции

Выставка достижений «Россия» работала на ВДНХ с 4 ноября 2023 по 8 июля 2024 года. На ней представили экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Ее посетили более 18 млн человек. В дальнейшем организационный комитет по подготовке и проведению выставки преобразовали в оргкомитет Национального центра «Россия».