НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

штиль.

 768мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,15
EUR 105,76
Задержан полковник полиции
Пробка на въезд в Брагино
Огромная луна
Прогулки по Волге
Сколько стоит клюква
Гигантские грибы
Малыш умер после обморока
Неочевидные симптомы рака
Тарифы на свет
Стипендии в вузах Ярославля
Политика Дмитрий Медведев посетил Ярославскую область: что он здесь делал

Дмитрий Медведев посетил Ярославскую область: что он здесь делал

Об итогах визита федеральный чиновник сообщил на совещании

765
9 комментариев

Дмитрий Медведев посетил Ярославль

На этой неделе Ярославль посетил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. О его визите стало известно постфактум из видео с совещания по вопросам комплектования Вооруженных сил РФ контрактниками, выложенного на официальной странице Дмитрия Медведева во «ВКонтакте» 18 октября.

— Во вторник я вместе с представителями прокуратуры и Федеральной службы безопасности посетил Ярославскую область, где мы провели проверку деятельности пункта по отбору военнослужащих на контракт. Ситуация в сравнении с прошлым годом выглядит значительно лучше. Системных нарушений в учете военнослужащих не выявлено. Но отдельные проблемы присутствуют. Мы о них поговорим. Над устранением проблем, безусловно, нужно будет работать, — отметил Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев рассказал о проверке в Ярославской области

Он добавил, что на середину текущего месяца установленное годовое задание по набору контрактников выполнено на 78 процентов.

— Темпы достаточно приличные. Самое главное, чтобы не было провалов и иных проблем, связанных с комплектованием, — сообщил Дмитрий Медведев.

ПО ТЕМЕ
Дмитрий Медведев Контрактники
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
45 минут
Ждём очередной виток мобилизации, раз установленное годовое задание по набору контрактников выполнено на 78 процентов?
Гость
50 минут
Кто это?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Будто там коровы стоят». Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев — о том, почему на работе так важен туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
Родители-правокачатели и высокомерные завучи: физрук объяснил, почему сбежал из школы
Анонимное мнение
Мнение
«Лучше поехать в Сочи»: турист из России рассказал, почему не стоит выбирать для отдыха Грузию
Анонимное мнение
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране
Анонимное мнение
Мнение
Проехали вдвоем 9000 км на авто. Подруги три недели колесили по Монголии и потратили всего 150 тысяч рублей
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление