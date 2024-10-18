Дмитрий Медведев посетил Ярославскую область: что он здесь делал

Дмитрий Медведев посетил Ярославль Источник: Дмитрий Медведев / Vk.com











На этой неделе Ярославль посетил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. О его визите стало известно постфактум из видео с совещания по вопросам комплектования Вооруженных сил РФ контрактниками, выложенного на официальной странице Дмитрия Медведева во «ВКонтакте» 18 октября.

— Во вторник я вместе с представителями прокуратуры и Федеральной службы безопасности посетил Ярославскую область, где мы провели проверку деятельности пункта по отбору военнослужащих на контракт. Ситуация в сравнении с прошлым годом выглядит значительно лучше. Системных нарушений в учете военнослужащих не выявлено. Но отдельные проблемы присутствуют. Мы о них поговорим. Над устранением проблем, безусловно, нужно будет работать, — отметил Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев рассказал о проверке в Ярославской области Источник: Дмитрий Медведев / Vk.com

Он добавил, что на середину текущего месяца установленное годовое задание по набору контрактников выполнено на 78 процентов.