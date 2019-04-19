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«Друг бросил умирать на дороге»: подробности смертельного ДТП, в котором погиб 18-летний мотоциклист

Авария произошла на трассе в Ярославском районе

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Врачи не смогли спасти жизнь 18-летнего парня

Фото: УМВД по Ярославской области, страница погибшего юноши/Vk.com

Стали известны подробности ДТП в Ярославском районе, где погиб молодой мотоциклист.

Как рассказали знакомые погибшего молодого человека, второй участник ДТП — его друг. Оба вчера решили покататься.

— Оба были выпившие... Второй сбежал, как трус... Бог его накажет... Никита был самым добрым, самым красивым, умным. Любил жизнь, семью, друзей, строил планы, а теперь... — сокрушается знакомая семьи.

Дома Никиту ждала его мама. Как говорят друзья, мама в нём души не чаяла. Никита был её долгожданным сыном.

Как стало известно порталу 76.RU, второго участника ДТП позже задержала полиция. Мы уточняем у сотрудников ГИБДД обстоятельства аварии.

ДТП произошло накануне в Ярославском районе: там столкнулись мотоциклы «Стелс» и «Иж». 18-летний Никита попал в больницу, где позже скончался. А второй мотоциклист сбежал с места аварии.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Читатель
19 апр 2019 в 13:22

Оба были пьяные. Оба решили покататься. Один погиб, поэтому он"самый умный, красивый" и пр., а второй сбежал, поэтому "бог его накажет". Че за бред? Виноваты оба.

Гость
19 апр 2019 в 12:21

«Был умным...» и решил выпивши покататься на мотоцикле? Где ошибка?

Гость
19 апр 2019 в 13:13

Ну вот, естественный отбор во всей своей красе.Хорошо, что "добрый-красивый-умный мальчик", устроив пьяное ДТП, с собой на тот свет никого невиновного не прихватил.А вообще - случай хрестоматийный. Районные дороги, прав на управление мотоциклом, 300% уверен, не было ни у одного из участников ДТП, оба пьяные. Неожиданный исход "покатушек"?