«Друг бросил умирать на дороге»: подробности смертельного ДТП, в котором погиб 18-летний мотоциклист

Стали известны подробности ДТП в Ярославском районе, где погиб молодой мотоциклист.
Как рассказали знакомые погибшего молодого человека, второй участник ДТП — его друг. Оба вчера решили покататься.
— Оба были выпившие... Второй сбежал, как трус... Бог его накажет... Никита был самым добрым, самым красивым, умным. Любил жизнь, семью, друзей, строил планы, а теперь... — сокрушается знакомая семьи.
Дома Никиту ждала его мама. Как говорят друзья, мама в нём души не чаяла. Никита был её долгожданным сыном.
Как стало известно порталу 76.RU, второго участника ДТП позже задержала полиция. Мы уточняем у сотрудников ГИБДД обстоятельства аварии.
ДТП произошло накануне в Ярославском районе: там столкнулись мотоциклы «Стелс» и «Иж». 18-летний Никита попал в больницу, где позже скончался. А второй мотоциклист сбежал с места аварии.