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Происшествия Руководитель лаборатории крупного вуза в Ярославской области задержан по обвинению во взятке. Видео

Руководитель лаборатории крупного вуза в Ярославской области задержан по обвинению во взятке. Видео

Публикуем первые подробности

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23 комментария
В Рыбинске задержали руководителя и замруководителя исследовательской лаборатории технического вуза | Источник: прокуратура Ярославской области / TelegramВ Рыбинске задержали руководителя и замруководителя исследовательской лаборатории технического вуза | Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

В Рыбинске задержали руководителя и замруководителя исследовательской лаборатории технического вуза

Источник:

прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославской области вскрыли коррупционную схему в крупном техническом вузе. По информации областной прокуратуры, по делу проходит 43-летний руководитель исследовательской лаборатории и его 47-летний заместитель.

«Чиновники, используя свое служебное положение, обеспечивали заключение договоров поставок с конкретным поставщиком технологического оборудования для оснащения лаборатории по завышенным ценам, за что получили денежные средства в сумме более двух миллионов рублей», — сообщили 27 мая в пресс-службе ярославского управления СК России.

Они проходят по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с июня 2024 года по май 2025 года они получали взятки от одного из поставщиков при реализации нацпроекта «Молодежь и дети».

В Ярославской области по обвинению в коррупции задержан руководитель исследовательской лаборатории

Источник:

прокуратура Ярославской области / Telegram

По части 6 статьи 290 УК РФ может грозить штраф от трех миллионов до пяти миллионов рублей, либо лишение свободы от восьми до пятнадцати лет со штрафом и запретом занимать определенные должности до пятнадцати лет.

По данным источника 76.RU, речь идет о работе дуальной лаборатории «ПромТех», которая входит в Передовую инженерную школу Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьева.

В Передовой инженерной школе РГАТУ им. Соловьева готовят инженеров-управленцев для цифровых производств, одна из задач проекта — создание линейки малоразмерных газотурбинных двигателей различного применения. В нее входят семь дуальных лабораторий. В «ПромТехе» занимаются обработкой сложнопрофильных деталей.

«Фигуранты задержаны в результате оперативной разработки подразделения УФСБ России по Ярославской области совместно с региональным СК России по Ярославской области. <…> По месту жительства и работы фигурантов дела проведены обыски», — указали в пресс-службе СК.

Рыбинская городская прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения руководителю лаборатории. В пятницу, 23 мая, его отправили в СИЗО на два месяца. Замруководителя, который проходит как соучастник, назначили домашний арест на два месяца.

«Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой области на контроль», — указали в прокуратуре Ярославской области.

Ситуацию прокомментировали 76.RU в самом вузе.

«Университет оказывает полное содействие правоохранительным органам, инициирована внутренняя проверка», — сообщили редакции в вузе.

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Анастасия Вязигина
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Комментарии
23
Гость
27 мая, 15:02
Надо бы ещё консерваторию проверить. Наверняка рассадник коррупции.
Гость
27 мая, 15:01
Лучше расскажите о тех кто не берет на лапу и не пилит бюджет
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