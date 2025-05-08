НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

облачно, без осадков

ощущается как +6

2 м/c,

с-з.

 747мм 76%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,86
EUR 92,14
Вспыхнула старинная заброшка
Ярославцы — на ТВ
Застрял в аэропорту
Проблемы с Интернетом
Отражена атака БПЛА
Афиша выходных
Известен соперник «Локомотива»
9 мая в Ярославле
Отменили авиарейсы
Происшествия «Уже отчаяние берет». Что творится в российских аэропортах, где сотни пассажиров ждут разрешения на вылет

«Уже отчаяние берет». Что творится в российских аэропортах, где сотни пассажиров ждут разрешения на вылет

У людей сдают нервы — некоторые не могут вернуться домой уже более 30 часов

1 038
6 комментариев

В столичных аэропортах продолжаются массовые задержки рейсов

Источник:

Mash / Telegram

Столичные аэропорты возобновили работу после введения массовых ограничений из-за атак БПЛА. По последним данным Росавиации, 89% самолетов, которые были направлены на запасные аэродромы, смогли совершить посадку в местах назначения.

Тем не менее люди продолжают находиться в аэропортах в подвешенном состоянии. Рейсы задерживают, а то и вовсе отменяют. Некоторые пассажиры ждут своего вылета уже больше суток, рассказали наши коллеги из MSK1.RU.

«Уже просто отчаяние берет», — делятся пассажиры.

Женщина должна была улететь в Анталью более 30 часов назад

Источник:

читатель MSK1.RU

По данным Mash, в Шереметьево отменили уже 10 рейсов, а 12 задержали во Внуково. У многих сдают нервы: люди плачут и ругаются с представителями авиакомпаний. Некоторые вместе с детьми пытаются уснуть на полу, другие — узнать хоть какую-то информацию.

«Почему не должны лететь?! Вот самолет стоит!» — возмущаются пассажиры

Источник:

SHOT / Telegram

В полночь стартовало объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие. Оно продлится до 11 мая — при условии, что Киев будет соблюдать тишину. Вместе с тем опасность беспилотной атаки в течение ночи уже объявляли в нескольких регионах: Белгородской, Оренбургской, Курской и Рязанской областях.

ПО ТЕМЕ
Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Москва Аэропорт Домодедово Внуково Задержки рейсов Пассажиры
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
3 часа
У большинства нет денег на речку съездить. Поэтому на них плевать.
Гость
40 минут
Странно что задерживают. Ведь Верховный же перемирие объявил. Иль кто ослушался?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Белый налет на языке и жжение во рту». Стоматолог рассказала, опасны ли электронные сигареты для зубов
Ольга Альбова
Мнение
Почему сочинские фавелы не сносят? Журналист пожил в гаражах-небоскребах у моря и рассказывает, как там
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Дешевле, чем две недели в Турции». Как программист отправился в Непал и покорил Гималаи
Павел Кошкин
Мнение
Можно ли есть киви натощак? Диетолог из Ярославля развеяла 10 популярных мифов про еду и алкоголь
Евгения Жарикова
Мнение
«Вижу любой развод за версту»: эксперт рассказал, как спастись от мошенников, охотящихся за «Госуслугами»
Дмитрий Ларионов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление