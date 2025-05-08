«Уже отчаяние берет». Что творится в российских аэропортах, где сотни пассажиров ждут разрешения на вылет

Столичные аэропорты возобновили работу после введения массовых ограничений из-за атак БПЛА. По последним данным Росавиации, 89% самолетов, которые были направлены на запасные аэродромы, смогли совершить посадку в местах назначения.
Тем не менее люди продолжают находиться в аэропортах в подвешенном состоянии. Рейсы задерживают, а то и вовсе отменяют. Некоторые пассажиры ждут своего вылета уже больше суток, рассказали наши коллеги из MSK1.RU.
«Уже просто отчаяние берет», — делятся пассажиры.
По данным Mash, в Шереметьево отменили уже 10 рейсов, а 12 задержали во Внуково. У многих сдают нервы: люди плачут и ругаются с представителями авиакомпаний. Некоторые вместе с детьми пытаются уснуть на полу, другие — узнать хоть какую-то информацию.
В полночь стартовало объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие. Оно продлится до 11 мая — при условии, что Киев будет соблюдать тишину. Вместе с тем опасность беспилотной атаки в течение ночи уже объявляли в нескольких регионах: Белгородской, Оренбургской, Курской и Рязанской областях.