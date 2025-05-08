«Уже отчаяние берет». Что творится в российских аэропортах, где сотни пассажиров ждут разрешения на вылет

В столичных аэропортах продолжаются массовые задержки рейсов Источник: Mash / Telegram

Столичные аэропорты возобновили работу после введения массовых ограничений из-за атак БПЛА. По последним данным Росавиации, 89% самолетов, которые были направлены на запасные аэродромы, смогли совершить посадку в местах назначения.

Тем не менее люди продолжают находиться в аэропортах в подвешенном состоянии. Рейсы задерживают, а то и вовсе отменяют. Некоторые пассажиры ждут своего вылета уже больше суток, рассказали наши коллеги из MSK1.RU.

«Уже просто отчаяние берет», — делятся пассажиры.

Женщина должна была улететь в Анталью более 30 часов назад Источник: читатель MSK1.RU

По данным Mash, в Шереметьево отменили уже 10 рейсов, а 12 задержали во Внуково. У многих сдают нервы: люди плачут и ругаются с представителями авиакомпаний. Некоторые вместе с детьми пытаются уснуть на полу, другие — узнать хоть какую-то информацию.

«Почему не должны лететь?! Вот самолет стоит!» — возмущаются пассажиры Источник: SHOT / Telegram