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Происшествия В консульстве РФ в Марселе произошел взрыв: здание закидали зажигательной смесью

В консульстве РФ в Марселе произошел взрыв: здание закидали зажигательной смесью

Причины выясняются

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8 комментариев
На месте работают пожарные | Источник: BFMTV.comНа месте работают пожарные | Источник: BFMTV.com

На месте работают пожарные

Источник:

Возле консульства России в Марселе (Франция) произошел взрыв. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на сотрудников пожарно-спасательной службы.

Громкие звуки услышали приблизительно в 8 утра по местному времени (10:00 мск). На место прибыли около 30 сотрудников пожарно-спасательной службы. Район вокруг здания оцепили.

Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский подтвердил изданию La Marseillaise, что взрыв произошел внутри консульства.

По данным издания, никто не пострадал. Вероятно, речь может идти только о материальном ущербе, передает Valeurs Actuelles.

По одной из версий, неизвестные бросили в сад на территории консульства два сосуда с зажигательной смесью. Неподалеку от места происшествия обнаружили угнанный автомобиль.

В генконсульстве уточнили, что три взрывных устройства забросили на территорию консульства РФ в Марселе. Одно из них не взорвалось, пишет ТАСС. На территории сейчас работают саперы.

В МИД РФ уже прокомментировали ситуацию. Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе «имеют все признаки теракта». По ее словам, Франция должна провести расследование и проинформировать Москву.

Российское консульство в Марселе находится на авеню Амбруаз-Паре, в 8-м округе. Этот округ известен большим количеством консульств различных стран, включая Египет, Тунис, Армению и Сан-Томе и Принсипи.

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Взрыв Марсель Консульство Зажигательная смесь МИД
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Комментарии
8
Гость
24 февраля, 12:20
Ставим галочку франции. И вообще давно уже пора действовать по принципу "мне ничего не надо, лишь бы у тебя ничего не было." Всё равно на одних макаронах сидим, ничего не изменится, разве Москвичам придётся перейти на региональный образ жизни, но им полезно будет, зато недружелюбных соседей быстро поубавится. А то сидят на российских ресурсах и вякают.
Гость
24 февраля, 13:00
Это Европа, детка
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