В консульстве РФ в Марселе произошел взрыв: здание закидали зажигательной смесью

На месте работают пожарные Источник: BFMTV.com











Возле консульства России в Марселе (Франция) произошел взрыв. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на сотрудников пожарно-спасательной службы.

Громкие звуки услышали приблизительно в 8 утра по местному времени (10:00 мск). На место прибыли около 30 сотрудников пожарно-спасательной службы. Район вокруг здания оцепили.

Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский подтвердил изданию La Marseillaise, что взрыв произошел внутри консульства.

По данным издания, никто не пострадал. Вероятно, речь может идти только о материальном ущербе, передает Valeurs Actuelles.

По одной из версий, неизвестные бросили в сад на территории консульства два сосуда с зажигательной смесью. Неподалеку от места происшествия обнаружили угнанный автомобиль.

В генконсульстве уточнили, что три взрывных устройства забросили на территорию консульства РФ в Марселе. Одно из них не взорвалось, пишет ТАСС. На территории сейчас работают саперы.

В МИД РФ уже прокомментировали ситуацию. Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе «имеют все признаки теракта». По ее словам, Франция должна провести расследование и проинформировать Москву.