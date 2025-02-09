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Происшествия «Ситуация очень серьезная»: спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске

«Ситуация очень серьезная»: спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске

Об ухудшении здоровья коллеги рассказал Дмитрий Губерниев

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1 комментарий
Что случилось с комментатором&nbsp;— не уточняется | Источник: Mash / TelegramЧто случилось с комментатором&nbsp;— не уточняется | Источник: Mash / Telegram

Что случилось с комментатором — не уточняется

Источник:

Известный спортивный комментатор Роман Скворцов попал в одну из больниц Новосибирска. Об этом в своем Telegram-канале заявил его коллега Дмитрий Губерниев.

— Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска. Ситуация серьезная. Очень надеюсь на профессионализм врачей и на могучий организм Романа Скворцова, — написал комментатор.

Роману Скворцову 49 лет, он работает на «Матч ТВ» комментатором баскетбольных и хоккейных матчей. Четырехкратный лауреат премии «Голос спорта». Член Ассоциации спортивных комментаторов России.

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин в своем Telegram-канале подтвердил, что Романа Скворцова госпитализировали.

— Мы на связи со всеми местными компетентными органами и окажем всю необходимую помощь, — отметил Тащин.

Что именно привело к ухудшению здоровья комментатора — не уточняется. В пресс-службе Минздрава Новосибирской области от комментариев отказались, сославшись на закон о персональных данных. НГС обратился за комментарием в МВД по региону.

8 и 9 февраля на «Сибирь-Арене» проходил Матч звезд КХЛ. Роман Скворцов комментировал игру в первый день спортивного праздника.

Обновлено:

Дмитрий Губерниев написал, что Роман Скворцов пришел в сознание. Состояние комментатора стабилизировалось, однако какое-то время ему придется провести в стационаре.

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Комментарии
1
Гость
32 минуты
а вот Губерниев ведущий Гослото счастлив и здоров, наверное честно вёл и правду нам говорил? или с охраной ходит?
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