«Ситуация очень серьезная»: спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске

Что случилось с комментатором — не уточняется Источник: Mash / Telegram











Известный спортивный комментатор Роман Скворцов попал в одну из больниц Новосибирска. Об этом в своем Telegram-канале заявил его коллега Дмитрий Губерниев.

— Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска. Ситуация серьезная. Очень надеюсь на профессионализм врачей и на могучий организм Романа Скворцова, — написал комментатор.

Роману Скворцову 49 лет, он работает на «Матч ТВ» комментатором баскетбольных и хоккейных матчей. Четырехкратный лауреат премии «Голос спорта». Член Ассоциации спортивных комментаторов России.

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин в своем Telegram-канале подтвердил, что Романа Скворцова госпитализировали.

— Мы на связи со всеми местными компетентными органами и окажем всю необходимую помощь, — отметил Тащин.

Что именно привело к ухудшению здоровья комментатора — не уточняется. В пресс-службе Минздрава Новосибирской области от комментариев отказались, сославшись на закон о персональных данных. НГС обратился за комментарием в МВД по региону.

8 и 9 февраля на «Сибирь-Арене» проходил Матч звезд КХЛ. Роман Скворцов комментировал игру в первый день спортивного праздника.