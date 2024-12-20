«Напоминает фильм ужасов». Что происходит в Анапе после того, как в море затонули танкеры с тысячами тонн мазута

Чтобы мазут лучше отмывался, птиц обсыпают крахмалом Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Мужчина с широкой лопатой сгребает с набережной песок, который принесло ветром на Центральный пляж Анапы. По деревянному помосту к воде подходят немногочисленные туристы, чтобы сфотографировать арт-объект с надписью «Море». Несколько женщин в белых защитных костюмах, идущих в сторону моря, сильно выбиваются из общей умиротворяющей картины зимней Анапы.

— Здесь тоже есть разлив? Мы немного прошлись, песок выглядит чистым, — спрашиваем у них.

— Он только кажется чистым, когда вы сядете в машину, вы сразу почувствуете сильный запах от обуви. А мазут собирают чуть дальше, — отвечают женщины и быстрым шагом уходят на пляж.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, которые перевозили более 9000 тонн мазута. Сколько оказалось в море, до сих пор неизвестно, но прогнозы неутешительные. Экологи говорят минимум о 3000 тонн, но официальных данных нет до сих пор.

Журналисты 93.RU Валерия Дульская и Дарья Паращенко отправились на побережье и своими глазами увидели масштабы трагедии.

Попытаемся сами спасать своих птиц

Одними из тех, кого сильней всего затронула катастрофа, стали пернатые обитатели побережья. Тысячи птиц оказались в нефтяной ловушке — от клюва до лап покрытые мазутом, они не имеют шансов на спасение без помощи человека.

В таком виде птицы попадают в руки волонтерам Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











В анапском селе Витязево организовали волонтерский центр, куда можно привезти гуманитарную помощь. В том же здании расположили и пункт помощи птицам: волонтеры руками отмывают их от мазута. Однако уже к обеду животных перевозят в другое место. Как рассказала одна из сотрудниц, всё дело в очень сильном запахе, из-за которого людям трудно дышать.

Штаб находится на автомойке, которую временно переоборудовали. Его координирует кубанский эколог Евгений Витишко. Он объяснил журналисту 93.RU, что центр пришлось организовать самостоятельно, потому что «муниципалы не захотели с нами в одном помещении находиться».

Птиц переселили в автомойку, где нет горячей воды Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











— Здесь проблемы возникли с горячей водой, со столами, там, конечно, всего было достаточно [речь о центре на улице Черноморской, 120, где изначально отмывали птиц]. Слава богу, не холодно, но плохо, что горячей воды нет. Справляемся кипятильниками, — рассказывает Витишко.

По оценкам эколога, центр будет работать около недели. За первые полдня туда привезли около 30 птиц, часть из них были уже отмыты. Некоторые животные в плохом состоянии. В планах отвезти птиц в Краснодар, затем, возможно, в Ставрополь. К вечеру 19 декабря число птиц увеличилось до 247. К сожалению, 17 из них погибли.

— Система была отработана еще в 2007 году, тогда международные организации руководили процессом. Сейчас мы попытаемся сами спасать своих птиц, — добавил эколог.

Евгений Витишко координирует работу штаба по спасению птиц Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











В дальних углах автомойки на два бокса расставили столы, на которых отмывают птиц. Они все черные и испуганные, почти не издают никаких звуков. У некоторых перевязаны клювы, чтобы интоксикация не пошла дальше. Птиц здесь называют не иначе как пациентами, с ними работают не только волонтеры, но и квалифицированные ветеринары.

— Я практикующий адвокат из Новороссийска. Сегодня был свободный день, поэтому решила приехать помочь. Я очень люблю животных и не смогла пройти мимо трагедии, — рассказывает одна из волонтерок, прижимая к груди птицу в полотенце.

Люди искренне радуются каждой спасенной птице Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Около десятка человек суетятся, принимают гуманитарную помощь, раскладывают вещи. Другие в это время заняты с пернатыми пациентами: их обсыпают картофельным крахмалом и обмывают водой, стараясь тщательно промыть перья. Для этого используют чистящие средства для мытья посуды. Женщины, которые чистят птиц, работают в респираторах — в боксах стоит очень сильный запах мазута, от которого уже через несколько минут начинает раскалываться голова.

— Кому птиц отдавать? Я двух нашла в Благовещенской, они беспокойные, — кричит женщина из внедорожника на парковке.

Птицам перематывают клюв, чтобы они не пытались чистить себя сами и не отравились Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Подхожу к ней, забираю одну из коробок с дырочками для воздуха, перемотанную малярной лентой. Птицу внутри не видно, но коробка трясется в руках — измученная птаха мечется из угла в угол, раскачивая бокс. Внутри помещения нам указывают, где оставить птиц — им помогут, как только закончат с текущими пациентами.

— Сейчас на всех основных точках большие пятна мазута собрали, но их много в отдаленных местах. Туда сложно дойти пешком в такой ветер, только на большой машине, — объясняет женщина, которая привезла птиц, — я нашла их как раз там.

Пока денег и волонтеров в центре достаточно, сейчас главный вопрос: пойдет ли пятно дальше в направлении Утриша. Там гнездится большое количество птиц. Также непонятно, попадут ли нефтепродукты в Динской и Таманский заливы, расположенные очень близко к Керченскому проливу, где затонули танкеры. Если это случится, то там придется тоже открыть подобный центр, потому что пострадавших птиц станет еще больше.

Витишко вспоминает, что в 2007 году, когда случилась похожая катастрофа с выбросом нефтепродуктов, так и не удалось получить какие-либо объективные цифры о степени загрязнения Черного и Азовского морей. Вероятно, в этот раз ситуация может повториться.

В таком виде птицы попадают к волонтерам Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» в своем телеграм-канале рассказал, что пока что известно об одной погибшей молодой азовке. Но тяжелые последствия могут наступить и позднее, когда у млекопитающих накопятся токсины, снизится иммунитет. Это приведет к развитию болезней и вспышкам инфекций. Специалисты говорят, что от нефтепродуктов у дельфинов может быть острая интоксикация, ожоги кожи и слизистых.

Весь берег усыпан дохлой птицей

— Ураган был такой страшный, что крыши на домах сносило. Потом, когда ветер утих, увидели в море часть кормы одного из сухогрузов, а сама вода от мазута была черная как смоль. Весь берег был усыпан дохлой птицей. Жуткое зрелище. Через несколько месяцев к берегу прибило труп одного из моряков. Я его сам вытаскивал из воды. Парень совсем молодой был, — вспоминал трагедию 2007 года Александр, живший тогда в Порт-Кавказе.

Фото танкера, разломившегося в 2007 году Источник: 23.mchs.gov.ru











Ноябрь 2007 года. В районе косы Тузла в Керченском проливе во время шторма с ветром 32 метра в секунду пополам разломило танкер «Волгонефть-139». Нос остался на якоре, а кормовая часть с матросами начала дрейфовать и села на мель. Тогда в воде оказалось около 2 тысяч тонн мазута. Всего за один день затонули пять судов, в том числе перевозивших серу, что вызвало настоящую экологическую катастрофу.

— Масштабы бедствия очевидны. Надо работать засучив рукава всё время, пока будет позволять погода. Кубань получила проблему, которая будет нас беспокоить и в этом году, и в следующем, а может быть, и дальше. Такова цена халатности отдельных людей, — цитировала газета «Тамань» Александра Ткачева, который на тот момент был губернатором края.

Архивные кадры МЧС 2007 года Источник: 23.mchs.gov.ru











История повторилась 17 лет спустя, воскресным днем 15 декабря суда «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. Тысячи тонн мазута оказались в воде и уже через два дня достигли берегов Анапы.

Шторм в море был настолько сильным, что водолазы не могли спуститься к затонувшим судам. Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов объяснил, что 19 декабря погода улучшилась, а значит, специалисты наконец смогут провести первое детальное обследование и выяснить, продолжается ли утечка нефтепродуктов.

«Волгонефть-212» спустил на воду 15 декабря 1969 года Волгоградский судостроительный завод — ровно через 55 лет он затонул. Танкер прописан в порту Санкт-Петербурга, последний раз он прошел проверку в июле 2024-го. «Волгонефть-239» чуть новее, его построили в 1973 году, на момент крушения танкеру был уже 51 год. По данным реестровой книги Российского речного регистра, у судна не было документов на плавание.

В день крушения в проливе организовали спасательную операцию, чтобы помочь экипажам кораблей. Погиб один человек, остальных успели снять с судов. Сейчас следствие задержало капитанов танкеров, им предъявили обвинение по ч. 1, 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа).

Вязкий мазут проникает глубоко в песок Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Помогаем нашей планете, нашему городу, нашему морю

Пока официальные органы ищут виновных, простые люди вступают в борьбу за побережье и его обитателей.

— Мы сами из Витязево, увидели сообщения и приехали помочь. Увидели людей, нам дали мешки, лопаты. Мы были здесь вчера утром, никого не было. Запах был, но пятен нет, — рассказывает женщина, которая с мужем приехала к морю.

В Благовещенской разместили оперативный штаб Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Вся береговая линия в селе Витязево усыпана белыми и черными мешками. Это выглядит жутко и напоминает фильмы ужасов: местами прямо из мешков вытекает черная зловонная жижа. В отличие от Центрального пляжа дышать в Витязево очень сложно: там стоит стойкий запах бензина. В основном волонтеры работают без спецзащиты, в обычной одежде, без респираторов.

Сильный ветер разносит песок, который прикрывает мелкие пятна. Из-за этого на подошве резиновых сапог остается мазут даже тогда, когда кажется, что идешь по чистому песку. На пляже сотни людей, в основном мужчин, которые убирают лопатами мелкие черные пятна.

Сколько мазута оказалось в море, никто не знает Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











— Мы из Каневского района, от организации. С утра здесь, в начале третьего выехали и вот работаем. Когда будем уезжать, не знаю. Может, другие будут приезжать, пока не знаю, — рассказывает мужчина в рваных джинсах и высоких резиновых сапогах, отдыхающий возле палатки.

Палатки для обогрева и отдыха разбили сразу на нескольких участках — тысячи человек работают на всём побережье от Тамани до Анапы, а также в Темрюкском районе на Азовском море. Внутри можно согреться, ведь на улице дует сильный ветер, а воздух прогрелся всего до +5 °С. Там же можно поесть и выпить горячий чай.

Выглядит как кадр из фильма ужасов Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











— Мы тут с 9 утра из Гайкодзорской ЦКС. Помогаем нашей планете, нашему городу, нашему морю, — делится молодая женщина, собирающая мазут, — в этом районе уже не видим, приходит или нет, но с волнами всё поднимается. Много нефти вылилось в море.

Чуть поодаль сильно выделяется группа молодых парней. Большинство мужчин тут одеты в камуфляжные костюмы, в то время как на этих парнях черные форменные бушлаты с золотыми пуговицами. Это курсанты морского училища имени Ушакова из Новороссийска. Ребят отправили устранять последствия, как они говорят, по желанию.

«Целый день кверху жопами простояли»

В станице Благовещенской развернули оперативный штаб, куда приехал губернатор Вениамин Кондратьев и мэр Анапы Василий Швец. Здесь большое сосредоточение техники и сотрудников МЧС. А еще на песке до сих пор тут видны огромные черные пятна. Ветер тут гораздо сильнее, чем в Витязево — дойти до штаба оказалось непростой задачей.

— Мы местные жители, приехали помогать. На мой взгляд, что бы там ни говорили, всё очень плохо. Потому что ветром сдуло этот мазут и он мелкими брызгами, мелкой фракцией, разнесся по всему пляжу. И приходится это убирать не лопатами, а руками. Мы сегодня целый день, извините, кверху жопами простояли, — рассказывают две местные жительницы на парковке, собираясь уезжать домой.

Иногда приходится снимать несколько слоев песка Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











В Анапе очень широкие пляжи: несколько сотен метров. Мазут разнесло очень далеко, мелкие пятна есть даже вдали от воды. Это и есть главная сложность: чтобы их убрать, приходится снимать верхний слой песка. Всё, что снимают, помещают в мешки, которые потом вывозят тракторы. Работа очень сложная физически, особенно в плохую погоду и сильный ветер.

— Мы тут до вечера, на один день, пока так сказали. Что тут оценивать, вы как думаете? Тысячи тонн, всё в море. Сколько надо убрать песка, по-вашему? Мы черпаем, а мазут внизу. Вон выгребли 10 сантиметров, — возмущается один из бюджетников, который приехал из другого района. — Убирать надо, местные жители ждут только курортного сезона, чтобы деньги снимать, а убирать должны другие.

— Неправда, мы к людям подходили, здесь много местных жителей, — возражаю мужчине. В ответ он пожимает плечами и ничего не говорит.

Весь пляж усыпан мешками Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Все мешки потом вывезут на специализированный полигон, где их должны утилизировать под контролем экологов. Тогда и можно будет оценить, сколько же мазута в итоге собрали. Сейчас удалось вывезли более 850 тонн песка с нефтепродуктами, очищено 10 километров пляжа. Кипит работа и в волонтерском центре, где продолжают спасать птиц.

— Их надо каждые два часа кормить полисорбом и с определенной частотой закапывать им глазки. К утру отмытые вчера птицы уже ожили и пытаются выбраться из коробок, — пишет эколог Витишко в своем телеграм-канале. — Настроение хорошее. Всё есть, кроме пеленок. Их всегда не хватает. Но больше всего не хватает ветеринаров. Ребята уже двое суток без сна.

Сейчас у моря работают люди разных возрастов Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Если вы хотите помочь, можно обратиться в единый волонтерский штаб в Витязево на улице Черноморской, 120б или в пункт по спасению птиц на улице Черноморской, 2. Вот некоторые контакты волонтеров из чатов для помощи, чтобы уточнить важную информацию:

+7 929 848-14-70 — Юлия, координирует, куда везти птиц;

+7 989 232-10-23 — Александр, Единый волонтерский штаб на Черноморской, 120б;

+7 918 188-56-41 — Евгений Витишко, координирует административные моменты в штабе по спасению птиц на Черноморской, 2;

+7 953 510-49-11 — Ксения Высоцкая, гуманитарная помощь и птицы в Анапе, общие вопросы;

+7 981 825-69-90 — Дина Юрченко, срочная ветконсультация, вопросы по здоровью птиц и медикаментам.

Также для добровольцев действует телеграм-чат «Анапа. Волонтеры моря» — там есть вся актуальная информация. Также действует неофициальная группа «Разлив нефти в Черном море», где люди самостоятельно координируются для помощи.

Сейчас волонтерам больше всего нужны респираторы, спецодежда, перчатки, лопаты и мешки. Для спасения птиц нужны пеленки.

Отмытая птица на руках у волонтера Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Через руки волонтеров прошли уже сотни птиц Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Штаб по спасению птиц разместился в автомойке Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











На такие мелкие частицы распадается мазут Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Местами мазут очень сложно убирать Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Один из этих ребят приехал из Екатеринбурга в гости, но не смог пройти мимо беды Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











На побережье тысячи людей Источник: Дарья Паращенко / 93.RU









