В твороге известного производителя нашли опасное вещество. Оно действует на печень и желудок

В твороге известного производителя нашли опасное вещество Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

Россельхознадзор обнаружил в твороге двух известных белорусских производителей альбендазола сульфон — токсичный продукт распада ветеринарного препарата от глистов. Проверка затронула продукцию ЗАО «Смолевичи Молоко» и ОАО «Савушкин продукт», которые входят в группы «Серволюкс» и «Санта».

Опасное вещество попадает в молоко, если коров лечили антигельминтными средствами, но не выдержали положенный срок после обработки. Химия остается в сырье, а при переработке в творог она никуда не девается.

Для человека это серьезная угроза. Альбендазола сульфон способен вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, аллергию и негативно влиять на состав крови, предупредили россиян в Россельхознадзоре. Особенно опасно вещество для печени — оно повышает уровень ферментов органа, что говорит о токсическом поражении при регулярном употреблении зараженного творога.