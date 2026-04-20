НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +15

0 м/c,

 749мм 94%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,03
EUR 88,89
Восемь человек пострадали в ДТП
Как из-за маркетплейсов изменилась розница
Здесь был Пушкин
Афиша на выходные
Почтальон развозит посылки на лодке
Тур на теплоходе
Малыш погиб в ДТП
Где собирать грибы
Здоровье В твороге известного производителя нашли опасное вещество. Оно действует на печень и желудок

В твороге известного производителя нашли опасное вещество. Оно действует на печень и желудок

Россельхознадзор проверил несколько марок молочного продукта

2 545
В твороге известного производителя нашли опасное вещество | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RUВ твороге известного производителя нашли опасное вещество | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

В твороге известного производителя нашли опасное вещество

Источник:

Екатерина Тычинина / 74.RU

Россельхознадзор обнаружил в твороге двух известных белорусских производителей альбендазола сульфон — токсичный продукт распада ветеринарного препарата от глистов. Проверка затронула продукцию ЗАО «Смолевичи Молоко» и ОАО «Савушкин продукт», которые входят в группы «Серволюкс» и «Санта».

Опасное вещество попадает в молоко, если коров лечили антигельминтными средствами, но не выдержали положенный срок после обработки. Химия остается в сырье, а при переработке в творог она никуда не девается.

Для человека это серьезная угроза. Альбендазола сульфон способен вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, аллергию и негативно влиять на состав крови, предупредили россиян в Россельхознадзоре. Особенно опасно вещество для печени — оно повышает уровень ферментов органа, что говорит о токсическом поражении при регулярном употреблении зараженного творога.

Россельхознадзор уже ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении обеих компаний. Ведомство направило уведомления в ветеринарную службу Белоруссии с требованием принять меры и не допускать подобных нарушений впредь.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ХаритоноваАнастасия Харитонова
Анастасия Харитонова
Корреспондент MSK1.RU
Россельхознадзор Творог Проверка Продукты
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
21 апреля, 07:15
Надо же, как беларусь так прополоскали, как свои так название фирмы/кафе не указывают. На заказ очень смахивает.
Гость
20 апреля, 21:12
Давно уже печем свой хлеб, делаем свой йогурт и творожок
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Выбор цвета — часть жесткого контроля». Психолог разнесла «бежевых мам»
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Нужно переводить чиновников на удаленку из-за дефицита бензина — мнение экономиста
​Рустем Шайахметов
Колумнист
Мнение
«Нежелание вмазать воспринималось с подозрением». Как алкоголизм в России превратился в культ и куда уходит сегодня
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Журналист перестал платить за мобильный интернет — почему и как изменилась его жизнь
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Рекомендуем