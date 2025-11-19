За 10 лет зарплата только снижается. Как российские медики оказались в тупике и что делать

Медсестер не хватает во всех больницах и поликлиниках Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Минздрав рассказывает о модернизации здравоохранения и повышении доступности медпомощи. И если врачи еще хоть как-то могут прокормить себя, то реальное положение среднего медперсонала в России, мягко говоря, далеко не самое оптимистичное.

Некоммерческий проект «Если быть точным» подсчитал (на основе официальной статистики!): за последние десять лет, в то время как реальные доходы врачей демонстрировали впечатляющий рост, зарплаты медсестер, фельдшеров и других специалистов среднего звена стагнировали. А в ряде регионов и вовсе снизились.

Реальные зарплаты врачей в России выросли почти вдвое — с 64 до 121 тысячи рублей с ростом в большинстве регионов в 1,5–2 раза (исключением стала лишь Ингушетия с ростом всего в 1,2 раза). У среднего медперсонала всё намного хуже. Его реальные доходы сократились: если десять лет назад средняя зарплата составляла 64 тысячи рублей, то сегодня она упала до 61 тысячи рублей.

В 44 регионах рост доходов среднего медперсонала едва достиг 10–30%, а в 40 регионах зафиксировано прямое падение. Ситуация усугубляется даже в столице: в Москве реальные зарплаты медсестер снизились на 10%, тогда как доходы врачей за тот же период выросли в 1,6 раза.

Думаю, никто из читателей не удивится: столь низкие доходы приводят к массовой текучке кадров. Каждая пятая медицинская сестра в России увольняется уже в первый год работы. В некоторых регионах этот показатель достигает катастрофических 40%.

Самые высокие показатели текучки в Тыве (42%), на Алтае (41%) и в Калмыкии (34%). Для сравнения: средний показатель по стране составляет около 15%. Это означает, что система подготовки кадров, в которую вкладываются ресурсы, не в состоянии удержать квалифицированный персонал в отрасли.

Что делать?! MSK1.RU спросил экспертов.

«Нет ничего важнее доступности бесплатной медпомощи»

Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВЩОУЗ) Гузель Улумбекова выступает за принципиальное повышение оплаты труда медицинских работников, особенно среднего звена.

Низкие зарплаты являются основной проблемой в медицинском секторе, вынуждая средний медперсонал работать на 1,5–2 ставки, говорит Улумбекова. Эта работа крайне тяжела, ответственна и эмоционально истощающа, но текущая оплата труда не компенсирует затраты.

Для исправления ситуации, считает Улумбекова, необходимо принципиальное повышение оплаты труда. И особенно его окладной части. Ранее предлагалось, чтобы базовый оклад среднего медработника (на одну ставку, 40 часов в неделю) составлял не менее 2–2,5 МРОТ в зависимости от специализации, с последующим добавлением региональных коэффициентов и стимулирующих выплат.

Но чтобы реально это предложение заработало, нужно увеличивать фонды оплаты труда в медицинских организациях. Доходы медорганизаций, напомним, формируются из средств ОМС, регионального и федерального бюджетов, а также платных услуг (около 10%). Расширение платных услуг невозможно из-за программы госгарантий бесплатной медпомощи. Следовательно, необходимо увеличить финансирование из ОМС или бюджетов (в основном федерального, так как большинство регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, не могут такое потянуть), говорит эксперт.

Улумбекова вспоминает, что раньше в России выступали за увеличение расходов на бесплатную медицинскую помощь, когда бюджетные возможности позволяли это. Сегодня расходы на здравоохранение в стране составляют около 3–3,5% ВВП. Поставленная федеральными властями цель — к 2030 году поэтапно довести эту цифру до 5% ВВП, причем основная часть этих средств должна была пойти на повышение и выравнивание зарплат всех категорий медработников по регионам.

И всё равно, кстати, даже при таком повышении доли здравоохранения в ВВП Россия будет сильно отставать от других стран. Даже тех, где, по мнению обывателей, сугубо «частная медицина». Скажем, в США к 2031 году здравоохранение должно занять почти пятую часть (!) в структуре экономики.

«Не будет этого [повышения фонда оплаты труда], не будет качества медицинской помощи, не будет доступности. Мы с пониманием относимся к нынешним бюджетным возможностям. Но сейчас нет ничего важнее доступности бесплатной медицинской помощи. Как для гражданских, так и для военных. Военная система медпомощи за счет бюджета финансируется. Но потом ведь долечивание происходит в гражданской системе. И потому тоже нужны дополнительные средства», — говорит Улумбекова.

«Люди просто перестанут поступать в медицинские институты»

Президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин говорит, что не все проблемы можно решить только вливанием денег. По его мнению, во-первых, нужно законодательно закрепить ответственность региональных властей за повышение зарплат медиков (чего сегодня нет). Во-вторых, ужесточить контроль за медучреждениями, где врачи вынуждены откровенно навязывать коммерческие услуги в ущерб бесплатным для пациента.

По мнению Гальперина, такое навязывание прямо противоречит федеральному закону «О защите прав потребителей», который прямо запрещает устанавливать в отношении одного вида товаров (работ, услуг) различные цены вне зависимости от каких-то условий, будь то форма оплаты или, например, наличие или отсутствие «свободных» специалистов.

«Большинство медиков не получает такую зарплату, которая была предписана майским указом президента. Хотя все региональные Минздравы отчитались о выполнении указа», — констатирует Гальперин.

Врач говорит, что сейчас медикам даже не стоит верить обещаниям огромных зарплат, которые частные и государственные клиники размещают на популярных HR-порталах. Обещать могут зарплаты и 150–200 тысяч рублей в месяц, но по факту оказывается, что врач в окладной части получает очень небольшую сумму, а остальное обязан заработать сам, в том числе навязывая коммерческие медицинские услуги. И это искажает саму суть здравоохранения.

Попыткой заткнуть кадровые дыры в здравоохранении (которые возникли именно из-за сверхнизких зарплат и дисбаланса между регионами) стал закон об обязательной отработке выпускников медвузов. Гальперин, правда, сомневается, что закон будет работать эффективно.

«Врачам, если их будут посылать на отработку, должны быть даны какие-то дополнительные гарантии, дополнительные оплаты и так далее, но в законе я этого не увидел. В ближайшие пару лет, когда будут выпускаться нынешние студенты, действительно дыры какие-то кадровые, может быть, слегка заткнут. Но дальше это всё закончится, потому что люди перестанут поступать просто в медицинские институты», — говорит эксперт.