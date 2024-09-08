Носки кажутся тугими: 5 признаков, когда почкам срочно нужна помощь

Если часто отекаете, повышается давление и пропали силы — возможно, проблема кроется в почках Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











«А они у меня не болели!» — часто слышат врачи от пациентов. И не зря предупреждают о том, что почки умирают молча. Медики советуют насторожиться при появлении болевых ощущений. О том, что это за симптомы и куда бежать, если вдруг обнаружили их у себя, рассказывает Доктор Питер.

По мнению врача-нефролога Дарьи Садовской, стоит начинать волноваться, если побаливают поясница или низ живота. Так происходит при мочекаменной болезни или при инфекции мочевыводящих путей, например цистите — дают о себе знать механические препятствия в почках.

Дарья Садовская — врач иммунолог — нефролог, кандидат медицинских наук. Работает с пациентами по всему земному шару: от Калининграда до Сингапура

Самое страшное заболевание почек, которое может навсегда лишить органа и возникнет перспектива пожизненного гемодиализа или трансплантации, — хроническая почечная недостаточность. Она обычно протекает совсем без болей. Так может продолжаться вплоть до момента, пока почки не откажут. Иногда пациенты узнают о том, что они перестали работать, случайно на приеме у врача: пришли на консультацию после работы, а им, оказывается, уже срочно нужен гемодиализ.

Как понять, что почкам плохо

По словам Дарьи Садовской, есть симптомы, на которые люди могут годами не обращать внимания — они не такие заметные, как боль, и не мешают жить. Но стоит быть внимательнее к себе, тогда можно вовремя заподозрить неладное, обратиться к врачу и пройти обследование.

Специалист перечислила пять сигналов организма, которые могут говорить о нарушениях в работе почек.

1. Отеки

Почечные отеки могут появляться в разных частях тела, но чаще всего они случаются на лице и особенно на веках, из-за того что в этом месте очень тонкая кожа.

По степени выраженности отеки тоже бывают разные. Как едва заметные — например, след от резинки носков на ногах, так и сильные — такие, что мешают ходить. По мере прогрессирования проблем с почками отечный синдром нарастает.

— Резкое появление сильно выраженных отеков характерно для дебюта многих почечных заболеваний. При этом стоит четко понимать, что отеки — неспецифический симптом для патологии почек. Даже в случае последней стадии почечной недостаточности необязательно бывают отеки. Кроме того, вместе с нарушениями работы почек отеки встречаются при множестве других не менее серьезных заболеваний. Чтобы выявить их истинную причину, требуется обследование, — добавляет Дарья Садовская.

2. Расстройства ЖКТ

При ухудшении работы почек в организме естественным образом будут накапливаться токсичные вещества, что в итоге приводит к потере аппетита, тошноте, рвоте и другим расстройствам пищеварения. Интоксикация может сопровождаться зудом кожи и слизистых.

3. Повышение давления

Высокое артериальное давление — не всегда про гипертонию и сосуды. Оно также может быть симптомом заболевания почек, особенно у молодых людей.

— Гипертония сама по себе фактор риска почечной недостаточности. Следовательно, повышенное артериальное давление приводит к повреждению почек, а почечная дисфункция, в свою очередь, к ухудшению течения гипертонической болезни. В любом случае контроль кровяного давления обязателен, — уточняет нефролог.

4. Анемия

Почки непосредственно участвуют в работе нашей кроветворной системы. Именно в почках вырабатывается эритропоэтин — гормон, который обеспечивает нормальный уровень гемоглобина в крови.

Уменьшение синтеза эритропоэтина в почках, если их работа нарушается, ведет к анемии, для которой характерны:

слабость;

быстрая утомляемость;

бледность кожи;

выпадение волос;

ломкость ногтей.

И хотя анемия тоже не специфический симптом почечной недостаточности, иногда длительное снижение гемоглобина в крови — единственный признак нарушения работы почек. По словам врача, характерная черта, указывающая на то, что это отклонение, напрямую связано с функцией почек, — неэффективность стандартной терапии при лечении анемии.

5. Проблемы с мочеиспусканием

При походе в туалет «по-маленькому» важно обращать внимание на консистенцию и цвет мочи. Если вы замечаете в ней пену, кровь, гной или другие примеси, как можно быстрее обратитесь к врачу и сдайте анализы.

Уменьшение количества мочи и редкие походы в туалет тоже могут указывать на проблемы с почками.

Не поленитесь, сдать анализы Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Какие анализы сдавать

Отклонения в работе почек можно выявить с помощью УЗИ органа, его желательно проходить раз в год. Также нарушения можно заподозрить по лабораторным анализам: общему анализу мочи, общему клиническому и биохимическому анализу крови.

Нефролог объяснила, на какие показатели надо обращать внимание в первую очередь.

Общий анализ мочи

Белок . В норме потеря белка составляет 40-80 мг в сутки. Если же выделение белка превышает 150 мг в сутки, речь идет о так называемой протеинурии. Но не стоит сразу пугаться. Очень часто белок в большем количестве выделяется при других состояниях, не связанных с болезнями почек: при лихорадке, повышенной физнагрузке, стрессе, инфекциях, обезвоживании организма. В этих случаях появление белка в анализе мочи будет временным и в незначительном количестве. Для исключения ошибки анализ надо пересдать, а при повторном обнаружении повышенного уровня белка — сдать анализ на общий белок в суточной моче.

Эритроциты. В норме у здорового человека в моче определяется не более 1 эритроцита на 10–12 полей зрения. Превышение этого количества вполне может считаться нормой, если бывает эпизодически — например, при интенсивной физической нагрузке. Когда эритроциты присутствуют в моче постоянно и их становится более трех в поле зрения, а также обнаруживаются компоненты гемоглобина, это состояние называют гематурией. В этом случае важно обнаружить причину и источник появления эритроцитов — связаны они именно с почками или нет. Помочь в этом сможет определение вида выделяемых эритроцитов, они могут быть измененными или неизмененными. Для исключения ложноположительного результата надо повторить общий анализ мочи, а в случае наличия эритроцитов — провести их микроскопию для уточнения вида.

Анализ крови

Креатинин. Это остаточный продукт, который образуется в мышцах. Он входит в цикл, обеспечивающий наш организм энергией, и вырабатывается в организме в постоянном количестве. Почти весь креатинин выделяется почками, поэтому повышение его концентрации в крови — весьма точный показатель, что орган работает с нагрузкой. Но не стоит забывать, что креатинин напрямую зависит от общей массы тела человека, количества мышечной массы, пола, возраста, пищевых привычек (например, он ест много белковой пищи). Поэтому уровень креатинина часто колеблется от анализа к анализу, и при получении результата доктор должен учитывать много факторов, предшествующих его сдаче.

Мочевина. Повышение мочевины в сыворотке крови также характерно для заболеваний почек. Мочевина участвует в белковом метаболизме, синтезируется в печени, фильтруется в почках, а затем ими же выводится. Повышение уровня мочевины характерно при разрушении белков и повреждении почек. Если человек употребляет много белковой пищи, мочевина будет повышаться. Также данный показатель имеет свойство расти при лихорадке, нарушении гормональной функции надпочечников и при других состояниях. Снижение же уровня мочевины в крови характерно при заболеваниях печени. Важно: только по уровню мочевины в крови нельзя судить о повреждении почек, этот показатель смотрят вместе с уровнем креатинина в сыворотке крови.

Откажитесь от фастфуда, и почки вас поблагодарят Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Три привычки — враги почек

Ранее мы рассказывали о трех привычках, которые разрушают почки.

1. Вы часто одеваетесь не по погоде

И из-за этого простужаетесь или переохлаждаетесь. Это вредно для почек — они становятся более уязвимыми, могут начать не справляться со своими функциями.

— Если вы все-таки сильно замерзли, почувствовали недомогание, температура поднялась выше 38 градусов, обязательно вызывайте врача и оставайтесь дома. Хуже всего, когда вы переносите болезнь на ногах, — советует нефролог Валерия Гердий.

Валерия Гердий — нефролог, врач СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»

2. Вы не следите за питанием

Старайтесь избегать фастфуда, максимально исключите из рациона газировку, алкоголь, меньше употребляйте жареной, жирной, консервированной пищи. Добавьте в меню больше свежих овощей и фруктов. Если врач прописал вам какую-либо диету, то обязательно ее соблюдайте.